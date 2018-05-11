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Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Андрей Пилько содержит охотничьих собак в вольере близ жилого дома и детского сада. Недовольные таким соседством бердчане написали жалобу в АТИ. (ФОТО, ВИДЕО)

11.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 15 коммент.

 

Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Собакам не рады люди из соседних домов

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Виктория, проживающая в доме №17 по улице Попова. Она рассказала, что неподалеку от ее жилого дома находится вольер с собаками.

— Там у нас установлены два металлических гаража. В этих гаражах содержатся три больших собаки, они там постоянно живут. Из-за них отдыхать мы не можем, они постоянно лают. И днём и ночью от них нет спасения. У меня двое детей, окна квартиры выходят как раз на эти гаражи. Тишины дома не бывает никогда. Стоит окна открыть — закладывает уши от их лая. А в тёплую погоду, когда гаражи нагреются, у нас тут запах стоит специфический. За собаками ведь никто не убирает и всё, что там есть — начинает преть и испаряться, — пожаловалась Виктория.

Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Вольер находится в закутке между зданиями

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал во дворе, в котором устроен собачий «приют». От вольера до жилого дома расстояние, на глаз, около 20 метров. Примерно на таком же расстоянии находится и площадка детского сада. Двор, где расположен вольер, ограничен несколькими зданиями — ул. Попова 17 и три дома Изумрудного городка. В этом закутке ветру негде разгуляться, поэтому запахи от вольера со двора практически не выветриваются.

Возмущенные жили дома, разумеется, знают, кому они обязаны бессонными ночами и днями без тишины. По их словам, всё это хозяйство — гаражи, вольер и собаки — принадлежит Андрею Пилько, бывшему руководителю бердского отделения «Единой России», а ныне председателю Ассоциации предпринимателей Бердска. Все их просьбы, а потом и требования убрать вольер он, по словам жильцов, попросту игнорирует.

Один из жильцов дома, Анатолий Горяинов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как жильцы дома пытались бороться с неприятным соседством.

Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Собаки каждого гостя встречают громким радостным лаем

Автор видео Слава Душин

— Было у нас месяц назад собрание жильцов, мы сказали: «Уберите собак! Ребятишки маленькие у всех, спать не могут из-за того, что собаки лают постоянно». На собрании была представитель управляющей компании, она сказала: « Я с Пилько поговорю… Какой-то он там начальник в «Гурмане». На собрании была и представитель УК «Гурман», сказала: «Я решу этот вопрос.» По сей день решает… За месяц никто ничего не решает, собаки лают, жители не спят. А с нами он (Пилько — прим. ред.) не разговаривает, да мы его почти не видим здесь, когда он хотя бы собак кормит. Кормит ли вообще?

Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Собаки породы русская гончая содержатся в вольере

Андрей Пилько в телефонном разговоре подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что собаки породы русская гончая принадлежат ему. Так же в его собственности находится и гараж, к которому он пристроил вольер. По его словам, за всё время существования вольера он не слышал о недовольстве жителей таким соседством. Ни на прямую, ни через третьих лиц жалобы от жителей, по словам Андрея Геннадьевича, не поступали.

— Вольер стоит там уже 10 лет. В своё время я согласовал его установку с управляющей компанией, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Пилько.

Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что жалобу от жителей дома №17 по улице Попова они уже получили.

— Позвонили буквально перед праздниками. Сегодня (10 мая — прим. ред.) после обеда делаем выезд, проверим и эту информацию, — сообщила Гончарова.


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    Сам с собой по всей видимости согласовывал , раз жители говорят что он в Гурмане работает.

    Thumb up 40 Thumb down 1

  2. гость

    кому пожаловаться на соседа, который стадо коров завел в частном доме в черте города, всю улицу застрал

    Thumb up 27 Thumb down 9

  3. Знающий

    Однако,барские замашки закрепляются у Пилько,жизнь удалась у молодого человека,не ровен час и плетью стегать начнёт тех,кто посмел покритиковать его.

    Thumb up 53 Thumb down 2

  4. Вит

    Так закройте Пилько на сутки в этих гаражах. Думаю, сразу приберётся. Правда, у слова «приберётся», есть ещё одно значение.

    Thumb up 49 Thumb down 1

  5. Аноним

    Пилько учредитель Гурмана, то есть владелец Гурмана. Представители Гурмана ничего не решают, они же не могут давать распоряжения своему «хозяину» Хотя есть ещё один учредитель — Виноградов, но у Пилько доля в два раза больше. Это можно увидеть здесь http://www.rusprofile.ru/id/266935#founders

    Thumb up 25 Thumb down 2

  6. Аноним

    Зажрался…

    Thumb up 36 Thumb down 2

  7. Новый мэр

    Меня больше беспокоит собаки бегающие без хозяина, а эти в клетки сидят,

    Thumb up 4 Thumb down 25

  8. Аноним

    Почему жестоко обращается с животными, и АТИ не слушает

    Thumb up 22 Thumb down 2

  9. Омоним

    В Бердске приняты «Правила
    содержания домашних животных на территории города Бердска». Тут они явно нарушены по многим пунктам.

    Thumb up 26 Thumb down 2

  10. Аноним

    это жестокое обращение с животными

    Thumb up 16 Thumb down 2

  11. Гость Очередной

    вот, блин, не повезло собакенам….
    Я понимаю лай… А вонь? за ними не убирает?
    Или и лай тоже не от хорошей жизни, а с голодухи?
    А вообще — болеть охотой, покупать для этого русских гончих и содержать их таким образом…

    Thumb up 21 Thumb down 1

  12. Аноним

    Чем больше денег, тем меньше совести… Отношение, что к собакам, что к людям, одинаковое, сплошное равнодушие… Вот оно лицо и ЕР и бизнеса. 8)

    Thumb up 23 Thumb down 1

  14. Аноним

    А сам то Пилько че молчит, очко играет публично ответить?

    Thumb up 11 Thumb down 1

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