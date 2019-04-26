Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Провалившийся асфальт не дает проехать автомобилистам по дороге в микрорайон Белокаменный в Бердске.
Ухабы на дороге образовались сразу в трех местах, находящихся вблизи спорткомплекса «Зима-Лето». Водители, которые вынуждены нарушать, чтобы проехать выбоины, создают аварийные ситуации, двигаясь по встречной полосе. Ремонтные службы просто огородили полосу, пока оставив проблематичное место без восстановления.
На разрушенную дорогу в Белокаменный указал властям бердчанин Антон Щеглов на общественном обсуждении нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
— На ул. Лунной, когда поворачиваешь в Белокаменный, есть дефекты на дорожном полотне. Кто-нибудь выполняет гарантийные обязательства по содержанию дорог? Видно, что сделано, а гарантийных обязательств никаких — сделали и уехали, никто ничего дальше не делает, — акцентировал Антон.
По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, отремонтированные дороги имеют гарантийный срок- четыре года, но с 2019 года гарантия увеличивается до пяти лет.
Захаров пояснил, что дорогу к Белокаменному ремонтировали не в рамках БКД, а за счет городского бюджета, хотя это не умоляет ответственности застройщика.
По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, после дефектовки город предъявит свои претензии подрядчику, который работал на этой дороге.
— Он придет и никуда не денется. Исправит все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации, — подчеркнул Совбанов.
По мнению специалистов, дорога провалилась из-за промокшего грунта. Ситуацию усугубили большегрузы, которым ограничат проезд по городским дорогам лишь с 29 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Сроки восстановления дороги пока не называют, так как необходимо найти в бюджете не менее 3 млн рублей.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
какое нарушение ПДД? Там знаки поставили и все нормально!
0 0