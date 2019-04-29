Запретила жарить шашлыки в лесу на майские праздники власть Бердска

С призывом сберечь природу Бердска к горожанам обратился вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления гражданской защиты города Василий Пономарев сегодня, 29 апреля. Чиновники предупредили бердчан: жарить шашлыки с 1 по 12 мая в лесу — запрещено. Виновных накажут штрафом.

— В регионе не благоприятная ситуация с пожарами — горит трава. Особенно сложная ситуация в соседних районах — Искитимском, Колыванском. Нам всем известна ситуация в Забайкалье. Поэтому в Новосибирской области принято решение ввести особый порядок, который будет работать с 1 по 12 мая. Соответствующее постановление сегодня подпишет глава Бердска. Вводится ограничение, касающиеся граждан, которые любят проводить выходные в лесу с шашлыками. Поход в лес запрещен. Я понимаю, что не все выходят в лес именно заниматься поеданием шашлыков, но селекцию никто проводить не будет. Есть простое и верное решение — запретить посещение лесных массивов, чтобы их обезопасить. Лесной пожар достаточно страшное, стихийное явление. Несет большие убытки, — обратился к жителям Бердска Владимир Захаров.

Замглавы города обратился и к дачникам с просьбой не сжигать сезонный мусор. Он порекомендовал дачным обществам складировать отходы и пользоваться услугами регоператора.

— Нужно отходы своей жизнедеятельности не сжигать, а вывозить мусор, — отметил Владимир Николаевич.

Так же он попросил дачников привести в противопожарное соответствие заброшенные участки соседей. Убрать сухостой и мусор, чтобы обезопасить себя и «выжить».

Автор видео Марина Волкова



Владимир Захаров подчеркнул, что выход в лес запрещен всем жителям города. Но при этом бабушкам не запрещено ходить по централизованной трапе здоровья. В ее числе трасса «Метелицы», парк Победы. Но если речь идет об организованной группе отдыхающих, то сотрудники мэрии, административно-технической инспекции, пожарные и полицейские будут находиться на страже леса. Однако кордоны правоохранители и власть вдоль всей лесополосы выставлять не будет.

— Ловить никого не будем, но будем пресекать. Кто попадется, того привлечем к административной ответственности. Если берег моря относится к лесам, то и на побережье вход с мангалом будет воспрещен. Для кого-то это может быть не привычным, но обстановка в стране с пожарами очень тяжелая. Большая просьба воздержаться и быть аккуратным, — подытожил Владимир Захаров.

Автор видео Марина Волкова



Василий Пономарев отметил, что в соответствии с договором тушением и предупреждением лесных пожаров в Бердске занимается Бердский лесхоз. Право тушить городские пожары имеет и пожарная служба.

— Разводить костры в установленных местах, в том числе и на побережье — можно, но при соблюдении противопожарных правил: необходимо очищать кругом территорию от мусора и травы, вырыть ямочку для костра. Проверку может проводить и лесхоз, они проводят патрулирование с вышки и на автомобилях. Все лица, которые имеют право выписывать штрафы будут охранять лес от пожаров, — констатировал Василий Васильевич.