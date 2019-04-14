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Провокацией назвал кандидат от «Единой России» агитацию за него в день выборов в Бердске

Наблюдатели от КПРФ и Дмитрия Титова, соперника единоросса Андрея Пилько, считают довыборы в бердский горсовет грязными: подвоз избирателей, незаконные агитки, скандал с ЛДПР.(ФОТО)

14.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
 

Провокацией назвал кандидат от «Единой России» агитацию за него в день выборов в Бердске

За два часа до закрытия избирательного участка проголосовало менее 17% избирателей округа №20 в Бердске

Грязными назвали довыборы в горсовет Бердска наблюдатели от КПРФ и от кандидата Дмитрия Титова, выдвинутого коммунистами.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, выбирают 33-го депутата в представительны округ бердской власти на округе №20, который «осиротел» прошлым летом. Избранный там в 2016 году депутат Владимир Захаров назначен вице-мэром по строительству и городскому хозяйству.

В бюллетене 6 фамилий, в том числе от всех парламентских партий — КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Между единороссами и коммунистами произошел конфликт, в который вмешалась полиция.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сторонники выдвиженца от компартии Дмитрия Титова обнаружили незаконную агитацию в день тишины — плакаты в поддержу кандидата партии власти Андрея Пилько на балконе дома №7 на ул. К. Маркса и на столбах. Это все зафиксировали и направили в территориальную избирательную комиссию. Там это посчитали нарушением и обратились в правоохранительные органы.

Между тем сам Андрей Пилько рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что не имеет отношения к плакатам. Более того, он считает это возможной провокацией соперников.
— Я уже объяснения давал. Думаю, это провокация. Я к этому не имею никакого отношения, — прокомментировал Пилько, отметив, что полиция разберется.

В любом случае, за это его не снимут с выборов, только могут назначить штраф, если признают факт незаконной агитацией.

В коридоре школы №3 «Пеликан», где идет голосование, у Андрея Пилько солидная группа поддержки — вице-мэр и бывший депутат по округу №20 Владимир Захаров, член горсовета Владимир Голубев и другие. С утра на избирательный участок приезжали глава города Евгений Шестернин, спикер горсовета Валерий Бадьин, депутат заксобрания Новосибирской области Зоя Родина. Все они единороссы.

Захаров проголосовал на «родном округе» по месту прописки. Кого выбрал, назвать отказался.

Произошел скандал с участием лидера бердского отделения ЛДПР Игоря Горобца. Как рассказали очевидцы, после того, как он вошел в зал для голосования, туда же ворвался некий человек с криками, что он будет писать жалобу из-за нарушения закона. Оказалось, что на Горобце была надета фирменная партийная куртка с аббревиатурой партии, что, по мнению помощника депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзи, является агитацией и, соответственно, нарушением избирательного закона. Началась перепалка, Джафарова и Горобца заставили выйти из зала и вызвали наряд полиции. При том, что Джафаров размахивал просроченным удостоверением члена облизбиркома.

Чуть позже одной из избирательниц стало плохо, когда она уже получила бюллетень. Ей вызвали скорую помощь.

— То, что обычно размазывается на обычных выборах по участкам, сегодня произошло на одном, — охарактеризовал происходящее Дмитрий Титов, заехав выяснить у своих наблюдателей обстановку. — У Пилько прямо на избирательном участке целый штаб открыли.

Наблюдатели от КПРФ уверены, что их соперники машинами подвозили избирателей для голосования. Даже номера автомобилей, якобы участвующих в подвозе, записали. Водители «хитрили», останавливаясь в разных местах вокруг школы. Но их все равно «вычисляли». Впрочем, доказать факт подвоза и подкупа избирателей не представляется возможным.

Вызывают сомнения у наблюдателей от коммунистов большое число проголосовавших досрочно — 38 человек. Это более 1%, чего на практике не бывает. В список избирателей на округе №20 внесено 2560 человек. На 18.00 проголосовало 16,5% или 431 человек.

Избирательный участок закроется в 20.00, после чего посчитают голоса, отданные за каждого из кандидатов в депутаты. Победителю нужно набрать простое большинство. Процент явки не имеет значения.

Провокацией назвал кандидат от «Единой России» агитацию за него в день выборов в Бердске

Избирательнице вызвали «скорую»

Провокацией назвал кандидат от «Единой России» агитацию за него в день выборов в Бердске

Явка избирателей на округе №20 очень низкая

Провокацией назвал кандидат от «Единой России» агитацию за него в день выборов в Бердске

Избиратели расписываются за бюллетень


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