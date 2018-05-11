Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Виктория, проживающая в доме №17 по улице Попова. Она рассказала, что неподалеку от ее жилого дома находится вольер с собаками.
— Там у нас установлены два металлических гаража. В этих гаражах содержатся три больших собаки, они там постоянно живут. Из-за них отдыхать мы не можем, они постоянно лают. И днём и ночью от них нет спасения. У меня двое детей, окна квартиры выходят как раз на эти гаражи. Тишины дома не бывает никогда. Стоит окна открыть — закладывает уши от их лая. А в тёплую погоду, когда гаражи нагреются, у нас тут запах стоит специфический. За собаками ведь никто не убирает и всё, что там есть — начинает преть и испаряться, — пожаловалась Виктория.
Вольер находится в закутке между зданиями
Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал во дворе, в котором устроен собачий «приют». От вольера до жилого дома расстояние, на глаз, около 20 метров. Примерно на таком же расстоянии находится и площадка детского сада. Двор, где расположен вольер, ограничен несколькими зданиями — ул. Попова 17 и три дома Изумрудного городка. В этом закутке ветру негде разгуляться, поэтому запахи от вольера со двора практически не выветриваются.
Возмущенные жили дома, разумеется, знают, кому они обязаны бессонными ночами и днями без тишины. По их словам, всё это хозяйство — гаражи, вольер и собаки — принадлежит Андрею Пилько, бывшему руководителю бердского отделения «Единой России», а ныне председателю Ассоциации предпринимателей Бердска. Все их просьбы, а потом и требования убрать вольер он, по словам жильцов, попросту игнорирует.
Один из жильцов дома, Анатолий Горяинов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как жильцы дома пытались бороться с неприятным соседством.
Собаки каждого гостя встречают громким радостным лаем
Автор видео Слава Душин
— Было у нас месяц назад собрание жильцов, мы сказали: «Уберите собак! Ребятишки маленькие у всех, спать не могут из-за того, что собаки лают постоянно». На собрании была представитель управляющей компании, она сказала: « Я с Пилько поговорю… Какой-то он там начальник в «Гурмане». На собрании была и представитель УК «Гурман», сказала: «Я решу этот вопрос.» По сей день решает… За месяц никто ничего не решает, собаки лают, жители не спят. А с нами он (Пилько — прим. ред.) не разговаривает, да мы его почти не видим здесь, когда он хотя бы собак кормит. Кормит ли вообще?
Собаки породы русская гончая содержатся в вольере
Андрей Пилько в телефонном разговоре подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что собаки породы русская гончая принадлежат ему. Так же в его собственности находится и гараж, к которому он пристроил вольер. По его словам, за всё время существования вольера он не слышал о недовольстве жителей таким соседством. Ни на прямую, ни через третьих лиц жалобы от жителей, по словам Андрея Геннадьевича, не поступали.
— Вольер стоит там уже 10 лет. В своё время я согласовал его установку с управляющей компанией, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Пилько.
Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что жалобу от жителей дома №17 по улице Попова они уже получили.
— Позвонили буквально перед праздниками. Сегодня (10 мая — прим. ред.) после обеда делаем выезд, проверим и эту информацию, — сообщила Гончарова.
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Сам с собой по всей видимости согласовывал , раз жители говорят что он в Гурмане работает.
40 1
кому пожаловаться на соседа, который стадо коров завел в частном доме в черте города, всю улицу застрал
27 9
Это удобрение
10 1
Однако,барские замашки закрепляются у Пилько,жизнь удалась у молодого человека,не ровен час и плетью стегать начнёт тех,кто посмел покритиковать его.
53 2
Так закройте Пилько на сутки в этих гаражах. Думаю, сразу приберётся. Правда, у слова «приберётся», есть ещё одно значение.
49 1
Пилько учредитель Гурмана, то есть владелец Гурмана. Представители Гурмана ничего не решают, они же не могут давать распоряжения своему «хозяину» Хотя есть ещё один учредитель — Виноградов, но у Пилько доля в два раза больше. Это можно увидеть здесь http://www.rusprofile.ru/id/266935#founders
25 2
Зажрался…
36 2
Меня больше беспокоит собаки бегающие без хозяина, а эти в клетки сидят,
4 25
Почему жестоко обращается с животными, и АТИ не слушает
22 2
В Бердске приняты «Правила
содержания домашних животных на территории города Бердска». Тут они явно нарушены по многим пунктам.
26 2
это жестокое обращение с животными
16 2
вот, блин, не повезло собакенам….
Я понимаю лай… А вонь? за ними не убирает?
Или и лай тоже не от хорошей жизни, а с голодухи?
А вообще — болеть охотой, покупать для этого русских гончих и содержать их таким образом…
21 1
Чем больше денег, тем меньше совести… Отношение, что к собакам, что к людям, одинаковое, сплошное равнодушие… Вот оно лицо и ЕР и бизнеса.
23 1
собачек жаль…
16 2
А сам то Пилько че молчит, очко играет публично ответить?
11 1