Бизнес vs дети: Ради строительства 3-этажек в 12 раз сократили парковую зону в микрорайоне Южном Бердска

Жители Южного просят парк в микрорайоне
Не утихают беспокойства бердчан, связанные с созданием парковой зоны в микрорайоне Южном. Горожане уверены: власть лишает их зеленой зоны, хотя этого можно избежать. Жители Южного обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с надеждой, что после привлечения СМИ чиновники услышат бердчан и оставят им право на парк.
Горожане требуют новый парк
Перед публичными слушаниями по проекту генерального плана Бердска с 11 по 22 февраля 2019 года жители микрорайона Южного отправили в письменной форме в адрес горадминистрации более 300 заявлений с требованиями внести поправки в разрабатываемый генплан. Многие просили сформировать участок в Южном площадью 7 га и перевести часть территории, на которой сегодня строятся школа и детский сад, в зону Р-2 для устройства парка «Южный».
11 марта на публичных слушаниях по проекту генплана в конференц-зале мэрии яблоку негде было упасть. Огромное количество людей пришли и озвучили один вопрос: появится ли парк в Южном? Глава Бердска Евгений Шестернин ответил, что жители получат парк.
Однако, после прошедших публичных слушаний, жители Южного, заявившие свои требования по парку, начали получать официальные ответы из администрации Бердска на свои обращения. И это оказалось большим сюрпризом для всех.
Так, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев «нарисовали» бердчанам парк – узкую полосу зоны Р-2, шириной 50 метров и площадью 0,52 га. Остальную территорию «парка» застроят многоквартирными домами до трёх этажей.
По мнению жителей микрорайона Южного, от первоначального проекта планировки парка на «Южном» ничего не осталось. Школа и детский сад уже упираются своими границами в заборы индивидуальных жилых домов. Будущий детский сад-ясли будет граничить с многоквартирными домами, которые, скорее всего, будут уставлены машинами на проездах и ближайших газонах.
6,6 гектар под парк исчезли?
Еще в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» выполнил проект планировки территории микрорайона Южного в Бердске. Новый для города микрорайон раскинулся на площади 290 гектаров, а проектная численность населения составила чуть более 16 тысяч человек. Проектировщики постарались представить Южный современным, красивым и удобным районом большого города. В проект разместили 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектар.
Освоение земель, смежных с микрорайоном Южным, началось еще в 2012 году — появились два крупных жилых комплекса – Космический и Белокаменный. А на пустовавшим земельном участке, отведённом проектом планировки 2008 года под парк и стадион, в конце 2018 года началось строительство детского сада и долгожданной школы. Стоит отметить, что для возведения социальных объектов были выделены другие земельные участки, пока ещё пустующие.
Бизнес в приоритете?
Южане уверены, что в микрорайоне сохраняется проблема зеленых территорий. Их просто нет. По мнению бердчан, районный парк, предусмотренный проектом планировки 2008 года, нужен не только жителям Южного, но и большей части микрорайоновцев. Ведь сегодня Бердск с населением более 103 000 человек обеспечен только одним городским парком, площадью 9,15 Га. Этот парк стал единственным местом большого города, где дети могут безопасно кататься на роликах, велосипедах, молодые родители гулять с колясками, а люди пожилого возраста уходить из душных квартир и отдыхать среди деревьев.
-Наш город строится без проекта планировки территории. Единственный проект, который власть правильно запланировала — это микрорайон Южный. Вся та территория, на которой сегодня строится школа и детский сад была обозначены зоной Р-2. Там должна была появиться зеленая зона. Но для того, чтобы начать строительство соцобъектов, администрация вышла с предложением на совет депутатов — перевести эту зону в жилую. Прошлый созыв депутатов под этим благородным призывом изменил назначение земли. Я предложила перевести в жилую зону только ту часть земли, на которой предполагалось строительство школы и детсада. Но в ответ получила, что это не возможно сделать, так как на землю не проводилось межевание. Мы перевели землю под обещания, что свободною территорию вновь переведут в рекреационную зону. Теперь людям, чтобы добиться выполнения проекта планировки, приходится собирать подписи, обращаться в администрацию. Есть риск, что в новом генплане эта зона не вернется в зеленую. Я направила запрос в комиссию по правилам земплепользования и застройки о переводе всей этой территории в зону Р-2, как и было до строительства важных для города объектов. При рассмотрении генплана комиссионно этот вопрос был отклонен, — поделилась своим мнением депутатов Бердска Елена Белова.
