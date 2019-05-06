Яма вместо дороги: Вскрыли разрушенный асфальт на ул. Лунной в Бердске

В понедельник, 6 мая, в Бердске приступили к ремонту разрушенной дороги на ул. Лунной в районе спорткомплекса «Зима-Лето». Вскрыли асфальт на одной из полос проезжей части, захватив сразу три провалившихся участка дороги.

После этого придется оценить масштаб работ. А они, как отмечает вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, не простые:

— Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», асфальт на дороге в микрорайон Белокаменный провалился в трех местах. Причина тому — грунтовые воды, размывшие землю под проезжей частью, считает Владимир Захаров.

— Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище, — прокомментировал Захаров.

Аналогичная ситуация сложилась на параллельной дороге — по ул. Рогачева, ведущей в микрорайон Южный, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ремонт дороги на Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный, поскольку по ней ходит общественный транспорт.

— А по ул. Рогачева полегче ситуация — там есть альтернативный проезд, — рассказал Владимир Николаевич.

По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.

Он пояснил, что дорогу к Белокаменному ремонтировали не в рамках программы «Безопасные и качественный дороги», а за счет городского бюджета, хотя это не умоляет ответственности застройщика.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, после дефектовки город предъявит свои претензии подрядчику, который работал на этой дороге.

— Он придет и никуда не денется. Исправит все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации, — подчеркнул Совбанов.

На восстановление дороги на ул. Лунной требуется примерно 3 млн рублей.

— Есть задача сделать работу, мы ее делаем. Все работы будут профинансированы. Была задача после первомайских праздников начать работать. Что мы и делаем. За май, думаю, восстановим, — заявил замглавы.

Впрочем, местные жители, оценившие вскрытую дорогу, полагают, что дело совсем не в «мокром» грунте, а в некачественной подготовке «подушки» для укладки асфальта. Бердчанин Владимир Левицкий, снявший на видео вскрытый асфальт на ул. Лунной, предлагает запомнить сегодняшнюю дату и «засечь время» — сколько продержится отремонтированная дорога.

Видео Владимира Левицкого

