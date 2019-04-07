Провалились под землю 12 КамАЗов грунта в зоне затопления Бердска

Зона затопления грунтовыми водами весной 2019 года практически не отличается от прошлогодней. Как и в прошлом году, заливает водой дома и огороды на улицах Красноармейской, Искитимской, Толбухина, Октябрьской, Павлова, Урицкого, Мира, Рабочей, Краснофлотской и других.

Именно здесь существует многолетняя проблема подтопления частных домов. Мэр Бердска Евгений Шестернин еще в 2016 году озаботился осушением города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как отмечают местные жители, с каждым годом ситуация только усугубляется. Воды становится все больше, дома начали рушится. Строительство дренажной системы для понижения грунтовых вод, начавшееся в прошлом году, еще не завершено, поэтому о ее эффективности говорить преждевременно.

Бердчане, попавшие в зону затопления, полагают, что их беды в «большой водой» начались после того, как построили высотки на ул. Гагарина — последние перед частным сектором перед Микрорайоном.

— Что мы испытываем, это ужас! Это делают специально, чтобы нас затопить, снести и высотные дома построить. Толку нет от властей. Примерно с 2014 года началось подтопление. До этого у нас в погребе половики лежали, и мы там мешки с мукой и сахаров хранили. Огороды вокруг уже давно никто не садим. Дом наш сантиметров на 50 просел — проваливается, — поведала о своих бедах Нина Лебедева, живущая в доме №42 на ул. Искитимской.

По мнению Нины Ивановны, строители многоквартирных домов неподалеку нарушили движение подземной реки и она пошла в направлении соседнего частного сектора. Старожилы вспоминают, что изначального, когда переносили Бердск на новое место после строительства Новосибирской ГЭС и заполнения Обского водохранилища, на этом месте были болота, где обитали утки. Но их осушили и разрешили строить в 1960-х годах.

Нине Ивановне очень жалко соседей напротив. Они в прошлом году привезли 12 КамАЗов земли, заплатив 50 тыс. рублей, и засыпали огород.

— Мы удивлялись, куда столько! Соседка говорит: надолго хватит. Теплица утопала в земле, уровень огорода был выше дороги. А сейчас земля ушла — на метр ниже дороги. На огороде стоит озеро. За зиму такое произошло. То ли вымывает грунт… Земля буквально уходит из под ног. Ситуация катастрофическая, — констатирует пенсионерка.

Специалисты не исключают, что косвенной причиной появления в тех местах воды стало строительство многоквартирных домов в Микрорайоне.

— Если проваливается, значит, где-то есть выход грунтовых вод,и они вымывают породу. Надо брать планшеты — геологическую карту на эту территорию и посмотреть геологический разрез. Может быть, там песчаная порода, которая просто оседает. И сколько бы вы не сыпали, она будет проваливаться и проваливаться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» горный инженер-геолог.

По его мнению, огород, куда завезли сотни кубометров земли, провалился за короткий срок, потому что идет усадка за счет вымывания грунтовыми водами песчаных пород:

— У вас, судя по всему, образуется карст (совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами — гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью — прим. ред.).

Инженер-геолог советует срочно заниматься отводом грунтовых вод, а потом уже благоустраивать территорию. Без сооружения дренажной системы никакие изменения не произойдут — топить будет всегда.

— Котлованами во время строительства высотных домов было нарушено геологическое равновесие. Когда рыли котлованы, должны были учитывать уровень грунтовых вод. Бердчане, чьи дома топит, правильно мыслят. Строители, возможно, закупорили поземное русло, а оно сейчас ищет выход и идет туда, где слабая порода, — сделал вывод специалист.

Дренажная система, по его оценке, нужна, но она должна быть построена правильно, с учетом гидрогеологии конкретного участка, иначе все окажется «просто тратой времени, сил и денег».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. начальника управления капитального строительства Юрий Бекетов, пока невозможно оценить эффективность строящейся второй год в Бердске дренажной системы:

— Когда паводок пройдет, тогда посмотрим, будет поступление воды или нет. Сейчас тенденция на повышение воды во всем городе.

Сейчас функционируют по проектной мощности три дренажных колодца, построенные белгородской компанией «Виогем» в прошлом году. Тот, что сооружен на пересечении улиц Красноармейской и Искитимской еще не функционирует.

— Он в стадии строительства. Сейчас начинается бурение лучевых дренажей. На ул. Мира также пока идет монтаж самого колодца. Пока рано говорить о том, насколько эффективна дренажная система. Нужно подождать окончание паводка. Думаю, к середине апреля станет все понятно, — оценил Бекетов.

Он не исключает возможность изменения направления лучей дренажной системы к каким-то определенным домам, где особенно ощутимы масштабы подтопления — схема гибкая. Но мониторинг показал необходимость сооружения дополнительных колодцев — шестого и седьмого. До конца мая закончат строительство пятого дренажного колодца.

— Проанализируем места, где уже построили дренаж. И, возможно, примем решение о строительстве еще двух. Мы прекрасно знаем, в каких местах топит. Да и люди жалуются, — рассказал руководитель УКСа.

По его словам, если понадобится дополнительное сооружение дренажных колодцев, мэрия снова объявит аукцион. На имеющиеся 5 колодцев бюджет потратит 68 млн рублей. Но фактически подрядчику заплатили только 24 млн за первые два. Остальные деньги компания «Виогем» получит по завершении полного цикла дренажной системы из пяти колодцев.