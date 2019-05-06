Выйдут на митинг в борьбе за парк жители микрорайона Южного в Бердске

Не утихают беспокойства бердчан, связанные с созданием парковой зоны в микрорайоне Южном. Горожане уверены: власть лишает их зеленой зоны, хотя этого можно избежать. Жители Южного продолжают борьбу за зеленую зону, подав уведомление о проведении митинга на пустыре пересечения улиц Рогачева и поэта Сорокина, там. Где еще в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» «нарисовал» районный парк площадью 6,6 гектар.

Предполагается, что южане выйдут на пустырь с плакатами, флагами и громкоговорителями 18 мая с 10 часов утра до часу дня.

Жители Южного объявят протест власти Бердска против строительства многоэтажных домов, потребуют у чиновников сформировать участок площадью 7 га и переводом его в зону Р-2 для устройства парка «Южный». В этот день южане начнут сбор подписей к президенту РФ Владимиру Путину.

Организаторы митинга уверены, что к акции присоединятся до 1 000 бердчан, поэтому гарантируют обеспечение общественного порядка.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск



Напомним, перед публичными слушаниями по проекту генерального плана Бердска с 11 по 22 февраля 2019 года жители микрорайона Южного отправили в письменной форме в адрес горадминистрации более 300 заявлений с требованиями внести поправки в разрабатываемый генплан. Многие просили сформировать участок в Южном площадью 7 га и перевести часть территории, на которой сегодня строятся школа и детский сад, в зону Р-2 для устройства парка «Южный».

11 марта на публичных слушаниях по проекту генплана в конференц-зале мэрии яблоку негде было упасть. Огромное количество людей пришли и озвучили один вопрос: появится ли парк в Южном? Глава Бердска Евгений Шестернин ответил, что жители получат парк.

Однако, после прошедших публичных слушаний, жители Южного, заявившие свои требования по парку, начали получать официальные ответы из администрации Бердска на свои обращения. И это оказалось большим сюрпризом для всех.

Так, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев «нарисовали» бердчанам парк – узкую полосу зоны Р-2, шириной 50 метров и площадью 0,52 га. Остальную территорию «парка» застроят многоквартирными домами до трёх этажей.

По мнению жителей микрорайона Южного, от первоначального проекта планировки парка на «Южном» ничего не осталось. Школа и детский сад уже упираются своими границами в заборы индивидуальных жилых домов. Будущий детский сад-ясли будет граничить с многоквартирными домами, которые, скорее всего, будут уставлены машинами на проездах и ближайших газонах.

Со своей проблемой жители уже обращались в Минстрой Новосибирской области. Но бердские чиновники ответили: парк предусмотрен и появится за микрорайонами Белокаменным и Южным, как раз там, где проходит спуск к реке Раздельной.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск».

— Около 6 га зеленой зоны появится вдоль реки Раздельной, еще 0,5 га — в микрорайоне Южном. О том, что жители Южного говорят, что им не хватает зеленой зоны, то, извините, мы тоже не можем закатать весь город в парк. Данный вопрос обсуждался, проектировщиками рассчитана необходимая площадь под зону Р-2. Она даже больше, чем необходима, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Васильевич.

Депутата Елена Белова предложила чиновникам проехаться по месту будущего парка в 6 га:

— На этом месте склон в 45 градусов. По всей видимости парк пройдет вдоль дороги на кирпичный завод. Почему в вопросе между деньгами, строительством, бизнесом и детьми, интересы последних не остаются в приоритете. Мне приводят в пример территорию бердских школ, где нет парка. Но так случилось. Это ведь не значит, что сегодня мы не можем принять иное решение и позаботиться о детях, о воздухе, которым им придется дышать.