Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке

В «Курьер. Среда. Бердск» обратились бердчане с жалобами на то, что город окутан дымом. В частности дискомфорт ощутили жители Северного микрорайона.

— В ночь на 5 мая квартира наполнилась дымом, отчего мы и проснулись около часа ночи. Весь микрорайон окутан едким дымом. Поскольку в квартирах еще есть отопление, закрытие окон превращает помещение в душегубку, вонь эту не выветрить, так как на улице все в дыму… К утру ситуация еще усугубляется, по-прежнему дым и вонь… Плюс отвратительное самочувствие, головная боль, першение в дыхательных путях, кашель… Как наказывают тех, кто вот так вытравливает людей и нарушает закон не моргнув глазом? — возмущена Милана.

По ее мнению, объявления об особом противопожарном режиме кто-то игнорирует, а кто-то не контролирует. Бердчанка предположила, что снова горит городская мусорная свалка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как оказалось, это не так. Полигон твердых бытовых отходов в Бердске не горит. Более того, по словам оперативного дежурного по городу, бердские пожарные за последние сутки ни разу не выезжали на тушение огня.

Но в Единую дежурно-диспетчерскую службу Бердска тоже поступали звонки о задымлении, в частности с ул. Попова, которая граничит с Северным микрорайоном.

— Это частный сектор сжигает мусор. В Бердске более 20 тыс. частных домов. Ветром задувает на многоквартирные дома. Пожаров нет, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск в ЕДДС.

Кроме того, не исключено, что на находящейся по-соседству с Северным микрорайоном и ул. Попова промышленной зоне жгут мусор вместо того, чтобы его вывезти на свалку.

Бердск не входит в число территорий Новосибирской области, вызывающих тревогу по пожарам, в том числе природным, у МЧС. Но бердские пожарные, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», выезжают не помощь искитимским коллегам. Искитимский район, по информации сайта «Весь Искитим», лидирует в списке наиболее горимых территорий в регионе.

Об этом шла речь на экстренном совещании КЧС при губернаторе, прошедшем 4 мая. Решено увеличить количество патрулирований и ужесточить административные меры к должностным лицам, виновным в нарушении требований пожарной безопасности. Это вызвано осложнением оперативной обстановки с природными пожарами.

По данным космического мониторинга, зарегистрировано 87 термических точек, 74 из них – в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Подавляющее количество возгораний на землях поселений и сельхозназначения. В основном горит трава и мусор, особенно на брошенных сельскохозяйственных угодьях, где собственник не определен.

— Большинство пожаров выявлено очевидцами и патрульными группами в ходе рейдовых мероприятий. Только в Искитимском районе за сутки ликвидировано 23 ландшафтных пожаров. Всего с начала пожароопасного периода на граждан, юридических и должностных лиц составлен 481 протокол за нарушение требований пожарной безопасности на территориях населённых пунктов, садоводческих объединений, сельскохозяйственных землях и в лесах, – доложил начальник главка МЧС по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Искитимском (13), Здвинском (10), Чистозерном (8), Доволенском (7), Барабинском, Коченевском и Мошковсоком (по пять) районах.

Глава Новосибирской области поручил органам местного самоуправления усилить работу по патрулированию подведомственных территорий, организовать работу по недопущению сельхозпредприятиями и организациями проведения палов сухой растительности, а также гражданами – на приусадебных участках населенных пунктов, дачных и садовых обществ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня, пала травы, сжигание мусора и даже заходить в лес для пикника с шашлыками.

Губернатор Андрей Травников предложил главам муниципалитетов «задействовать все необходимые силы для патрулирования и наземного контроля во всех поселениях, ввести дополнительные меры для привлечения к ответственности сельхозпроизводителей, нарушающих требования пожарной безопасности».

Кроме того, рассматривается вопрос по изменению государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей, вплоть до ее приостановки. Речь идет о должностных и юридических лицах, систематически игнорирующих требования пожарной безопасности и не выполняющих предписания. В Алтайском крае такой вид санкции действует уже три года.