Провалились под землю 12 КамАЗов грунта в зоне затопления Бердска

Ул. Искитимкая. В прошлом году здесь был полутораметровый слой земли, который просто исчез
Зона затопления грунтовыми водами весной 2019 года практически не отличается от прошлогодней. Как и в прошлом году, заливает водой дома и огороды на улицах Красноармейской, Искитимской, Толбухина, Октябрьской, Павлова, Урицкого, Мира, Рабочей, Краснофлотской и других.
Именно здесь существует многолетняя проблема подтопления частных домов. Мэр Бердска Евгений Шестернин еще в 2016 году озаботился осушением города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Как отмечают местные жители, с каждым годом ситуация только усугубляется. Воды становится все больше, дома начали рушится. Строительство дренажной системы для понижения грунтовых вод, начавшееся в прошлом году, еще не завершено, поэтому о ее эффективности говорить преждевременно.
Бердчане, попавшие в зону затопления, полагают, что их беды в «большой водой» начались после того, как построили высотки на ул. Гагарина — последние перед частным сектором перед Микрорайоном.
— Что мы испытываем, это ужас! Это делают специально, чтобы нас затопить, снести и высотные дома построить. Толку нет от властей. Примерно с 2014 года началось подтопление. До этого у нас в погребе половики лежали, и мы там мешки с мукой и сахаров хранили. Огороды вокруг уже давно никто не садим. Дом наш сантиметров на 50 просел — проваливается, — поведала о своих бедах Нина Лебедева, живущая в доме №42 на ул. Искитимской.
По мнению Нины Ивановны, строители многоквартирных домов неподалеку нарушили движение подземной реки и она пошла в направлении соседнего частного сектора. Старожилы вспоминают, что изначального, когда переносили Бердск на новое место после строительства Новосибирской ГЭС и заполнения Обского водохранилища, на этом месте были болота, где обитали утки. Но их осушили и разрешили строить в 1960-х годах.
Нине Ивановне очень жалко соседей напротив. Они в прошлом году привезли 12 КамАЗов земли, заплатив 50 тыс. рублей, и засыпали огород.
— Мы удивлялись, куда столько! Соседка говорит: надолго хватит. Теплица утопала в земле, уровень огорода был выше дороги. А сейчас земля ушла — на метр ниже дороги. На огороде стоит озеро. За зиму такое произошло. То ли вымывает грунт… Земля буквально уходит из под ног. Ситуация катастрофическая, — констатирует пенсионерка.
Специалисты не исключают, что косвенной причиной появления в тех местах воды стало строительство многоквартирных домов в Микрорайоне.
— Если проваливается, значит, где-то есть выход грунтовых вод,и они вымывают породу. Надо брать планшеты — геологическую карту на эту территорию и посмотреть геологический разрез. Может быть, там песчаная порода, которая просто оседает. И сколько бы вы не сыпали, она будет проваливаться и проваливаться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» горный инженер-геолог.
По его мнению, огород, куда завезли сотни кубометров земли, провалился за короткий срок, потому что идет усадка за счет вымывания грунтовыми водами песчаных пород:
— У вас, судя по всему, образуется карст (совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами — гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью — прим. ред.).
Инженер-геолог советует срочно заниматься отводом грунтовых вод, а потом уже благоустраивать территорию. Без сооружения дренажной системы никакие изменения не произойдут — топить будет всегда.
— Котлованами во время строительства высотных домов было нарушено геологическое равновесие. Когда рыли котлованы, должны были учитывать уровень грунтовых вод. Бердчане, чьи дома топит, правильно мыслят. Строители, возможно, закупорили поземное русло, а оно сейчас ищет выход и идет туда, где слабая порода, — сделал вывод специалист.
Дренажная система, по его оценке, нужна, но она должна быть построена правильно, с учетом гидрогеологии конкретного участка, иначе все окажется «просто тратой времени, сил и денег».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. начальника управления капитального строительства Юрий Бекетов, пока невозможно оценить эффективность строящейся второй год в Бердске дренажной системы:
— Когда паводок пройдет, тогда посмотрим, будет поступление воды или нет. Сейчас тенденция на повышение воды во всем городе.
Сейчас функционируют по проектной мощности три дренажных колодца, построенные белгородской компанией «Виогем» в прошлом году. Тот, что сооружен на пересечении улиц Красноармейской и Искитимской еще не функционирует.
— Он в стадии строительства. Сейчас начинается бурение лучевых дренажей. На ул. Мира также пока идет монтаж самого колодца. Пока рано говорить о том, насколько эффективна дренажная система. Нужно подождать окончание паводка. Думаю, к середине апреля станет все понятно, — оценил Бекетов.
Он не исключает возможность изменения направления лучей дренажной системы к каким-то определенным домам, где особенно ощутимы масштабы подтопления — схема гибкая. Но мониторинг показал необходимость сооружения дополнительных колодцев — шестого и седьмого. До конца мая закончат строительство пятого дренажного колодца.
— Проанализируем места, где уже построили дренаж. И, возможно, примем решение о строительстве еще двух. Мы прекрасно знаем, в каких местах топит. Да и люди жалуются, — рассказал руководитель УКСа.
По его словам, если понадобится дополнительное сооружение дренажных колодцев, мэрия снова объявит аукцион. На имеющиеся 5 колодцев бюджет потратит 68 млн рублей. Но фактически подрядчику заплатили только 24 млн за первые два. Остальные деньги компания «Виогем» получит по завершении полного цикла дренажной системы из пяти колодцев.
Ул. Толбухина — в нескольких метрах от Искитимской. Огород смыло водой
Так дело не пойдет
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Опоздали и деньги истратили страдает не только частный сектор но и многоэтажки из красноармейской 86 качают воду постояно в дренажный колодец из подвала 86/1на улицу скоро дорога будет не проеэжая и так уже колеи жаль жителей на ул,Рогачева которым и газ не стали проводить и сносить теперь уж точно не будут а вода как была так и есть
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Переселять людей из этой зоны заболачивания надо.
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А Горького раасширить не надо ?
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