Власть Бердска дает ответы горожанам, рассказывая о территории, выделенной под парк в Южном
По мнению народной избранницы, будущих школьников и детсадовцев Южного нужно окружить деревьями. Но местная власть выделяет на зеленую зону лишь 5 000 квадратных метров.
— Если эту площадь растянуть вдоль детского сада и школы, то получится аллейка 100 на 500. Это разве парк? Самое главное в нашей жизни — дети.Для них должны быть созданы какие-то пространства, где они смогут безопасно погулять и заняться спортом. На микрорайоне сегодня живет больше людей, чем в центре Бердска. Где всем нашим детям гулять, чем дышать. Под окнами школы проложили дорогу. Но разве это нормальное отношение к детям? Кроме того, администрация упорно настаивает на том, что в Южном должны вырасти 3-этажные жилые дома. Я буду обращаться в прокуратуру, чтобы люди смогли получить изначальный проект планировки. Власть говорит, что парк там нужен, но реальных шагов нет — 5 000 квадратных метров это все, что осталось на зеленую зону в Южном, — сокрушается Елена Викторовна.
По ее словам, со своей проблемой жители уже обращались в Минстрой Новосибирской области. Но бердские чиновники ответили: парк предусмотрен и появится за микрорайонами Белокаменным и Южным, как раз там, где проходит спуск к реке Раздельной.
Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск».
— Около 6 га зеленой зоны появится вдоль реки Раздельной, еще 0,5 га — в микрорайоне Южном. О том, что жители Южного говорят, что им не хватает зеленой зоны, то, извините, мы тоже не можем закатать весь город в парк. Данный вопрос обсуждался, проектировщиками рассчитана необходимая площадь под зону Р-2. Она даже больше, чем необходима, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Васильевич.
По словам депутата Елены Беловой, она предложила чиновникам проехаться по месту будущего парка в 6 га:
— На этом месте склон в 45 градусов. По всей видимости парк пройдет вдоль дороги на кирпичный завод. Почему в вопросе между деньгами, строительством, бизнесом и детьми, интересы последних не остаются в приоритете. Мне приводят в пример территорию бердских школ, где нет парка. Но так случилось. Это ведь не значит, что сегодня мы не можем принять иное решение и позаботиться о детях, о воздухе, которым им придется дышать.
Человек и закон
Закон стоит на стороне жителей. Так, в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
Согласно этого же закона, граждане имеют право вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
А согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Проблемы с качеством окружающей среды уже актуальны для бердчан. Согласно официальных данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень загрязнения атмосферы Бердска в 2017-2018 годах определен, как повышенный.
А согласно доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2017 году», одним из приоритетных факторов среды обитания, оказывающих влияние на здоровье населения, проживающего в крупных населенных пунктах региона, является загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом азота, диоксидом серы, сажей, формальдегидом.
Грязный воздух приводит к увеличению показателей заболеваемости населения такими болезнями как хронический бронхит, бронхиальная астма, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также влияет на общие показатели смертности населения.
Кроме того, по данным Новосибирскстата Новосибирская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости злокачественными новообразованиями. Так, распространенность злокачественных новообразований за период 2005-2015 года увеличилась в 1,4 раза.
А что брата зря выбирали?!
45 6
Уже готовим согласованный митинг!
Информация будет чуть позже.
48 7
а толку?
все в рамках закона и по всем правилам.
удовлетворять хотелки каждого обязанности у властей нет.
10 28
удовлетворять хотелки каждого обязанности у властей нет.
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а какие обязанности есть у властей? и что такое «власть», если посмотреть на неё в рамках закона и по всем правилам?
