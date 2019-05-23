Фекалии заливают частную землю у продуктового магазина на ул. 2-й Заводской в Бердске

На ул. 2-й Заводской в районе магазина сегодня, 23 мая, стоит невыносимый запах канализации. Местные жители, затыкая носы, бегом забегают в магазин и также стремительно выходят из него, стараясь побыстрее преодолеть «вонючее» расстояние.

Практически впритык к магазину находится канализационно-насосная станция. Сейчас она сломалась. И фекальные стоки, скопившись в самой КНС, рекой вытекают наружу. А точнее в огород соседнего частный участка. Земля превратилась в отстойник — озера со сточной водой занимают половину территории.

Собственник магазина и земельного участка Артур Зороян снова бьет тревогу, обратившись со своей проблемой во всевозможные инстанции. Но пока, говорит, ничего не решается, он намерен самостоятельно сделать водоотвод, чтобы спасти свою землю, где собирается строить дом. И тогда фекальные стоки потекут в направлении 9-этажных домов и дороги, которая ведет в поселок Боровой.

Артур показал, что дверь КНС открыта, вход туда совершенно свободен. А внутри стоит желто-зеленая жижа, источая зловоние по всей округе. При этом расстояние от канализационной станции до магазина 4 метра, а до участка — 0.

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Зороян в 2013 году, получив все разрешения, поставил павильон и открыл там продуктовый магазин. Через два года купил землю по соседству, чтобы построить дом. В 2016 году рядом с магазином поставили КНС. Ее возвела строительная компания «Капитал» для перекачки канализационных стоков двух 9-этажек и 6-этажки.

— По проекту они должны были поставить КНС через дорогу. Но, видимо, решили сэкономить и построили рядом с магазином. И с тех пор постоянно топит. Никакой реакции ни от каких инстанций нет, — возмущается предприниматель.

По его мнению, фекалии выходят наружу потому, что диаметр трубы меньше положенного. А кроме того, за насосной станцией никто не следит — ее не чистят от крупного мусора, прорехи в «фундаменте» не заделывают. Бетон под канээской разрушается, дыры видны по всему периметру, вода сочится со всех сторон.

— Поставили не капитальное сооружение, а собачью будку. Как могли такое разрешить? Мне они сказали, что будут делать колодец. Обдурили. Если бы я знал, что будут ставить КНС, не пустил бы их туда. Я два года воюю. Хотя я честно веду бизнес — плачу налоги, оплачиваю аренду, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Артур Зороян.

У него есть ответ из прокуратуры Бердска, которая еще три года назад усмотрела нарушения в части слишком близкого расположения к жилым домам канализационно-насосной станции и превышения в 7 раз предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе. Еще в 2016 году зампрокурора обязал бердские власти устранить нарушения. Но воз и ныне там. И ситуация только усугубляется — теперь фекалии, выходя наружу, затапливают окружающую территорию.

Сейчас Зороян готовит обращение в прокуратуру Новосибирской области и иск в суд:

— Я до Москвы дойду. Я буду требовать убрать КНС от моего магазина и моего участка. Она стоит на муниципальной земле, но брошена. Хотя приезжали сотрудники Комбината бытовых услуг, откачивали дерьмо. Как я буду строить на этом участке, залитом стоками?

По оценке предпринимателя, он терпит и реальные убытки от запаха — покупатели из-за этого обходят его магазин стороной.

Директор строительной компании «Капитал» Дмитрий Кудинов рассказал, что КНС он давно передал в ведение ТСЖ, созданного на ул. 2-й Заводской, и УК «Темп-Сервис».

— Видимо, им стало не до КНС. За ней перестали ухаживать. Надо по сути дважды в месяц прийти и убрать корзину уловителя большого мусора. Сейчас я к КНС не имею никакого отношения, хотя по документам она моя, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Кудинов.

По его словам, он потратил на канализационно-насосную станцию порядка 3 млн рублей. Но сейчас с трудом возвращает вложенные деньги от местных жителей. Говорит, один дом худо-бедно рассчитывается, второй «посылает» со словами, что она им не нужна. Сейчас он жалеет о том, что не оформил в свое время транзит стоков — мог бы собирать с потребителей деньги.

Дмитрий Кудинов согласен с Зорояном — ситуация чрезвычайная и требует вмешательства бердской власти.

По информации вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, сейчас КНС на ул. 2-й Заводской принадлежит муниципалитету и проблему решает Комбинат бытовых услуг.

— КБУ откачивает, промывает насосы. Стоит задача их поменять или отремонтировать. Надо запускать эту канээску. КБУ этим занимается, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Он не отверг идею переноса КНС в другое место, как того требуют санитарные нормы и правила:

— Все находится в обсуждении, вопрос прорабатываем. Задача в том, чтобы у Зорояна не было проблем. Мы этот вопрос решим.