Яма вместо дороги: Вскрыли разрушенный асфальт на ул. Лунной в Бердске
Местные жители сомневаются, что причиной провалов на дороге в Белокаменный стал мокрый грунт. Они полагают, что подрядчик неправильно подготовил «подушку». И предлагают засечь время — сколько выдюжит дорога.(ВИДЕО)
В понедельник, 6 мая, в Бердске приступили к ремонту разрушенной дороги на ул. Лунной в районе спорткомплекса «Зима-Лето». Вскрыли асфальт на одной из полос проезжей части, захватив сразу три провалившихся участка дороги.
После этого придется оценить масштаб работ. А они, как отмечает вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, не простые:
— Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», асфальт на дороге в микрорайон Белокаменный провалился в трех местах. Причина тому — грунтовые воды, размывшие землю под проезжей частью, считает Владимир Захаров.
— Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище, — прокомментировал Захаров.
Аналогичная ситуация сложилась на параллельной дороге — по ул. Рогачева, ведущей в микрорайон Южный, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ремонт дороги на Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный, поскольку по ней ходит общественный транспорт.
— А по ул. Рогачева полегче ситуация — там есть альтернативный проезд, — рассказал Владимир Николаевич.
По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.
Он пояснил, что дорогу к Белокаменному ремонтировали не в рамках программы «Безопасные и качественный дороги», а за счет городского бюджета, хотя это не умоляет ответственности застройщика.
По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, после дефектовки город предъявит свои претензии подрядчику, который работал на этой дороге.
— Он придет и никуда не денется. Исправит все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации, — подчеркнул Совбанов.
На восстановление дороги на ул. Лунной требуется примерно 3 млн рублей.
— Есть задача сделать работу, мы ее делаем. Все работы будут профинансированы. Была задача после первомайских праздников начать работать. Что мы и делаем. За май, думаю, восстановим, — заявил замглавы.
Впрочем, местные жители, оценившие вскрытую дорогу, полагают, что дело совсем не в «мокром» грунте, а в некачественной подготовке «подушки» для укладки асфальта. Бердчанин Владимир Левицкий, снявший на видео вскрытый асфальт на ул. Лунной, предлагает запомнить сегодняшнюю дату и «засечь время» — сколько продержится отремонтированная дорога.
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Наблюдаю эту картину сегодня … Разрыли две ямы, до обеда и уехали. Завтра сто процентов засыпят и побыстренькому закапают. А ведь на это три миллиона выделели …. А где они, разрыли и зарыли, все три мульта освоили. Мне кажется за три мульта можно было весь участок от остановки до перекрестка сделать, ещё и на светофор бы осталось.
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Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие.
Надо делать то, что у нас лучше всего получается. А это строить храмы,сокращать больницы,разгонять митинги, кричать о величии страны и мудрости нашего лидера,помогать и прощать долги чужим гражданам,а полтора метра, подсыпать бута, песка, щебеня это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие
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