Рекорд побил «Бессмертный полк» в Бердске 9 мая 2019 года

В 12.15 сразу после победного парада с площади Горького в Бердске двинулся в путь «Бессмертный полк». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по измененному сценарию теперь именно «Бессмертный полк» принимает парад на 9 мая.

Шествие колонны по главной улице Бердска — ул. Ленина с поворотом на ул. Спортивную до мемориала Славы заняло чуть более 30 минут. Затем участники «Бессмертного полка» возложили цветы к Вечному огню, поздравили ветеранов. Кажется, весь город пронес портреты своих героев, ратным подвигом и трудом внесших свой вклад в Великую Победу.

По предварительной оценке начальника отдела культуры Бердска Оксаны Мокриенко, в «Бессмертном полку» прошло более 8000 бердчан. Это рекорд за все время проведения акции в городе. В прошлом победном мае в «Бессмертный полк» встали около 6500 человек. А если учесть, что некоторые несли не по одному портрета своего героя, то 9 мая 2019 года в Бердске снова встали в строй порядка 10 000 участников Великой Отечественной — фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны.

Пока шагает «Бессмертный полк» по Бердску, по стране, по миру, никто не забыт, ничто не забыто. И примечательно то, что в семьях бердчан свято хранят не только память о войне и своих героях, а знают фронтовые истории родных, гордятся их подвигами и передают молодому поколению эти святые страницы семейной летописи.

Автор видео Анастасия Солодкова

