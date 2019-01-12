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Розыск: поехала продавать Peugeot и исчезла жительница Бердска Ирина Синельникова

Уехала к покупателю в 10 утра 11 января. Дома остались двое маленьких детей. Телефон был в зоне доступа недалеко от посёлка Новый последний раз утром в день исчезновения.

12.01.2019 Фото: Лиза Алерт Нет комментариев
 
Розыск: поехала продавать Peugeot и исчезла жительница Бердска Ирина Синельникова

Операция по поиску Ирины Синельниковой проходит в Бердске

Синельникова Ирина Петровна 34 года, Бердск. 11 января 2019 около 08:00 ушла из дома и не вернулась. Была на автомобиле Пежо 407 черного цвета с гос. номером У430АК регион 102

Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Женщина проживает в Бердске, к 10 утра собиралась ехать продавать автомобиль, зарегистрировать куплю-продажу в ГАИ. Автомобиль был выставлен на «Дроме», пока непонятно, были ли проведены сегодняшним числом регистрационные действия. Конкретики по покупателям нет, по последним данным, в последний раз телефон пропавшей был включён в районе посёлка Нового, сейчас туда подтягиваются экипажи, ведутся поисковые мероприятия. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой. Биллинг мы получили последние данные, недалеко от посёлка Новый в последний раз был телефон. После 10 утра он вне зоны доступа».

Поиск не объявляли, потому что экипажи собрали через наши чаты на автономные задачи. По мере того, как получили данные с камер наблюдения магазина в Новом и у поста ГАИ понадобились экипажи на внедорожниках, их собрали через группы автолюбителей, и решение автономных задач перетекло в активный поиск.


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