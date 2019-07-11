Отказалась от мяса и проходит 20 тысяч шагов в день медалистка из Бердска

Все время в учебе и познании нового прошла школьная жизнь Кристины Теличко. Медалистка из школы №1 Бердска планирует в будущем стать экологом. Любимые предметы бердчанки — география, биология, английский язык. По этим дисциплинам девушка становилась призером и победителем различных олимпиад.

По мнению выпускницы, современная жизнь немыслима без знания иностранного языка. Это дает возможность общаться свободно в путешествиях и открывает двери для работы за рубежом.

— Чтобы хорошо знать язык, необходимо заниматься дополнительно. Смотреть фильмы на английском языке с субтитрами, читать научную литературу, общаться с носителями языка, слушать музыку, — убеждена Кристина.

Отличнице медаль «За особые успехи в учении» далась упорством и трудом.

— Для получения медали нужны несколько факторов. Усердие и стремление к знаниям. И преподаватель, который любит свой предмет и правильно подает материал, — рассуждает выпускница.

Девушка обеспокоена современной экологической ситуацией и желая изменить ее в лучшую сторону, планирует работать в организации по защите природы, спасая нашу планету от экологической катастрофы.

— Нужно осознанно подходить к своей жизни. По возможности отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Если вы купили воду в пластиковой бутылке, выпив ее, не выбрасывайте, а сдайте.

В школе мы собирали крышечки, батарейки, макулатуру, — рассказывает школьница.

В свободное время девушка изучает научную литературу, в частности, исследует влияние питания на здоровье человека. Она семь месяцев не ест мяса и чувствует себя бодрой и здоровой. По ее мнению, продукты животного происхождения оказывают отрицательное влияние на человеческий организм, поэтому она перешла на растительную пищу.

Утро бердчанки начинается с каши с растительным молоком — соевым или миндальным. На обед и ужин — бобовые и салат. Очень редко употребляет горький шоколад, но не представляет свою жизнь без яблок.

Девушка очень много двигается. Пешком может пройтись до Бердской косы и обратно несколько раз.

— 20 тысяч шагов в день — моя норма. Летом я стараюсь не пользоваться транспортом, это полезно не только для меня, но и для экологии.

В свободное время бердчанка смотрит старинные фильмы на английском языке. В числе любимых — «На север через северо-запад».

Любит балет. Ее восхищают горы. Своим главным талантом девушка считает стремление к знаниям. Она каждый день стремится узнавать что-то новое, чтобы помочь миру.

Автор видео Елена Белоусова

