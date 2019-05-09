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Четырехминутным салютом завершилось празднование Дня Победы в Бердске

Целый день бердчане на разных городских площадках отмечали 74-й победный май. Главными событиями праздника стали «Бессмертный полк», реконструкция боя и финальный праздничный фейерверк.(ВИДЕО)

9.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Четырехминутным салютом завершилось празднование Дня Победы в Бердске

Салют гремел несколько минут

По традиции 9 мая в Бердске праздновали целый день. Начался праздник с Часа памяти на мемориале Славы и возложения цветов к Вечному огню, на пилонах которого высечены фамилии бердчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем в парке Победы прошла традиционная акция «Военный привал».

А завершился День Победы традиционным праздничным салютом. Фейерверки запускали с территории школы №9. Зрительской площадкой стал городской парк и территория у кинотеатра «Орион».

В полдень состоялся победный парад, в котором торжественным маршем под «Прощание славянки» прошагали курсанты новосибирских военных вузов и бердских военно-патриотических клубов, кадеты и школьники, ветераны военной службы и сотрудники МЧС. Командовал парадом военком Бердска подполковник Андрей Копачев. Принимали парад участники «Бессмертного полка».

В строй «Бессмертного полка» в этом году встало рекордное число бердчан — более 8000 человек, по предварительным подсчетам. Полк прошел по главной улице города от площади Горького до мемориала Славы. После этого участники акции посмотрели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. Конечно, бойцы СМЕРШа разгромили фрицев в овраге за парком Победы.

Весь день на главной площади Бердска и в городском парке было людно: выступления артистов сменялись военной викториной, аттракционы — показом фильмов и военной кинохроники.

Перед салютом прошел праздничный концерт. И красивый финал Дня Победы — праздничный фейерверк, длившийся 4 минуты. Перед салютом ведущие поблагодарили его спонсоров. Организаторы праздника предупреждали заранее, салют будет настолько хорош, насколько в него вложится бердский бизнес.

Автор видео Анастасия Солодкова


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