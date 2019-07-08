За проезд на пляж «Чайка» 300 рублей взимает с горожан власть Бердска

Управление природных ресурсов Бердска выдает пропуск на пляж за 300 рублей
Недоумевают жители Бердска: чтобы проехать на автомобиле искупаться и позагорать на пляже «Чайка», нужно платить деньги. Притом немалые — 300 рублей. Стоит отметить, что еще в 2017 году администрация Бердска установила тариф за проезд автомобиля в рекреационную зону отдыха «Чайка» на берегу Обского моря. Уже тогда стоимость заезда одного автомобиля на территорию «Чайки» составляла 300 рублей. Услугу по сей день предоставляет управление природными ресурсами.
-Я часто возила на этот пляж внука искупаться. Сейчас такая опция нам не доступна, потому что проезд стоит 300 рублей. Я считаю: утром заплачу 300 рублей, вечером заплачу 300 рублей. И так всю неделю, если я в отпуске. Возможности поехать на моря у меня нет. Там низкие берега, мелкое дно и песок — это очень удобно для ребятишек и безопасно. Как жителям Бердска нужно накопить денег, чтобы в черте города съездить покупаться? Товарищ, который стоит на шлагбауме, сказал обращаться в управление природных ресурсов. Но человек, который в ответе за пропуск, в отпуске. Как попасть на пляж на машине? — разводит руками Татьяна Парфенова.
По ее словам, летом 2018 года жителям Бердска можно было достаточно показать паспорт с местной пропиской. Это давало право на бесплатный въезд на берег. Однако в этом году ситуация усугубилась.
-В этом году этот номер не прошел. Очень много людей с ребятишками туда едут, но проехать не могут. Когда лето и тепло, мы эту проблему решить не можем. Приезжие же оккупировали весь берег и спокойно отдыхают. Нам объяснили, что к пляжу ведет грунтовая дорога, подъездных путей нет для машины. А за 300 рублей все можно? — недоумевает бердчанка.
Директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова не смогла сегодня, 8 июля, прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с проездом на пляж, так как находится в командировке.
Напомним, бизнес покинул «Чайку» после трагедии в 2014 году: во время шторма сосна рухнула на палатку и убила двух маленьких девочек-двойняшек. Депутат и коммерсант Александр Кузнецов, который арендовал базу, вскоре после происшествия прекратил там свою деятельность.
По воспоминаниям отдыхавших на «Чайке» бердчан, при Кузнецове въезд на базу тоже стоил 300 рублей. Но постоянным клиентам предоставляли хорошие скидки. Кроме того, платным был въезд для мотоциклистов — 100 рублей, и для микроавтобусов — 500 рублей.
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Этого и следовало ожидать. Не для того они ставили шлагбаумы, чтобы пускать бердчан бесплатно. Для жителей города надо сделать постоянные пропуска. Пусть они будут стоить 500 руб., или 1000 руб., но на год. Я люблю не только летом ездить на берег моря, но и осенью, весной. 1000руб. по-моему хорошая цена. Вывоз мусора окупит однозначно. А с гостей города пускай берут по 300 руб за 1 заезд. Безобразие конечно жить на берегу моря и не иметь возможности побывать на берегу в любимом месте. На дюнах — сразу глубоко. На Старом Бердске — слишком мелко. Чайка единственное место, которое мне нравится.
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Это там где месяц назад волонтёры бесплатно пляж убирали, курьер писал? 300 рублей это компенсация расходов на труд волонтёров?
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Ничего личного, это просто бизнес…
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Бизнес должен создавать товары, услуги. А это не бизнес, а свинство!
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В данном случае услуги есть: обеспечение ограничение на въезд для машин и поддержание чистоты и уборка мусора.
Просто обычным отдыхающим, которые на общественном транспорте добрались или пешком/на велике — им приятно находиться в чистом месте. А за уборку заплатят те, кто прям кровь-из-носу хотят к самой воде на машине подъехать.
У них деньги есть и на машину и на бензин — не обеднеют.
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забавно то, что Кузнецову тогда лавочку прикрыли, как раз таки мотивировали тем, что взимать плату за проезд незаконно, поскольку не соответствует нормам подъезда и всякого такого.
Ничего не поменялось кроме хозяев-арендаторов, но теперь стало можно?
Закон ,что дышло?
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А пешком не судьба бабушке с внуком проити и платить не надо
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А ты по Бердску везде пешком ходишь?!
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Нормальная цена для машин которые все дороги разбили, я бы вообще все подъезды к воде таким способом перекрыл, я езжу на велосипеде ни за какой въезд не плачу.
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Дело Остапа Бендера живо — собирать деньги за то, что создала природа.
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А по моему все правильно.
Кто хочет пешком пройти к берегу — никаких проблем нет и все открыто.
Кто хочет на велике — тоже все доступно.
А хочешь с комфортом свою тушку подвести прямо к воде — плати! Никакой острой необходимости в том, чтобы свое корыто тащить к воде я не вижу.
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