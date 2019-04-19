Пожаловались омбудсмену на разрушение домов грунтовыми водами жители Бердска

Около 30 человек обратились с вопросами к уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой 18 апреля в администрации Бердска. В этот день региональный омбудсмен провела выездной прием для бердчан.

Горожане жаловались, что затапливает дома и подвалы грунтовыми водами, выражали несогласие с пенсионной реформой и начислениями за вывоз мусора.

Вопрос о подтоплении Нина Николаевна предлагает решать комплексно.

— Не так, когда застройщик сделал изыскания на осадку грунта, на подтопляемость на участке и начал строить дом и построил его. Нужно гидротехнические исследования делать вообще в Бердске, — сказала омбудсмен.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», второй год грунтовые воды не просто топят, а разрушают дома бердчан. И дренажная система, которую строит белгородская компания «Виогем», не справляется с подземной рекой. В зону подтопления попали 400 домов частного сектора Бердска.

Бердчане полагают, что русло подводной реки повредили при строительстве высоток на ул. Гагарина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».