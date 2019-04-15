Требует признать нежилым свой старый дом 96-летня фронтовичка из Бердска

Комиссия снова начала обследование старого щитового дома 96-летней фронтовички из Бердска Марии Левиной. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 15 апреля, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Теперь комиссия будет работать на основании заявления Марии Игнатьевны. Она просит признать дом нежилым. А для этого нужны заключения специалистов, экспертов. Будем смотреть, пригоден дом для проживания или нет, — прокомментировал Захаров.

Каждое ведомстве в ближайшее время проверит состояние строения, в котором проживает Мария Игнатьевна с 68-летним сыном. Свое экспертное мнение должны сказать строители.

Таковым его признала городская комиссия еще в 2015 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С тех пор дом еще больше обветшал, поскольку его коснулись грунтовые воды. Теперь в подполе постоянно стоит вода, утеплитель промок и источает едкий химический запах. Без утеплителя холодно — «финский» щитовой домик 1961 года постройки возводили как временное жилье для работников БЭМЗа.

Мария Левина настаивает на том, что ей власти должны предоставить сертификат на 1,3 млн рублей для покупки благоустроенной квартиры по президентской программы. Но вместо этого пока бердские чиновники предлагают ей переехать в социальное жилье — однокомнатную квартиру в так называемом доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Мария Игнатьевна категорически отказывается от такого варианта, настаивая на том, что хочет жить в собственном жилье.

— Она перевела дом на сына два года назад. И надо смотреть, насколько ей положена субсидия при таких условиях. Закон трактует, что должно пройти 5 лет с момента отчуждения, — пояснил Захаров.

По его словам, Мария Игнатьевна может хоть сегодня заселиться в квартиру на ул. Рогачева — она для нее зарезервирована. И одновременно вести процедуру по получению субсидии по президентской программе.

-Муниципалитет готов дать ей благоустроенную однокомнатную квартиру не зависимо от того, имеет она право или нет. Чтобы она провела старость в комфорте. Можно же туда переехать и заниматься делами. Квартиру даем не в замен выплат. Будем и в этом направлении работать, — пояснил Владимир Николаевич.

Он полагает, что в свое время Марии Игнатьевне вовремя не подсказали, не сориентировали, ведь переселение фронтовиков в благоустроенной жилье за федеральные деньги началось в 2008 году. В 2019-м денег на это программу не предусмотрено, поскольку предполагают, что все нуждающиеся участники Великой Отечественной войны уже отпраздновали новоселье.

Автор видео Анастасия Солодкова



