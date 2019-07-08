За проезд на пляж «Чайка» 300 рублей взимает с горожан власть Бердска

Недоумевают жители Бердска: чтобы проехать на автомобиле искупаться и позагорать на пляже «Чайка», нужно платить деньги. Притом немалые — 300 рублей. Стоит отметить, что еще в 2017 году администрация Бердска установила тариф за проезд автомобиля в рекреационную зону отдыха «Чайка» на берегу Обского моря. Уже тогда стоимость заезда одного автомобиля на территорию «Чайки» составляла 300 рублей. Услугу по сей день предоставляет управление природными ресурсами.

-Я часто возила на этот пляж внука искупаться. Сейчас такая опция нам не доступна, потому что проезд стоит 300 рублей. Я считаю: утром заплачу 300 рублей, вечером заплачу 300 рублей. И так всю неделю, если я в отпуске. Возможности поехать на моря у меня нет. Там низкие берега, мелкое дно и песок — это очень удобно для ребятишек и безопасно. Как жителям Бердска нужно накопить денег, чтобы в черте города съездить покупаться? Товарищ, который стоит на шлагбауме, сказал обращаться в управление природных ресурсов. Но человек, который в ответе за пропуск, в отпуске. Как попасть на пляж на машине? — разводит руками Татьяна Парфенова.

По ее словам, летом 2018 года жителям Бердска можно было достаточно показать паспорт с местной пропиской. Это давало право на бесплатный въезд на берег. Однако в этом году ситуация усугубилась.

-В этом году этот номер не прошел. Очень много людей с ребятишками туда едут, но проехать не могут. Когда лето и тепло, мы эту проблему решить не можем. Приезжие же оккупировали весь берег и спокойно отдыхают. Нам объяснили, что к пляжу ведет грунтовая дорога, подъездных путей нет для машины. А за 300 рублей все можно? — недоумевает бердчанка.

Директор управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова не смогла сегодня, 8 июля, прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с проездом на пляж, так как находится в командировке.

Напомним, бизнес покинул «Чайку» после трагедии в 2014 году: во время шторма сосна рухнула на палатку и убила двух маленьких девочек-двойняшек. Депутат и коммерсант Александр Кузнецов, который арендовал базу, вскоре после происшествия прекратил там свою деятельность.

По воспоминаниям отдыхавших на «Чайке» бердчан, при Кузнецове въезд на базу тоже стоил 300 рублей. Но постоянным клиентам предоставляли хорошие скидки. Кроме того, платным был въезд для мотоциклистов — 100 рублей, и для микроавтобусов — 500 рублей.