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Экспертиза: Скончалась от удушения убитая из-за Peugeot Ирина Синельникова из Бердска

Родные погибшей получили официальное судебно-медицинское заключение. 34-летняя женщина скончалась от механической асфиксии при удавлении. Ритуальщики предлагают скрыть лицо Ирины вуалью из-за сильных повреждений.

16.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Лизы Аллерт 5 коммент.
 
Экспертиза: Скончалась от удушения убитая из за Peugeot Ирина Синельникова из Бердска

Убили бердчанку Ирину Синельникову при продаже авто

Сегодня, 16 января, родственники убитой бердчанки Ирины Синельниковой, продававшей черный Pegout, получили заключение судебно-медицинского эксперта Новосибирска. 34-летняя женщина умерла от механической асфиксии при удавлении. Внешняя причина смерти при травме — нападение путём удавления.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», тело Ирины уже находится в ритуальной службе. Его готовят к похоронам. Работники предлагают родственникам погибшей скрыть ее лицо вуалью из-за множественных травм.

Экспертиза: Скончалась от удушения убитая из за Peugeot Ирина Синельникова из Бердска

Экспертное заключение

Напомним, что 11 января Ирина отправилась на сделку купли-продажи черного Peugeot за 248 тыс. рублей, думала, что обернется за час с небольшим. Но в тот день так и не вернулась к детям и мужу. Двое псевдопокупателей под предлогом протестировать авто, выманили бердчанку на трассу Р-256. По мнению следствия, Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов оглушили женщину электрошокером, а затем задушили подготовленной удавкой. Их преступление было тщательно спланировано. Путем преступного сговора они решили наживаться на перекупе автомобилей, а их владельцев убивать. Ирина стала первой и последней жертвой убийц.

Сообщалось, что тело убитой следственная группа вместе с мужем женщины обнаружила 13 января в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай. Ее руки были связаны, а тело обморожено. Убийцы успели продать авто в Кемеровской области. Именно по этим следам правоохранители и нашли подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой.

Председатель бердского горсуда Павел Яковинов 14 января вынес вердикт в отношении преступников: заключить под стражу сроком 1 месяц и 27 дней. Фурсов в суде свою вину не признал и попросил не отправлять его за решетку. Просьбу он мотивировал тем, что дома его ждут дети. В это время 10-летняя дочь и 4-летний сын Ирины Синельниковой до сих пор не знали, что мамы в живых нет и она уже никогда не вернется домой. Предположительно, младший сын Ирины ходил в одну детсадовскую группу с ребенком ее убийцы.

В тот страшный день, 11 января, тревогу забила коллега Ирины Кристина, которая должна была оформить сделку. Муж убитой Константин, который направлялся в это время в другой город, почувствовал сердцем, что случилась беда и повернул автомобиль в сторону дома, мгновенно обратился в полицию. Несмотря на морозы, на поиски Ирины отправились 200 добровольцев поискового отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Как оказалось, уже поздно. В это время с 34-летней бердчанкой двое убийц уже жестоко расправились и везли мертвой в Кузбасс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» прощание с убитой Ириной Синельниковой состоится завтра, 17 января, с 12.00 в Богоявленском храме Бердска. Автомобиль, в котором насильственной смертью погибла женщина, после следственных действий вернут семье Синельниковых. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это произойдет 18 января.

Константин Синельников поблагодарил всех неравнодушных за сбор денежных средств на похороны жены. После прощания с любимым человеком, он готов отчитаться за траты, пожертвованные вами. Он надеется, что суд назначит справедливое наказание для людей, которые лишили его жены и матери их двоих детей.


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Весь сюжет: Ирина Синельникова

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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Теперь на долго уедут

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  2. Дуболом

    Остановитесь уже с подробностями, пожалейте чувства родственников и память убиенной. Хайпанули и хватит.

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    • Аноним

      Я сочувствую родным, но уже не очень приятно целую неделю видеть одно и то же фото везде, во всех соцсетях и газетах, а также по ТВ. Это ведь не шоу, оставьте семью в покое.

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  3. Аноним

    Почему лицо травмировано? Били что-ли ещё?

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  4. Аноним

    Последствие обморожения.

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