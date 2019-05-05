Почему Бердск окутан дымом? Что горит?

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Проживаю на мкр Северный г.Бердск. В ночь с 4 на 5 мая квартира наполнилась дымом, отчего мы и проснулись около часа ночи. Весь микрорайон окутан едким дымом. Поскольку в квартирах ещё есть отопление, закрытие окон превращает помещение в душегубку, вонь эту не выветрить, т.к. на улице всё в дыму.

А ведь везде, по радио и по телевидению твердят про особые, противопожарные меры, про усиленный контроль. А свалку подожгли и никому дела нет, пусть пол города задохнутся… Так получается?

К утру ситуация ещё усугубляется, по прежнему дым и вонь… плюс отвратительное самочувствие, головная боль, першение в дыхательных путях, кашель…

Как наказывают тех, кто вот так вытравливает людей и нарушает закон не моргнув глазом?