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Шашлыки жарят у детской площадки 9-этажки в центре Бердска

Полицейские не обнаружили нарушений, но поручили участковому «провести беседу». Пожарные предупреждают: разжигать мангалы можно только в специально отведенных местах. Но шашлыки готовят даже на балконах.(ФОТО)

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 19 коммент.
 
Шашлыки жарят у детской площадки 9 этажки в центре Бердска

Полицейские закрыли импровизированную шашлычную под окнами 9-этажки

Вечером 9 апреля по двору домов №22, 22А и 24 на ул. К. Маркса в Бердске разнесся чарующий аромат шашлыков. Такую «пытку» устроил один из жителей дома №22. Он разжег мангал прямо под окнами своей 9-этажки и жарил шашлыки.

Его не смущала детская площадка по соседству с гуляющей там ребятней. На пикник молодой мужчина устроился «по-взрослому». Приготовил угли, мясо, нанизанное на шампуры. Из припаркованной рядом машины доносилась музыка. В багажнике стояла бутылка с жидкостью, похожей на пиво. Шашлычник, как и полагается, раздувал угли, переворачивал мясо. Его после приготовления порции складывал в тарелку, принесенную супругой.

Но тут нагрянула полиция. Нарушения общественного порядка полицейские не обнаружили, распития алкоголя в общественном месте тоже. Но протокол составили. Его предадут участковому, который «проведет профилактическую беседу».

Шашлычник недоумевал: он никому не мешает, пристроился скромно на краю двора. Такого же мнения придерживаются стражи порядка — привлекать мужчину с шашлыками, вроде, не за что. Полицейские рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на подобные пикники во дворах многоэтажек их вызывают нередко.

— Наступит теплая погода, каждый день где-то будут жарить шашлыки под окнами высоток. Сейчас в лес не проехать, поэтому и устраивают пикники таким образом. Купить готовые шашлыки не всем по карману, а хочется. Наверное, это тема больше относится к пожарным, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» один из прибывшего наряда полиции.

Оказалось, что нет прямого запрета жарить шашлыки под окнами многоквартирных домов в городах. Но есть пункт 74 противопожарного режима, где сказано, что на территории общего пользования запрещается разводить костры в местах, не предусмотренных местной властью — специальным постановлением главы муниципального образования.

— Разведение костров, в том числе в мангалах, в неположенных местах является нарушением действующего законодательства. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 рублей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Для того, чтобы пожарить шашлычки даже на собственной даче, вам потребуется: оборудовать место вдали от дома, бани или сарая, выкопать яму от 30 см глубиной и диаметром до 100 см, пользоваться мангалом или другими емкостями объемом до 1 кубического метра, очистить место для костра от всех горючих материалов, отделить его вскопанной полосой шириной от 40 см, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

От огня, разведенного в яме, до строений должно быть как минимум 50 метров, до деревьев — минимум сто метров. Оставлять огонь без присмотра запрещено. В идеале нужно иметь под рукой огнетушитель либо ведро с водой или песком.

Если же объявлен противопожарный режим, штормовое предупреждение или скорость ветра оказывается более 10 метров в секунду, разводить костер и жарить шашлыки запрещено.

По словам Николая Степоненкова, особый противопожарный режим будет введен в Бердске с 1 по 10 мая. Запретят разведение костров и выезд в лес.

— Будет достаточно жестко патрулироваться территория Бердска. Выйдут все инспекторы, — отметил начальник ОНД.

А с 19 апреля по распоряжению губернатора в Бердске будет объявлен противопожарный период. С этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности в обязательном порядке будут выезжать на все заявления о разведении костров и приготовлении шашлыков в неположенных местах.

— Будем приходить, составлять беседы, выяснять, есть ли опасность возникновения пожара. Прошлый год были случаи, когда жарили шашлыки не только во дворах, но и на балконах многоквартирных домов. С одной стороны, сейчас мангалы разжигают без открытого огня. С другой, — это может стать причиной пожара, — рассказал Николай Анатольевич.

