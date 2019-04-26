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Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Из-за ям на улице Лунной, водители вынуждены нарушать ПДД и ехать по встречной полосе. Проезжая часть разрушилась от «мокрого» грунта.(ФОТО)

26.04.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Один комментарий
 
Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Выбоины на улице Лунной. 26 апреля 2019 год

Провалившийся асфальт не дает проехать автомобилистам по дороге в микрорайон Белокаменный в Бердске.

Ухабы на дороге образовались сразу в трех местах, находящихся вблизи спорткомплекса «Зима-Лето». Водители, которые вынуждены нарушать, чтобы проехать выбоины, создают аварийные ситуации, двигаясь по встречной полосе. Ремонтные службы просто огородили полосу, пока оставив проблематичное место без восстановления.

На разрушенную дорогу в Белокаменный указал властям бердчанин Антон Щеглов на общественном обсуждении нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

— На ул. Лунной, когда поворачиваешь в Белокаменный, есть дефекты на дорожном полотне. Кто-нибудь выполняет гарантийные обязательства по содержанию дорог? Видно, что сделано, а гарантийных обязательств никаких — сделали и уехали, никто ничего дальше не делает, — акцентировал Антон.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, отремонтированные дороги имеют гарантийный срок- четыре года, но с 2019 года гарантия увеличивается до пяти лет.

Захаров пояснил, что дорогу к Белокаменному ремонтировали не в рамках БКД, а за счет городского бюджета, хотя это не умоляет ответственности застройщика.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, после дефектовки город предъявит свои претензии подрядчику, который работал на этой дороге.
— Он придет и никуда не денется. Исправит все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации, — подчеркнул Совбанов.

По мнению специалистов, дорога провалилась из-за промокшего грунта. Ситуацию усугубили большегрузы, которым ограничат проезд по городским дорогам лишь с 29 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сроки восстановления дороги пока не называют, так как необходимо найти в бюджете не менее 3 млн рублей.

Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Дорога проседает

Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Автомобили едут по встречке

Провалилась в трех местах дорога в Белокаменный микрорайон Бердска

Дорога разбита

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    какое нарушение ПДД? Там знаки поставили и все нормально!

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