27 7
Никаких нет. В особенности если смотреть «в рамках закона». Об основной закон уже давно ноги вытерли, а постановления президента (например) имеют силу закона. А чью сторону он примет?…
Уж вы-то лучше других вроде бы это всё знаете. Это вон Истмат проснулся и «бороться» собрался….
5 5
Но бердские чиновники ответили: парк предусмотрен и появится за микрорайонами Белокаменным и Южным, как раз там, где проходит спуск к реке Раздельной.
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ещё можно на луне для бердчан парк сделать
48 6
Я тоже так подумала. Какая Раздельная? Кто туда пойдет? Вот тут было в проекте, и не трогают пусть. Лезут своими ручонками загребущими.
31 7
На Луне Рогозин собрался строиться
13 6
Парк, кстати, это не единственная проблема.
Опять повысится уровень грунтовых вод в проблемных местах!
При строительстве многоэтажек на этом месте (а их, к слову, будет не менее 20шт) плывуны вылезут не только на Лунной и Рогачёва. И топить будет не только водобачную и искитимскую, а пойдёт вся вода и на Космическую и в п. Боровой.
В Боровом улицу Солнечную уже стало подтапливать после строительства последней многоэтажки на Космическом.
Посмотрите на Лунную, уже с двух сторон плывуны, ездить негде.
5 2
Так может и садик/школу не надо было строить тогда?
И вообще заморозить любые стройки в бердске и все перевести в заповедную зону?
Владимир Ильич, как то развиваться все равно нужно.
Да, проблема с грунтовыми водами существует. Причем не только в Бердске, а по бОльшей части всей западной Сибири кстати. И эта проблема должна решаться.
2 6
Так сначала решите проблемы с поднятием грунтовых вод, парковками возле многоквартирников, с детскими и спортивными площадками, а потом уже стройте новое. А то нагородили огороды уже со своими стройками.
Школа и сад нужны, бесспорно. Однако, они должны были быть расположены тоже в других местах Южного. И эти места, само собой, застроены будут.
2 2
Жадные, алчные, в глазах — деньги.
Всё продать и свалить — вот их жизненное кредо и суть. Продать, невзирая ни на что, не останавливаясь ни перед чем, наплевав на всех, заглушив свою совесть.
Это я вам, товарищи планировщики. У вас микрорайон Раздольный уже поперёк стоит, а вам всё мало. Надеюсь, что вы когда нибудь, таки, подавитесь.
52 7
Вы не правильно адресуете своё последнее предложение
Вот, кто будет строить , тому и адресуйте
… даже догадываюсь кто это будет
15 9
Что, Истмат? Вокруг нас при вашей горячей моральной поддержке всё уже застроено. А теперь, когда за условно «вашим» пришли, у вас тоже появилась «психологическая зависимость от наличия негатива вокруг»? http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/25/383782-patriot-nado-rabotat-a-ne-nyt-nado-delat-a-ne-stroit-plany#comment-1601970
Кстати формально это даже никогда и близко не было вашим «парком». Подумаешь, были какие-то обещания власти по поводу судьбы пустыря какого-то…. Кто вообще в обещания от нашей СКАЗОЧНОЙ власти нынче верит?
6 17
Был проект планировки, который заказывала администрация Бердска ещё при Терепе. За который в том числе были уплачены деньги.
И этого проекта должны придерживаться при развитии территории.
27 7
тот проект так проектом и остался.
никто его ген планом не утвердил.
так что вы, Владимир Ильич, ссылаетесь на обычную бумажку, не имеющую юридической силы: никто там парк не вносил в планировке города.
5 17
Вообще то за этот проект, не имеющий юр.силы с Ваших слов, платилось с наших с Вами денег. Наши налоги пошли на простую бумажку и Вас это устраивает?
7 2
Это идут за вашими, до сих пор. А «мои» и я, в том числе, с этим боремся и будем бороться. Не ныть, сидя в чЯтиках и посылая друг другу лайки-шмайки, прячась за анонимностью, не посылая школьников, махать уточками, наблюдая со стороны за действиями властей.
Операция «чистые руки» — это на десятилетия.
