Запретила жарить шашлыки в лесу на майские праздники власть Бердска

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров и начальник УГЗ Василий Пономарев рассказали, где можно жарить шашлык
С призывом сберечь природу Бердска к горожанам обратился вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и начальник управления гражданской защиты города Василий Пономарев сегодня, 29 апреля. Чиновники предупредили бердчан: жарить шашлыки с 1 по 12 мая в лесу — запрещено. Виновных накажут штрафом.
— В регионе не благоприятная ситуация с пожарами — горит трава. Особенно сложная ситуация в соседних районах — Искитимском, Колыванском. Нам всем известна ситуация в Забайкалье. Поэтому в Новосибирской области принято решение ввести особый порядок, который будет работать с 1 по 12 мая. Соответствующее постановление сегодня подпишет глава Бердска. Вводится ограничение, касающиеся граждан, которые любят проводить выходные в лесу с шашлыками. Поход в лес запрещен. Я понимаю, что не все выходят в лес именно заниматься поеданием шашлыков, но селекцию никто проводить не будет. Есть простое и верное решение — запретить посещение лесных массивов, чтобы их обезопасить. Лесной пожар достаточно страшное, стихийное явление. Несет большие убытки, — обратился к жителям Бердска Владимир Захаров.
Замглавы города обратился и к дачникам с просьбой не сжигать сезонный мусор. Он порекомендовал дачным обществам складировать отходы и пользоваться услугами регоператора.
— Нужно отходы своей жизнедеятельности не сжигать, а вывозить мусор, — отметил Владимир Николаевич.
Так же он попросил дачников привести в противопожарное соответствие заброшенные участки соседей. Убрать сухостой и мусор, чтобы обезопасить себя и «выжить».
Автор видео Марина Волкова
Владимир Захаров подчеркнул, что выход в лес запрещен всем жителям города. Но при этом бабушкам не запрещено ходить по централизованной трапе здоровья. В ее числе трасса «Метелицы», парк Победы. Но если речь идет об организованной группе отдыхающих, то сотрудники мэрии, административно-технической инспекции, пожарные и полицейские будут находиться на страже леса. Однако кордоны правоохранители и власть вдоль всей лесополосы выставлять не будет.
— Ловить никого не будем, но будем пресекать. Кто попадется, того привлечем к административной ответственности. Если берег моря относится к лесам, то и на побережье вход с мангалом будет воспрещен. Для кого-то это может быть не привычным, но обстановка в стране с пожарами очень тяжелая. Большая просьба воздержаться и быть аккуратным, — подытожил Владимир Захаров.
Автор видео Марина Волкова
Василий Пономарев отметил, что в соответствии с договором тушением и предупреждением лесных пожаров в Бердске занимается Бердский лесхоз. Право тушить городские пожары имеет и пожарная служба.
— Разводить костры в установленных местах, в том числе и на побережье — можно, но при соблюдении противопожарных правил: необходимо очищать кругом территорию от мусора и травы, вырыть ямочку для костра. Проверку может проводить и лесхоз, они проводят патрулирование с вышки и на автомобилях. Все лица, которые имеют право выписывать штрафы будут охранять лес от пожаров, — констатировал Василий Васильевич.
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Что значит «запрещено даже заходить в лес», бред какой то… Просто чиновничный маразм…
36 1
Запретите жарить шашлыки На камнях, На дюнах, На дубровке, Зеленом острове, Сибиряке, Сосновке, в целом на всех базах и беседках…Иои слабо с бизнесом тягаться, конечно, куда проше с простыми жителями…
28 1
Поход в лес запрещены. я понимаю, что не все выходят в лес именно заниматься поеданием шашлыков. Но селекцию никто проводить не будет. Есть простое и верное решение — запретить посещение лесных массивов
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«Запрет как норма права и есть самая большая свобода человека. Вам всегда говорят, что депутаты только запрещают. Это ложное представление.
Запрет — это и есть свобода. Он говорит: этого нельзя, а остальное можно».
22 апреля 2019 года
13 2
Исходя из нормы статьи 27 Конституции Российской Федерации, каждому гражданину позволено свободно передвигаться без каких-либо ограничений. Поэтому любой запрет на пребывание в лесу является прямым нарушением данной нормы.
Статья 8ая Закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения…» вообще не содержит пункта о том, что защита лесов от пожара и высокая пожароопасность могут быть основаниями для ограничения свободы передвижения.
Руководствуясь нормой статьи 58 Конституции Российской Федерации, каждому гражданину необходимо бережно относиться к природе, окружающей среде, а так же к ее природным богатствам. Но нигде не установлено, что лесную зону нельзя посещать.
Единственным законным основанием для того, чтобы ограничить посещение лесов гражданами является только введение на территории чрезвычайного положения. Что является, пожалуй, исключением из Конституции РФ.
Исходя из нормы статьи 11 ФКЗ «О чрезвычайном положении…», властями могут быть введены временные ограничения на свободу передвижения в лесной зоне. Обычно устанавливаются такие ограничения на основании распоряжения, подписанного губернатором области или же президентом республики.
34 2
Все правильно, только чиновники администрации г. Бердска по своему (по иному) трактуют положения Конституции и Законов РФ.
15 1
Надо 1 мая перенести на 13-е!
