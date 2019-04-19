К 75-летию Победы дать квартиру фронтовичке из Бердска пообещала омбудсмен
Сломал шею незнакомцу во время конфликта житель Бердска в Новосибирске
Инструкция: Как получить пенсионные накопления умершего родственника в Бердске
Гревший воду на Вечном огне в Волгограде услышал сигналы из космоса
Пожаловались омбудсмену на разрушение домов грунтовыми водами жители Бердска
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Засекреченный Ким Чен Ын: Место встречи с Путиным не объявляют в целях безопасности
На джипе в запретном лесу гонял депутат-единоросс под Челябинском
По делу о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки допросят мэра Бердска