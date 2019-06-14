Останутся в СИЗО подозреваемые в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Постановлением Бердского городского суда от 11 июня обвиняемым в убийстве продавца автомобиля Ирины Синельниковой продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 6 месяцев 29 суток. Как сообщили в суде, Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов останутся в СИЗО по 11 августа 2019 года включительно.

Органами предварительного следствия Белоусов и Фурсов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 11 января 2019 года группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью завладения автомобилем.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обоих подозревают в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой, которая 11 января выехала из дома, чтобы продать черный Peugeot за 248 тысяч рублей, но домой так и не вернулась.

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать.

Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след.

17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.