Вас, даже, курить в общественных местах не отучить, вы же сопротивляетесь, вам же, свободы мало.
Поэтому, мил человек (или — кто ты там) — это ваши косяки лезут изо всех щелей. Не перекладывай их в чужой карман.
12 6
После того как под жильё выпилили всю «конечную», косу, чайку, пристань, изумрудный, сколько леса угробили по улице Боровая, как-то даже смешно говорить о потерянных «полях» под какие-то вымышленные парки, которые вроде бы должны быть на южном.
Бердск — город-урод для нищих, и слегка обеспеченных примитивных коммерсантов, нищих духовно.
60 5
Для нищих это точно, что то сюда богачи не едут. Едут с деревень да из Линево, для них асфальт уже цивилизация. Зарплаты маленькие, рабочих мест нет, планировать здесь дальнейшее проживание глупо, при нормальном образовании и руками из нужного места можно рассматривать Новосибирск.
17 6
а откуда у нищих деньги на дома и квартиры?
7 8
это Россия, детка:
— если ты можешь купить квартиру в Москве — ты вор
— если можешь купить квартиру в Бердке — ты нищий
Есть еще середнячки.
Вот и все, что нужно знать про нищую Россию
12 3
думаю многие такой «нищите» позавидовали бы
3 5
Голубев сказал — надо, Захаров, Каравайцев и Бадьин ответили — есть!
Интересно, а что сказал глава города Шестернин по «уточнённому» плану? Он тоже хочет людей отправить в «парк экстремального отдыха»с наклоном 45 градусов?
46 5
вот что сказал англичанин Томас Даннинг ещё в 19 веке про капиталистов и их жажду прибыли. На дворе 21 век, Россия, Бердск — а всё то же самое.
«Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»
34 5
Они на своём южном совсем берега попутали? Живут на своей земле. Не в муравейниках. Какой им ещё парк? Пусть на своей земле хоть парки хоть бассейны делают. Застроить им все муравейниками этажей так по 25 тогда может и парк будет
14 43
Да не привязывайтесь вы к названию «парк Южный».
Этот парк нужен всему району — и Космическому, и Рогачевцам, и Белокаменному, и Южному.
На Космическом и Рогачева плотность застройки такая, что детям оставляют площадку для игр 10х10м.
Тротуары и газоны заставлены машинами, безопасно нигде не покататься на велосипедах, роликах, да и просто порисовать мелками на асфальте.
А где гулять старикам? Тоже в лес?
Чиновники говорят, что у нас много леса, мол, гуляйте там.
Но тогда им надо преобразовывать лесные массивы в парковые — создавать дорожки, ставить лавочки, делать парковки, обрабатывать от клещей территорию и т.д.
Я много гуляю пешком и вижу как микрорайон теряет свою зелёную уникальность — там где возникают новостройки нет никаких намеков для комфорта жителей. Только хрущевки на микрорайоне ещё сохранили свои уютные дворы, но, к сожалению, тоже поглощаемые парковками.
Поэтому надо бороться всем!
Районный парк нужен! И он будет!
21 6
Старики мы на даче гуляем,с пользой для себя отдыхаем,тоже 5соток у нас-вот и парк,пока есть силы и здоровье..живём!Ну а хороший парк нужен на Микрорайоне,всё какие-то заплаточки зелени небольшие…
5 1
За домом Звездная 6/1 детская площадка 100*50 метров.
А внутри дома коробка для футбола/баскетбола.
Владимир Ильич, вы как местный вроде, сходили бы да посмотрели для начала удалено
2 5
А Вы к нам не лезьте. Мы же Вас не учим что и как у Вас портить. Муравейники, ты подумай, как ласково. Между прочим в квартирах тоже люди живут.
1 3
Ольга, при всем уважении и понимании желания парка,
все же это не ваша территория и не вам ей управлять и решать что там будет.
Решения по земле принимаются депутатами и утверждаются мэром при условии соблюдения ген.плану и карте зонирования.
В данном случае все условия соблюдены и все законно.
По факту полоса зелени + малоэтажка только добавят цивилизации в том месте.
