Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске

Скандальная история с затоплением фекальными стоками частного земельного участка на ул. 2-й Заводской в Бердске перешла на новый уровень. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 мая грязная води из КНС вышла наружу рядом с продуктовым магазином. Его владелец и собственник соседнего участка Артур Зороян терпит убытки — из-за зловония покупатели не идут. Он не может начать строительство дома, так как участок превратился в отстойник сточных вод.

По информации вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, сейчас КНС на ул. 2-й Заводской принадлежит муниципалитету и проблему решает Комбинат бытовых услуг.

— КБУ откачивает, промывает насосы. Стоит задача их поменять или отремонтировать. Надо запускать эту канээску. КБУ этим занимается, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Но только 30 мая мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о передаче канализационно-насосной станции в муниципальную собственность и закреплении ее за Комбинатом бытовых услуг. Судя по документам, компания «Капитал», построившая КНС еще в 2016 году, еще 26 декабря 2018-го подарила городу станцию. О чем обе стороны подписали соответствующий договор.

В конце мая 2019 года здание КНС оценили в 20 тыс. рублей, а оборудование в ней — в 720 тыс. Теперь в течение 10 дней КБУ обязан взять на баланс канализационно-насосную станцию и заняться ее обслуживанием в ходе эксплуатации.

Впрочем, ситуация может измениться. Артур Зороян намерен по суду передвинуть здание КНС подальше от своей собственности. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что после публикации на курьеровском сайте о канализационном потопе КНС починили, стоки больше не заливают его землю. Но специфический запах остался.

— Что-то сделали, почистили. В огород уже не течет. Подсыхает, но вонь стоит. Но я все равно готовлю бумаги в суд. В иске буду требовать убрать КНС. Она должна стоять от моего участка на расстоянии от 15 до 50 метров. А она построена в 4 метрах. Я дом собираюсь строить. Я забор впритык поставил, чтобы свалку не устраивали, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Артур Зороян.

Он уже направил заявление в бердскую и областную прокуратуру с просьбой проверить законность расположения КНС на нынешнем месте. Следующий шаг — иск в суд на ту же тему.

— Я до Москвы дойду. Я буду требовать убрать КНС от моего магазина и моего участка. Она стоит на муниципальной земле, но брошена. Хотя приезжали сотрудники Комбината бытовых услуг, откачивали дерьмо. Как я буду строить на этом участке, залитом стоками? — поделился Зороян

Он в 2013 году, получив все разрешения, поставил павильон и открыл там продуктовый магазин. Через два года купил землю по соседству, чтобы построить дом. В 2016 году рядом с магазином поставили КНС. Ее возвела строительная компания «Капитал» для перекачки канализационных стоков двух 9-этажек и 6-этажки.

— Поставили не капитальное сооружение, а собачью будку. Как могли такое разрешить? Мне они сказали, что будут делать колодец. Обдурили. Если бы я знал, что будут ставить КНС, не пустил бы их туда. Я два года воюю. Хотя я честно веду бизнес — плачу налоги, оплачиваю аренду, — возмущен Артур Зороян.

У него есть ответ из прокуратуры Бердска, которая еще три года назад усмотрела нарушения в части слишком близкого расположения к жилым домам канализационно-насосной станции и превышения в 7 раз предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе. Еще в 2016 году зампрокурора обязал бердские власти устранить нарушения. Но воз и ныне там. И ситуация только усугубляется — теперь фекалии, выходя наружу, затапливают окружающую территорию.

По оценке предпринимателя, он терпит и реальные убытки от запаха — покупатели из-за этого обходят его магазин стороной.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не отвергает идею переноса КНС в другое место, как того требуют санитарные нормы и правила:

— Все находится в обсуждении, вопрос прорабатываем. Задача в том, чтобы у Зорояна не было проблем. Мы этот вопрос решим.

Директор строительной компании «Капитал» Дмитрий Кудинов рассказал, что КНС он давно передал в ведение ТСЖ, созданного на ул. 2-й Заводской, и УК «Темп-Сервис».

— Видимо, им стало не до КНС. За ней перестали ухаживать. Надо по сути дважды в месяц прийти и убрать корзину уловителя большого мусора. Сейчас я к КНС не имею никакого отношения, хотя по документам она моя, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Кудинов.

По его словам, он потратил на канализационно-насосную станцию порядка 3 млн рублей. Но сейчас с трудом возвращает вложенные деньги от местных жителей. Говорит, один дом худо-бедно рассчитывается, второй «посылает» со словами, что она им не нужна. Сейчас он жалеет о том, что не оформил в свое время транзит стоков — мог бы собирать с потребителей деньги.

Дмитрий Кудинов согласен с Зорояном — ситуация чрезвычайная и требует вмешательства бердской власти.