12 1
Ага снег на 1 мая обещают…так и написали возможен снежный покров,Ну и кто в ваш лес и берег пойдёт сопли морозить..запретили они…
1 0
Они сами туда не пойдут
0 0
Да вообще запретить мангалы, костры в лесу. Отдыхают, ничего за собой не убирают. Ведь если все привезли, то почему бы не вывезти свой мусор. Наши леса и побережья все загадили отдыхающие. Также и рыбаки, бутылки от них, мусор на берегу. А зимой стыдно за рыбаков, ладно окурки и семечки! Бутылки, пакеты, контейнеры из под еды и прикорма. Лед сошел и весь мусор в воде!
22 5
Господин Захаров, вы пройдите пожалуйста по левой стороне ул.Свердлова .На углу Маяковского и Свердлова снесли дом, там бурьян и постоянно бомжи. Если кто бросит спичку будет много погорельцов. А также по этой улице недалеко от Радищева, один МУ…К выставил автомобили на тротуар, а так же на газон. Куда смотрит АТИ. С коляской детской нельзя пройти. ПОЖАЛУСТА наведите порядок .А, еще как сворачивать на ул.Радищева с ул.Свердлова торчит арматура, неужели ее нельзя срезать.
22 1
а тем, кто свои особняки отгрохал посреди соснового бора — им тоже запретят посещать свои дома и жарить в своих дворах шашлыки?
41 6
Вы как бывший депутат, голосовавший за отведение участков под особняки прекрасно знаете какое теперь там назначение земель, поэтому они будут делать на своей земле все что им захочется. И вы им теперь точно не указ. Свое право на это они купили)))
19 1
Тоесть бояре будут в своих замках окружённых сосновым бором жарить шашлык, а мне челяди даже в лес ступить нельзя? Ой доиграетесь вы пристегаи бояр с запретами….
27 3
Пожары не только по весне , но и летом, так что в лес не ходить, надо запретить до устойчивого снежного покрова. И везде посты , посты… А это ведь и новые рабочие места. А лес, что лес, лес только для избранных…
13 2
Заодно никто не увидит как его воруют этот лес. Прямо ударная вырубка будет в запреты.
22 4
Я так и не услышал главного: по какой конкретно статье будут наказываться гуляющие в лесу?
Эх, не планировал, но пойду ка я на майские праздники в лес гулять!
Если что, пободаемся, авось еще денюжку себе в судах заработаю с тупоголовых
P.S. Захаров вроде нормальным был, и так вляпаться и сесть в лужу….
эх…видимо не по плечу ему такая власть
28 2
P.S. Захаров вроде нормальным был
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11 6
Гулять, так гулять… Все попытки задержания буду писать под видео…
20 2
а на косе то можно жарить сосиски?
10 4
Туда даже заходить нельзя, забудь.
11 3
ну за огонь в лесу то вас правильно оштрафуют — противопожарные меры нарушать не стоит, не перегибайте.
Тут другое задело: свободу передвижения людям решили ограничить!
удалено
13 4
Дашь пальчик укусить откусят по локоть .
0 0
Диетологи,даешь рекламу сыроедению!
3 2
Каждому своё,господам дорога открыта везде — стройка и жилье на берегу и в бору,а нам неудачникам рабочему классу им прислуживать и вдыхать ароматы шашлыка,что поделать??? Нам не дано и гулять по лесу и даже имея дачу пожарить там шашлык. Работай, за тебя решила администрация,а что гласит конституция???
14 2
Они просто нащупывают , пока , понимают, что нет такого закона запрещающего ходить по лесу , но как отреагируют жители , может они и будут слушаться и тогда все озолотятся там вместе с лесником . Вчерашний колхозник уже почувствовал себя барином и хозяином леса , задери его лешак .
2 0
Че то Я не пойму получается Мы докатились до того что Все подряд могут себе шашлык позволить Обалдеть не встать что за бардак в этой России сначало мандарины Всем на Новый год а теперь шашлык . Непонимаю Всем как Им или Им как Всем .
8 3
это нищая россия: все с голодухи мясо жрут….
9 3
Дачники будут работать на своих сотках. Да еще должны убрать у соседей! Круто!
9 2
А лисички взяли спички к морю синему пошли море синее зажгли
5 0
1 мая +2 и снег и ощущается как
−7°. Холодно для походов
5 0
Да никто бы и не пошел. Но под такую статью пойдут по лесным тропам толпы с телефонами в надежде запечатлеть, как их будут задерживать. Сомневаюсь, что найдутся желающие кого-то ловить в такую погоду, ну… пусть гуляют (в смысле те, кто пойдет ради принципа). Закаляться полезно.
3 1
Шашлык никто жарить не будет и штрафовать тоже .
Просто будут останавливать , устанавливать личность и вежливо выпроваживать, чтоб привыкали, что там ходить нельзя, и кто хозяин леса , который если и захочет то весь лес огородит забором.
Привыкайте , привыкайте, не зря лесник одел смокинг , Захаров носик задрал и губки поджал как интелегентная баба .
2 1
Какая селекция ?
0 0
Как-то раз,
В далеком Бердске
Очень «мудрый» человек,
Позаботился о лесе
На весь двадцать первый век.
Он о лесе-как о детях,
Проявил заботу ту,
Запретил в лесу прогулки,
Кто нарушил-тот в тюрьму.
Пред «почетным» отчитался
Так и так мол, запретил,
Кто нарушит- сразу сядет,
Я закон уж запустил
Все для вас, чтоб не мешалась
Эта челядь вам в делах
Вы рубите там деревья
Дело то не в шашлыках
10 2