Я как житель Южного — — не против предложенной схемы.
1 9
И все же я с Вами не соглашусь. Про грунтовые воды знаете? 11 квартал топит, Вы, наверное, выше живете? Мы на 10м, ниже будущей стройки. Я за парковую зону. При чем топить стало после застройки Березового м-на, раньше такого не было же. Что нам с этого закона, который соблюден? Там места полно, застроят не тремя домами, пусть и малоэтажными. А если будет побольше парк плюс несколько малоэтажек, то уже нормально.
0 3
На 10 квартале 10 лет назад было известно что грунтовые воды достаточно близко к поверхности находятся.
Уже тогда при строительстве дома стоило бы заказать геодезию и ставить на фундамент свайный.
Проблема в том, что строили все дома по своим фантазиям: без проектов и исследований.
А теперь, чтобы плохо не стало, хотите запретить всем вокруг строить что либо.
Знаете ли, это не очень нормальный подход все же….
1 1
Нормуль вариант: и пройти можно нормально не по дворам домов и малоэтажка есть.
Единственное: надо бы обязать застройщика этой малоэтажки чтобы этот мини-парк он и благоустроил в качестве накладных расходов.
Вот тогда вообще все хорошо будет.
8 14
надо бы обязать застройщика этой малоэтажки чтобы … он и благоустроил в качестве накладных расходов.
=============================
угу. обязать
13 6
и, перед глазами сразу встаёт Евдокимов:
-Фаантаазёоор, тыы меняяя называала ©
27 5
Это Лещенко
1 19
Ярослав Евдокимов.
Но, вы, как всегда, совершенно правы- это Лещенко.
8 4
вы же хвастались что вы все знаете: кто именно комменты пишут.
И так вляпаться: попутали анонимов и айпишники
2 4
ничего я не попутал.
Мой ответ конкретно вам. Такой же как и тому анониму. Вы же не думаете, что лично вы какой эксклюзивный аноним?
ps. а, если считаете, что вы чем-то отличаетесь от других анонимов, ну так подписывайтесь хотя бы каким-то ником что ли.
psps. по теме- парки городу нужны, а не дома.
10 4
ага, в парках и будем жить
новые не строить, старые разрушить, всем приехавшим =- уехать
вот такое вот будущее от Данилова.
Спасибо, но не надо
2 18
ее много кто перепевал.
Но изначально, именно Ярослав Евдокимов.
Так что Данилов прав в мелочах, но не в сути
3 6
От того что «Кони привередливые» много кто перепевал, песня не стала чьей-то там ещё.
Но, это мелочи, конечно. Для вас.
9 4
это называется «обременение».
у властей Новосибирска такого опыта немало. Те же развязки у Метро и у Меги, а здесь то совсем копейки плевые по сути на обустройство нужны будут в масштабах микрорайона даже.
Так что воспользоваться им проблем не составляет.
Вот на это надо силы направить, а не на бесполезные митинги для выпуска пара…..
4 9
это называется «обременение».
у властей Новосибирска такого опыта немало.
============================
а у бердских благодетелей немало опыта класть на это обременение.
18 7
так вот и примените свою энергию во благо города, а не в пустоту как обычно со всеми этими бестолковыми митингами и пикетами получается!
5 5
примените свою энергию во благо города, а не в пустоту
========================
Ы?
3 7
Просто у них конкурентов мало! И они делают всё возможное что бы их было меньше.
1 1
Аноним от 13.19
Высади ума сошли???
Как можно???? Как можно заставить конкретно этого застройщика … что ж он свои кровные денежки тратить будет ????
Нахальства вам не занимать, такое требовать!
5 3
как это 100х500 получилось 5000? )
10 0
В Москве и Питере целые кварталы сносят чтобы парки сделать, а у нас на пустом не застроенной месте жадничают…
27 5
Ты ещё Бердск с дубаем бы сравнивал, совсем уже
10 6
А почему нет? Или вправе хорошо жить только Москвичи и Питерцы? Я тоже хочу гулять со своими детьми по парку. На белокаменном даже тротуаров толком нет, приходится ходить по узким заставленный автомобилем дорогам. Если каждый из нас будут стремиться жить лучше, то совместными усилиями все возможно. Нужно начать с себя!!!!
