Кандидат от «Единой России» Андрей Пилько победил на довыборах депутата в горсовет Бердска

В воскресенье, 14 апреля, в Бердске прошли довыборы в горсовет. Жители округа №20 выбрали своего депутата. Избиратели голосовали за претендента на последний, 33-й, депутатский мандат представительного органа бердской власти.

Им стал Андрей Пилько, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 334 голоса избирателей округа. Напомним, что в списки избирателей этого округа внесено 2560 человек. А всего пришли на избирательный участок 480 человек.

Дмитрий Титов, выдвинутый КПРФ, заручился поддержкой 119 избирателей и занял второе место. У остальных претендентов от 1 до 10 голосов. Испорчено 9 бюллетеней.

Таким образом, фракция «ЕР», самая крупная в бердском горсовете, пополнилась еще одним представителем.

Избирательный участок находился в школе №3 «Пеликан». В бюллетень было внесено 6 фамилий.

Список кандидатов:

1. 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»;

2. 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про»;

3. 34-летний искитимец Максим Максимов, инженер-проектировщик компании «Фирма Янтарь III ЛТД», самовыдвиженец;

4. 50-летний бердчанин Евгений Титов, наладчик оборудования в ООО «Тримэкс», самовыдвиженец;

5. 51-летний бердчанин Евгений Соколов, работающий гендиректором ООО НПК «Аквасиб», выдвиженец от ЛДПР;

6. Андрей Пилько, 51 год, партия «Единая Россия», замдиректора по общим вопросам ООО «Бердский кирпичный завод».

Последний, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» больше всех потратился на свою избирательную кампанию рекордные 30 тыс. рублей.

Не обошлось без скандалов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сторонники Дмитрия Титова, выдвинутого коммунистами, обнаружили в день тишины агитки за единоросса, сейчас этим занимается полиция. Наблюдатели от компартии в целом назвали довыборы в бердский горсовет грязными.