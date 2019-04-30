Бизнес vs дети: Ради строительства 3-этажек в 12 раз сократили парковую зону в микрорайоне Южном Бердска

Не утихают беспокойства бердчан, связанные с созданием парковой зоны в микрорайоне Южном. Горожане уверены: власть лишает их зеленой зоны, хотя этого можно избежать. Жители Южного обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с надеждой, что после привлечения СМИ чиновники услышат бердчан и оставят им право на парк.

Горожане требуют новый парк

Перед публичными слушаниями по проекту генерального плана Бердска с 11 по 22 февраля 2019 года жители микрорайона Южного отправили в письменной форме в адрес горадминистрации более 300 заявлений с требованиями внести поправки в разрабатываемый генплан. Многие просили сформировать участок в Южном площадью 7 га и перевести часть территории, на которой сегодня строятся школа и детский сад, в зону Р-2 для устройства парка «Южный».

11 марта на публичных слушаниях по проекту генплана в конференц-зале мэрии яблоку негде было упасть. Огромное количество людей пришли и озвучили один вопрос: появится ли парк в Южном? Глава Бердска Евгений Шестернин ответил, что жители получат парк.

Однако, после прошедших публичных слушаний, жители Южного, заявившие свои требования по парку, начали получать официальные ответы из администрации Бердска на свои обращения. И это оказалось большим сюрпризом для всех.

Так, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев «нарисовали» бердчанам парк – узкую полосу зоны Р-2, шириной 50 метров и площадью 0,52 га. Остальную территорию «парка» застроят многоквартирными домами до трёх этажей.

По мнению жителей микрорайона Южного, от первоначального проекта планировки парка на «Южном» ничего не осталось. Школа и детский сад уже упираются своими границами в заборы индивидуальных жилых домов. Будущий детский сад-ясли будет граничить с многоквартирными домами, которые, скорее всего, будут уставлены машинами на проездах и ближайших газонах.

6,6 гектар под парк исчезли?

Еще в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» выполнил проект планировки территории микрорайона Южного в Бердске. Новый для города микрорайон раскинулся на площади 290 гектаров, а проектная численность населения составила чуть более 16 тысяч человек. Проектировщики постарались представить Южный современным, красивым и удобным районом большого города. В проект разместили 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектар.

Освоение земель, смежных с микрорайоном Южным, началось еще в 2012 году — появились два крупных жилых комплекса – Космический и Белокаменный. А на пустовавшим земельном участке, отведённом проектом планировки 2008 года под парк и стадион, в конце 2018 года началось строительство детского сада и долгожданной школы. Стоит отметить, что для возведения социальных объектов были выделены другие земельные участки, пока ещё пустующие.

Бизнес в приоритете?

Южане уверены, что в микрорайоне сохраняется проблема зеленых территорий. Их просто нет. По мнению бердчан, районный парк, предусмотренный проектом планировки 2008 года, нужен не только жителям Южного, но и большей части микрорайоновцев. Ведь сегодня Бердск с населением более 103 000 человек обеспечен только одним городским парком, площадью 9,15 Га. Этот парк стал единственным местом большого города, где дети могут безопасно кататься на роликах, велосипедах, молодые родители гулять с колясками, а люди пожилого возраста уходить из душных квартир и отдыхать среди деревьев.

-Наш город строится без проекта планировки территории. Единственный проект, который власть правильно запланировала — это микрорайон Южный. Вся та территория, на которой сегодня строится школа и детский сад была обозначены зоной Р-2. Там должна была появиться зеленая зона. Но для того, чтобы начать строительство соцобъектов, администрация вышла с предложением на совет депутатов — перевести эту зону в жилую. Прошлый созыв депутатов под этим благородным призывом изменил назначение земли. Я предложила перевести в жилую зону только ту часть земли, на которой предполагалось строительство школы и детсада. Но в ответ получила, что это не возможно сделать, так как на землю не проводилось межевание. Мы перевели землю под обещания, что свободною территорию вновь переведут в рекреационную зону. Теперь людям, чтобы добиться выполнения проекта планировки, приходится собирать подписи, обращаться в администрацию. Есть риск, что в новом генплане эта зона не вернется в зеленую. Я направила запрос в комиссию по правилам земплепользования и застройки о переводе всей этой территории в зону Р-2, как и было до строительства важных для города объектов. При рассмотрении генплана комиссионно этот вопрос был отклонен, — поделилась своим мнением депутатов Бердска Елена Белова.

По мнению народной избранницы, будущих школьников и детсадовцев Южного нужно окружить деревьями. Но местная власть выделяет на зеленую зону лишь 5 000 квадратных метров.

— Если эту площадь растянуть вдоль детского сада и школы, то получится аллейка 100 на 500. Это разве парк? Самое главное в нашей жизни — дети.Для них должны быть созданы какие-то пространства, где они смогут безопасно погулять и заняться спортом. На микрорайоне сегодня живет больше людей, чем в центре Бердска. Где всем нашим детям гулять, чем дышать. Под окнами школы проложили дорогу. Но разве это нормальное отношение к детям? Кроме того, администрация упорно настаивает на том, что в Южном должны вырасти 3-этажные жилые дома. Я буду обращаться в прокуратуру, чтобы люди смогли получить изначальный проект планировки. Власть говорит, что парк там нужен, но реальных шагов нет — 5 000 квадратных метров это все, что осталось на зеленую зону в Южном, — сокрушается Елена Викторовна.

По ее словам, со своей проблемой жители уже обращались в Минстрой Новосибирской области. Но бердские чиновники ответили: парк предусмотрен и появится за микрорайонами Белокаменным и Южным, как раз там, где проходит спуск к реке Раздельной.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск».

— Около 6 га зеленой зоны появится вдоль реки Раздельной, еще 0,5 га — в микрорайоне Южном. О том, что жители Южного говорят, что им не хватает зеленой зоны, то, извините, мы тоже не можем закатать весь город в парк. Данный вопрос обсуждался, проектировщиками рассчитана необходимая площадь под зону Р-2. Она даже больше, чем необходима, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Васильевич.

По словам депутата Елены Беловой, она предложила чиновникам проехаться по месту будущего парка в 6 га:

— На этом месте склон в 45 градусов. По всей видимости парк пройдет вдоль дороги на кирпичный завод. Почему в вопросе между деньгами, строительством, бизнесом и детьми, интересы последних не остаются в приоритете. Мне приводят в пример территорию бердских школ, где нет парка. Но так случилось. Это ведь не значит, что сегодня мы не можем принять иное решение и позаботиться о детях, о воздухе, которым им придется дышать.

Человек и закон

Закон стоит на стороне жителей. Так, в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

Согласно этого же закона, граждане имеют право вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

А согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Проблемы с качеством окружающей среды уже актуальны для бердчан. Согласно официальных данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения атмосферы Бердска в 2017-2018 годах определен, как повышенный.

А согласно доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2017 году», одним из приоритетных факторов среды обитания, оказывающих влияние на здоровье населения, проживающего в крупных населенных пунктах региона, является загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом азота, диоксидом серы, сажей, формальдегидом.

Грязный воздух приводит к увеличению показателей заболеваемости населения такими болезнями как хронический бронхит, бронхиальная астма, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также влияет на общие показатели смертности населения.

Кроме того, по данным Новосибирскстата Новосибирская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости злокачественными новообразованиями. Так, распространенность злокачественных новообразований за период 2005-2015 года увеличилась в 1,4 раза.