21 3
сели хоть на 1, хоть на 8 автобус и доехали до леса. 10-20 минут и вы на месте.
гуляйте там сколько захотите — кто мешает то?
или вы думали что на Белокаменном покупаете квартиру посередь леса?
5 21
доехали до леса. 10-20 минут и вы на месте.
гуляйте там сколько захотите
============================
да, надыхивайтесь впрок. а в белокаменном дышите камнем. белым.
13 5
А белокаменный разве не из сайдинга??
Неужто правда белый камень?
5 2
кирпич белый
3 0
Белый кирпич и плиткой еще есть
Какой сайдинг ?
3 1
какой-какой…
вот они, комментаторы… даже не знают о чем пишут вообще!
2 1
Ну, почему не знают?
Я специально написала чтобы обратить внимание
Мне не нравится архитектурные шедевры этого заслуженного застройщика
1 1
Всё. В лесу уже тоже нельзя. Запрещено! Так что радуйтесь, что пока ещё в вашем огороде гулять разрешено
2 1
Еще в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» выполнил проект планировки территории микрорайона Южного в Бердске. Новый для города микрорайон раскинулся на площади 290 гектаров, а проектная численность населения составила чуть более 16 тысяч человек. Проектировщики постарались представить Южный современным, красивым и удобным районом большого города. В проект разместили 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектар.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/29/422510-biznes-vs-deti-radi-stroitelstva-3-etazhek-v-12-raz-sokratili-parkovuyu-zonu-v-mikrorajone-yuzhnom-berdska
Уважаемые депутаты у вас есть проект вот и работайте по нему .
12 2
Где все это согласно проекта надо видимо спросить у президента может он знает ???????????
6 2
депутаты работают по ген. плану, а не про проектам!
Проектов было немало, ген. план текущий можете посмотреть.
все нормально.
помню я проект застройки Раздольного…
а еще проект многих десятков коттеджных поселков (так и не реализованных разумеется).
Тоже президент виноват?
5 4
«По отношению к 2011 году ввод жилья снизился на 4,6%. Сегодня в городе сложилась такая ситуация, что свободных земельных участков для развития многоэтажного жилищного строительства нет. Поэтому под строительство многоквартирных жилых домов
предполагается использование территорий под существующей жилой застройкой за счёт сноса ветхого и аварийного жилья. Ведётся работа по формированию таких земельных участков, сбору технических условий, подготовке к аукционам.»
«В 2012 году согласно социологическому опросу удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления составила 72,80% (при прогнозе – 52%). Прогноз на 2013 — 2015 г.г. – 74-75-76%.
«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Бердска за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период» https://berdsk.nso.ru/page/1279
Это тебе, дорогой аноним, почитай и подумай — кто на ком стоял.
За какой год ещё тебе поднять цЫферку?
1 2
Например, в качестве первоисточника предлагается:
«В целях развития комплексной жилой застройки г. Бердска в Генеральный план г. Бердска внесены изменения, разрешившие использование земель сельскохозяйственного назначения в южной части г. Бердска на зону комплексной жилой застройки. Площадь участка 138,64 га обеспечит дополнительный ввод жилья малоэтажной застройки порядка 90,0 тыс. м2.
Правила землепользования и застройки муниципального образования города Бердска утверждены решением Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 №322. Утверждено 740 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории кадастрового квартала. Мероприятия по подготовке и предоставлению земельных участков проводились на основании рекомендаций комиссии по градостроительству и землепользованию.»
Оттуда же, почти: https://berdsk.nso.ru/page/1278
2 0
Дети Южного должны дышать, дети Южного должны гулять, а дети центрального района, что уже не дети и дышать чистым воздухом не имеют права? Где была эта депутатша когда застраивали центр города шестнадцатиэтажками? А мож у вас госпожа депутатша там уже домик стоит и вы не хотите видеть из своих окон «нищих Бердчан»?
