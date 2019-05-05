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Почему Бердск окутан дымом? Что горит?

К утру ситуация ещё усугубляется, по прежнему дым и вонь… плюс отвратительное самочувствие, головная боль, першение в дыхательных путях, кашель…

5.05.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Милана:

Проживаю на мкр Северный г.Бердск. В ночь с 4 на 5 мая квартира наполнилась дымом, отчего мы и проснулись около часа ночи. Весь микрорайон окутан едким дымом. Поскольку в квартирах ещё есть отопление, закрытие окон превращает помещение в душегубку, вонь эту не выветрить, т.к. на улице всё в дыму.
А ведь везде, по радио и по телевидению твердят про особые, противопожарные меры, про усиленный контроль. А свалку подожгли и никому дела нет, пусть пол города задохнутся… Так получается?
К утру ситуация ещё усугубляется, по прежнему дым и вонь… плюс отвратительное самочувствие, головная боль, першение в дыхательных путях, кашель…
Как наказывают тех, кто вот так вытравливает людей и нарушает закон не моргнув глазом?


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    До завтра подождите, администрация отдыхает, мэра в городе нет. Завтра все выйдут на работу и ответят вам/примут меры. А вы пока дышите вонью.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. венгерка

    Уважаемые, вы серьезно полагаете, что дымом окутан только м-он Северный? Поверьте, дымом окутан и Микрорайон Бердска и весь Бердск и Искитимский р-он и Новосибирская область и Западная Сибирь.
    А причина: весна, отсутствие дождей и мозгов у жителей, которые считают, что нужно старую травку пожечь… Скажите спасибо, что не в частном доме живете и нет угрозы поджога от этих палов.

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • Гиперборей

      Вы думаете типа кто то нечаянно, сжигая траву, начал пожар? Специально разводят лесные пожары чтобы китайцам пал продавать за копейки, а те потом в свою очередь горелый (по бумагам) лес перепродают по рыночной цене. Кора сверху обгорает немного, а сама древесина остается нормальной. Дачники и шашлычники в лесу это козлы отпущения.

      Thumb up 7 Thumb down 3

      • Аноним

        Какие здесь леса, Борей? Берёзовые колки что ли? Или вы полагаете, что то, что вдоль Бердского шоссе, везде? *CRAZY*

        Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Живу в центре на Ленина, тот же запах дыма невыносимой почти каждый вечер, нечем дышать, окна не открыть. Чем думают наши власти, что жгут по ночам? Или это выбросы очередного какого-нибудь подпольного производства? Сколько можно травить горожан? Когда уже у нас мэр нормальный будет? Такого бардак в городе, как при Шестернин, никогда не было!

    Thumb up 9 Thumb down 10

  4. Аноним

    Штиль, пыль/отсутствие осадков, смог автомобильный…

    Thumb up 0 Thumb down 0

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