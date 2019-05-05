Почему Бердск окутан дымом? Что горит?

Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке
Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу
Украл невесту-главврача депутат от «Единой России» в Ингушетии
Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян
Труп убитого мужчины обнаружили силовики в лесу Бердска
Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму
Паника: Почему старики боятся интернета
Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии
Вызывайте попа, а не врача — посоветовали родственникам пенсионера с разрывом желудка в Новоалтайске
От взрыва снаряда один солдат-срочник погиб, второму оторвало ноги в воинской части на Урале
До завтра подождите, администрация отдыхает, мэра в городе нет. Завтра все выйдут на работу и ответят вам/примут меры. А вы пока дышите вонью.
8 0
Уважаемые, вы серьезно полагаете, что дымом окутан только м-он Северный? Поверьте, дымом окутан и Микрорайон Бердска и весь Бердск и Искитимский р-он и Новосибирская область и Западная Сибирь.
А причина: весна, отсутствие дождей и мозгов у жителей, которые считают, что нужно старую травку пожечь… Скажите спасибо, что не в частном доме живете и нет угрозы поджога от этих палов.
15 1
Вы думаете типа кто то нечаянно, сжигая траву, начал пожар? Специально разводят лесные пожары чтобы китайцам пал продавать за копейки, а те потом в свою очередь горелый (по бумагам) лес перепродают по рыночной цене. Кора сверху обгорает немного, а сама древесина остается нормальной. Дачники и шашлычники в лесу это козлы отпущения.
7 3
Какие здесь леса, Борей? Берёзовые колки что ли? Или вы полагаете, что то, что вдоль Бердского шоссе, везде?
0 0
Живу в центре на Ленина, тот же запах дыма невыносимой почти каждый вечер, нечем дышать, окна не открыть. Чем думают наши власти, что жгут по ночам? Или это выбросы очередного какого-нибудь подпольного производства? Сколько можно травить горожан? Когда уже у нас мэр нормальный будет? Такого бардак в городе, как при Шестернин, никогда не было!
9 10
Штиль, пыль/отсутствие осадков, смог автомобильный…
0 0