Не-не-не, живем в одной стране и давайте жить как все. А хотите жить по другому, энто вам в другую страну, называется Москва за третим кольцом.
8 17
А что за депутатша?и где у нас 16 этажка?
1 8
Ну вообще-то у нас уже третий район шестнадцатиэтажек застраивается…
2 0
Все должны жить и дышать, вернее имеют право. А, вот, будут или нет — зависит от самих жителей. Как-то не вяжется с мечтателями «жесткой руки» их просяще-подобострастные просьбы. А где ваше «добьемся освобождения своею собственной рукой»? Так и требовать нужно по пролетарски, жестко, без компромиссов.
5 0
В этом вся разница совкового менталитета и нормальных людей. Весь мир стремится жить хорошо и богато и не было нищих, а шариковы мечтают о том, чтобы не было богатых. Всем — по будке и по месту в коммунальном курятнике!!!
9 3
Отличный пример подмены понятий из анекдота про князя с прислугой и крестьян.
2 2
Дети Южного должны дышать, дети Южного должны гулять, а дети центрального района, что уже не дети
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пока что к сегодняшнему дню с момента основания Южного именно дети Южного — не дети, и вообще жители Южного — не бердчане и не граждане: добраться в школу-садик-поликлиннику – проблема, ЛЮБЫЕ внекласные занятия – проблема, гулять – негде, кроме как в своём огороде, потому что без пересадок и по дырявому расписанию автобусов НИКУДА не выедешь и пешком до города фиг дойдёшь, и такси не ездят, а если кто вдруг соглашается – то за двойную цену.
устроили тут ну чисто резервацию стараниями благодетелей, так надо ещё и изнутри её испохабить, а то ишь какие наглые эти южане – парковым воздухом хотя бы на одном пятаке дышать захотели вместо многолетней щебёночной пыли.
вы звери, господа (с)
9 5
такси ездят без проблем и по единому тарифу (конкретно яндекс)
автобус (даже 2) запустили и ездят отлично
дорога до Аленки с тротуаром и освещением сделали
все строится и все отлично. главное не останавливаться!
2 7
все строится и все отлично. главное не останавливаться!
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дорога от пионерской до южного до того, как всё стало отлично
https://www.google.ru/maps/@54.7454177,83.0901874,3a,75y,81.29h,93.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sy75XJbK6bppcnxckVhUnOA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
а про тротуары с освещением — это вообще сильно
0 3
от пионерской до ключевой и не было никогда дороги, и вам ли этого не знать?
сами протоптали тропу и назвали дорогой.
Я бы кстати на месте Минобора вообще забором перекрыл этот проезд чтобы народ лишний раз не возмущался, и вся проблема бы решилась на раз.
а в дорогах с тротуарами и освещением по Лунной и Российской что не нравится?
Рогачева кстати тоже освещена худо-бедно, хоть и нет там ничего — разве плохо?
2 0
от пионерской до ключевой и не было никогда дороги, и вам ли этого не знать? сами протоптали тропу
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вы посмотрели ссылку? уж всяко эта тропа лучше, чем сейчас, когда всё построилось отлично.
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с тротуарами и освещением по Лунной и Российской что не нравится?
Рогачева кстати тоже освещена худо-бедно
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то-то и оно, что пляшут только вокруг Лунной, а говорят, что улучшают Южный. даже Рогачёва улучшают только худо-бедно. а уж до послерогачёвских жителей вообще за 15 лет ни разу никому дела нет.
1 2
— Если эту площадь растянуть вдоль детского сада и школы, то получится аллейка 100 на 500.
100 на 50
3 0
Когда много лет назад я собирался строиться на Южном, многие вертели пальцем у виска: без воды, без электричества, без дорог… Куда лезешь? А когда все устаканивается, когда микрорайон начинает походить на человеческое место существования, — снова крик: пусть живут как все мы. Одному плохо жить невыносимо. Так жить должны все! А еще лучше, чтобы на мое плохо было еще хуже у всех остальных. Тогда и мне будет спокойно. Так, господа-товарищи?
