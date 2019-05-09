Плакали под песню «День Победы» зрители праздничного концерта и салюта в Бердске

Финальную точку в праздновании 74-летия Победы в Великой Отечественной войне поставил глава города Евгений Шестернин. Он еще раз поздравил бердчан с праздником и дал обратный отсчет для победного салюта. Ему помогали маленькие горожане, которые тоже чтят память о погибших и знают цену, которую заплатил советский народ за мир.

Автор видео Анастасия Солодкова



На главной площади Бердска собрались тысячи бердчан. Многие плакали, хором исполняя вместе с ансамблем «Белые росы» песню «День победы», ставшую гимном торжества Победителей, отстоявших мир ценой собственной жизни и неимоверных лишений.

4-минутный праздничный салют прогремел над городским парком, ознаменовав завершение праздника, который длился весь день. Его апофеозом стало шествие «Бессмертного полка». Более 8000 бердчан встали в его строй с портретами своих героев, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это подтвердил мэр Бердска, выступая с большой сцены перед салютом на главной площади города.

Как всегда, мнения горожан о качестве салюта разошлись. Но большинство бердчан оценили его положительно, подтвердив это одобрительными криками.

Многочисленными потоками расходились горожане с площади Горького после салюта и после 10 часов вечера, блокируя движение по основным магистралям. Автобусы, как и планировалось, развозили людей по домам позже обычного.

В общем День Победы в Бердске прошел без происшествий. За исключением пьяных, к которым периодически приходилось выезжать полицейским. Об этом — подробности в ближайшее время.