Где в Бердске разрешено жарить шашлыки — читайте в ближайшее время.

Шашлыки жарят у детской площадки 9 этажки в центре Бердска

Шашлык — не отходя от дома


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(19) Комментариев

  1. Ольга

    Жадины. Нет у человека дачи, наверное, что ж теперь. Стоит скромно, не мешает. Дети рядом гуляют.

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  2. Аноним

    Рядом исправный огнетушитель и «второй» номер(жена) пожарного расчёта с багром. Важно, чтобы после себя оставили чистоту и порядок. Противники подобного праздника были,есть и будут в Бердске…

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  3. Бывший бердчанин

    В Уфе, в одном из центральных парков есть большая площадка примерно 150*500 метров со вкопанными в землю столами лавками и мангалами. Оборудованных мест, конечно , всем не хватает, но со своими стульями, столами, мангалами место можно найти всегда. Подобные площадки и в европейских городах не редкость.

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  4. Михаил

    Вот и кому же из соседей неймётся-то? Ну, отдыхает человек, не хулиганит, не шалит, никого не трогает. Зачем в полицию звонить? У полицейских дел других нет, что ли? Какие завистливые и желчные людишки бывают. Фу таким быть.

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  5. Ольга

    Мы как то тоже пытались. Только вынесли мангал, поставили сзади дома, никого там нет. Думали, пожарим быстро, уберем за собой и дома съедим. Фигушки. Выскочила, прям мы только его поставили, женщина пожилого возраста и как давай кричать, что вызовет и пожарных и полицию. Ну мы и ушли, зачем такое счастье)

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  6. Сергей

    —до строений должно быть как минимум 50 метров— Господа Вы где такие дачные участки в Бердске видели? Даже на 10-ти сотках получается нельзя жарить .

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  7. Leonnz

    очередной бред… всю жизнь застолье проводили в кварталах между домами в ссср.. чего изменилось? взятки вам надо?

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  8. Leonnz

    кста да.. детская площадка за домом? то есть в кустах за 50 метров у дома я могу? 8)

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  9. Leonnz

    ок тут рядом цтп… за ней и пригнездимся *CRAZY*

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  10. Аноним

    В СССР так и помню, все только в свободное время шашлыками занимались :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  11. Ольга

    Я вот ни разу не видела, что бы так гоняли компании, которые и пьют и гадят там же, извиняюсь, матерятся. А таких можно что, не страшно ни капельки.

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  12. Новый мэр

    Вот в этом плюс частного дома

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  13. Михаил

    Все вот пишут — никому не мешает и т.д. Вы уверены, что не мешает и не создает дискомфорта людям? Он стоит прям около дома, дым от мангала куда повалит? А повалит он в открытые окна и жильцы будут вынуждены их закрыть и сидеть в духоте. А если ты оставил открытую форточку и вышел, а когда пришел, у тебя дома вонища от костра и все вещи пропахли гарью. Так-то нет, никому не мешает, подумаешь из-за него другие должны «задыхаться». Был просто у меня похожий случай, такие же «умники» решили шашлык пожарить за домом, в квартирах сразу вонять дымом стало, их тогда пол дома обматерило и мангал им водой залили. О других тоже нужно думать, а не только о своем желудке.

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    • Николай

      Вы так описали, будто не мангал растопил, а 20 покрышек начал жечь)
      Выхлопные газы, дым из котельной, выхлоп заводов — это ерунда. А тут мангал видите ли.
      Вся беда, что в городе нет таких мест. Чтобы пришел со своим мангалом и пожарил. Организовано. Все убрал за собой.
      Объезжали места. Излюбленное место за дюнами, перекопали всё. Чтобы туда никто не ездил.

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  14. Поросёнок Пётр

    Периодически за домом кто-то жарит, всегда крайне возмущаюсь сему факту, ибо потому, что начинает слишком вкусно пахнуть и течёт слюна, люди, имейте совесть, жарьте гденить в другом месте *CRAZY*

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