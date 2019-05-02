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Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске

Из-за размягченного влагой грунта образовалась пучина, в которой застревают даже грузовики. Но сначала отремонтируют дорогу в Белокаменный, разрушенную по той же причине.

2.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске

В ловушку на ул. Рогачева попадают даже грузовики

Об очередном разрушении бердской дороги рассказали «Курьер. Среда. Бердск» читатели. На этот раз под землю уходит проезд в микрорайон Южный с ул. Рогачева.

— Дорога проваливается, не проехать даже грузовикам, — поделился наблюдениями бердчанин, приславший в подтверждение фото.

Как рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, виной тому мягкий грунт.

— Там не провал, а пучина — размягчение грунта. Такое есть по дороге на кладбище и на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето». Есть специальная технология для ремонта. Вскрывается полтора метра, подсыпают бут, песок, щебень. Это достаточно сложное и финансово затратное мероприятие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

По его словам, грунт под дорогами перенасыщен влагой. И когда идут большегрузные автомобили, они его продавливают. Как выразился вице-мэр, к сожалению, это «типичная вещь» для многих районов Новосибирской области.

Ремонт дороги на ул. Рогачева не является первостепенным. Куда важнее, по оценке Владимира Захарова, восстановить дорогу в Белокаменный на ул. Лунной, поскольку по ней ходит общественный транспорт.

— Прилагаем все усилия, чтобы устранить пучину в кратчайшие сроки. Мы составили смету по дороге у «Зимы-Лета» — нужно 3 млн рублей. Но там и площадь большая. А по ул. Рогачева полегче ситуация — там есть альтернативный проезд, — рассказал Владимир Николаевич.

О конкретных сроках он говорить не берется. Но надеется, что за май удастся найти деньги и отремонтировать просевшие дороги.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», асфальтированная дорога на ул. Лунной в районе ТЦ «Орбита» разрушена в трех местах. Водители вынуждены ехать по встречной полосе, что выехать в город из микрорайона Белокаменного.

Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске

Ул. Лунная проваливается


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