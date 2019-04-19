К 75-летию Победы дать квартиру фронтовичке из Бердска пообещала омбудсмен

Во время выездного приема в Бердске уполномоченным по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой «Курьер. Среда. Бердск» рассказал ей историю 96-летней фронтовички Марии Левиной, которая живет в старом щитовом доме 1961 года постройки.

Нина Николаевна посоветовала представителям Марии Игнатьевны подать обращение.

— Если жилье действительно не пригодно для проживания — ветхое и аварийное, дальше надо решать вопрос о том, чтобы что-то ей выделили по социальному найму в маневренном фонде, — ответила омбудсмен.

Она рассказала, что в 2015 году помогла участнице Великой Отечественной войны получить «прекрасную двухкомнатную квартиру» по договору соцнайма.

-У нас очень много льготных очередей. Но ветеранам мы обязаны тем, что мы живем. Я думаю, вопросы участников Великой Отечественной войны должны быть решены к юбилею Победы, однозначно, — подчеркнула правозащитник.

Но до 75-летия Победы Мария Игнатьевна может не дожить — в сентябре 2019 года ей исполнится 97 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Левина уже обратилась с заявлением в мэрию. Она требует признать нежилым свой старый дом. Эксперты обследуют жилище ветерана Великой Отечественной войны. Но чиновники предлагают переехать в благоустроенную квартиру и там ждать президентских денег на покупку благоустроенной квартиры.

Еще в 2015 году ее щитовой дом 1961 года постройки признали годным для проживания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Сейчас жилище топит грунтовыми водами. На временную квартиру она не согласна. А в 2019 году вообще не предусмотрены деньги для переселения ветеранов. Мария Игнатьевна уверена, что чиновники ее обманывают.

Автор видео Анастасия Солодкова