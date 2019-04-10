Шашлыки жарят у детской площадки 9-этажки в центре Бердска

Вечером 9 апреля по двору домов №22, 22А и 24 на ул. К. Маркса в Бердске разнесся чарующий аромат шашлыков. Такую «пытку» устроил один из жителей дома №22. Он разжег мангал прямо под окнами своей 9-этажки и жарил шашлыки.

Его не смущала детская площадка по соседству с гуляющей там ребятней. На пикник молодой мужчина устроился «по-взрослому». Приготовил угли, мясо, нанизанное на шампуры. Из припаркованной рядом машины доносилась музыка. В багажнике стояла бутылка с жидкостью, похожей на пиво. Шашлычник, как и полагается, раздувал угли, переворачивал мясо. Его после приготовления порции складывал в тарелку, принесенную супругой.

Но тут нагрянула полиция. Нарушения общественного порядка полицейские не обнаружили, распития алкоголя в общественном месте тоже. Но протокол составили. Его предадут участковому, который «проведет профилактическую беседу».

Шашлычник недоумевал: он никому не мешает, пристроился скромно на краю двора. Такого же мнения придерживаются стражи порядка — привлекать мужчину с шашлыками, вроде, не за что. Полицейские рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на подобные пикники во дворах многоэтажек их вызывают нередко.

— Наступит теплая погода, каждый день где-то будут жарить шашлыки под окнами высоток. Сейчас в лес не проехать, поэтому и устраивают пикники таким образом. Купить готовые шашлыки не всем по карману, а хочется. Наверное, это тема больше относится к пожарным, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» один из прибывшего наряда полиции.

Оказалось, что нет прямого запрета жарить шашлыки под окнами многоквартирных домов в городах. Но есть пункт 74 противопожарного режима, где сказано, что на территории общего пользования запрещается разводить костры в местах, не предусмотренных местной властью — специальным постановлением главы муниципального образования.

— Разведение костров, в том числе в мангалах, в неположенных местах является нарушением действующего законодательства. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 рублей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Для того, чтобы пожарить шашлычки даже на собственной даче, вам потребуется: оборудовать место вдали от дома, бани или сарая, выкопать яму от 30 см глубиной и диаметром до 100 см, пользоваться мангалом или другими емкостями объемом до 1 кубического метра, очистить место для костра от всех горючих материалов, отделить его вскопанной полосой шириной от 40 см, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

От огня, разведенного в яме, до строений должно быть как минимум 50 метров, до деревьев — минимум сто метров. Оставлять огонь без присмотра запрещено. В идеале нужно иметь под рукой огнетушитель либо ведро с водой или песком.

Если же объявлен противопожарный режим, штормовое предупреждение или скорость ветра оказывается более 10 метров в секунду, разводить костер и жарить шашлыки запрещено.

По словам Николая Степоненкова, особый противопожарный режим будет введен в Бердске с 1 по 10 мая. Запретят разведение костров и выезд в лес.

— Будет достаточно жестко патрулироваться территория Бердска. Выйдут все инспекторы, — отметил начальник ОНД.

А с 19 апреля по распоряжению губернатора в Бердске будет объявлен противопожарный период. С этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности в обязательном порядке будут выезжать на все заявления о разведении костров и приготовлении шашлыков в неположенных местах.

— Будем приходить, составлять беседы, выяснять, есть ли опасность возникновения пожара. Прошлый год были случаи, когда жарили шашлыки не только во дворах, но и на балконах многоквартирных домов. С одной стороны, сейчас мангалы разжигают без открытого огня. С другой, — это может стать причиной пожара, — рассказал Николай Анатольевич.

Где в Бердске разрешено жарить шашлыки — читайте в ближайшее время.