10 3
в точку.
выше уже сказали про менталитет: не любят у нас тех, кто живет хорошо. Даже если своим трудом этого достиг.
8 1
Вот вот. Что то резко все забыли, а скорее всего и не знали через что мы прошли с самого начала. И не ныли, между прочим. Не хаяли жителей многоквартирных домов. И это нормально, что мы что то делаем, что бы наша власть не лезла со своими проектами теперь. Они нам ничем не помогли, все делали сами. А вот испортить это пожалуйста.
5 5
Да живите на здоровье! Тем, кто в скворечниках проживает, на вас примерно поровну — точно так же как вам было поровну на них.
Просто сейчас настала ваша очередь столкнуться с теми, кто и нам в периметр старых двухэтажных домов вместе с их дворами шести- десяти- а то и шестнадцатиэтажечки «вписывал».
Раньше вы сидели у себя и радовались. Вот теперь ваша очередь настала. Давайте, вперёд! Покажите на что способны
2 1
Ну и чему Вы радуетесь? Что у «соседа корова сдохла»?
0 0
Какие,к черту,3-этажки вы собрались там строить,господа хорошие?Дорогу хоть бы одну нормальную сделали.На Зима-Лето все провалилось,никому дела нет.Уже вторая сторона провалилась.В выходной два Равшана закидали какую-то заплатку и все.Смешно…Если бы не было так грустно.
9 2
Схема известная: сначала жилье, потом дорога к домам.
Вспомните Белокаменный.
Пока что дорогу к саду/школе сделают со стороны Лунной.
Как достроят дома — так сделают Рогачева.
P.S. Кстати, если дома там не построят, то вообще неизвестно когда Рогачева делать будут, а так — плюсик жителям Южного как раз.
0 7
Владимир Алексеевич, мы всё поняли!
2 2
это не он))
0 1
Так я про Белокаменный и говорю.Вроде он построен уже,а дорога провалилась и все.Никто ничего не делает.
4 2
Кто не знает? Может вы не знаете, так это нормально.
Способ борьбы с «плавунами» как сезонный так и капитальный известен.
Ежегодно используется кстати в Бердске.
А провалилась та часть дороги, что много-много лет назад строилась еще для Зимы Лета и никакой особой связи с Белокаменным там нет: не лепите все в кучу
2 6
Посмотрите на м-он Космический! какой был план изначально! А сейчас: ни пешеходок , ни парковок в достаточном количестве, ни зелёных насаждений! Как можно строить десятиэтажки без пешеходных дорожек — с выходом на проезжую часть! Застройщик там наверняка не живёт!.Зонирование и планы застроек меняются легко по хотелкам заинтересованных лиц! Окна в окна! Ведь это современные дома с хорошей планировкой квартир.
7 3
Посмотрите вокруг Звездной 6/1:
— парковка огромнейшая просто,
— внутри чудесная площадка для футбола — постоянно детишки тусуются с самого ура до позднего вечера
— сзади дома территория огромная 100х50 метров с несколькими зонами для прогулок и игр.
Какие там окна-в-окна?
Или вы из тех комментаторов, что пишут «а разве на белокаменном не все из сайдинга»?
3 7
Вы со своими парковками достали уже.
1 0
А вы посмотрите дома 125А, 127А, со стороны подъездов! А новый дом за Космическая 127. Совет: и не надо давать характеристики комментаторам, ведите себя прилично! Дома ул. Звёздная строились раньше, а сейчас речь идёт о новых застройках!!!!!!!!!!!
0 2
Дома по ул. Звездной строились после 125 А, 127А, 127.
2 0
Конкретно Звездной 6/1 построился лишь в прошлом году, а как раз Первомайская 127А ГОРАЗДО раньше.
Так получается что новые дома строят лучше
2 2
А вы посмотрите дома 125А, 127А, со стороны подъездов! А новый дом за Космическая 127. Совет: и не надо давать характеристики комментаторам, ведите себя прилично! Дома ул. Звёздная строились раньше, а сейчас речь идёт о новых застройках!!!!!!!!!!!
1 2