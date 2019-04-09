За шашлыки на даче оштрафуют на 5 тыс. рублей

В пожароопасный сезон и с целью защиты природы от пожаров МЧС установили целый комплекс сложных мер предосторожности. Их настолько нелегко выполнить, что люди, в конечном счете, принимают решение ими пренебречь, за что и получают штрафы, сообщает DEITA.RU.

Штраф в 2-3 тысячи рублей могут увеличить до пяти, если нарушений много, и меры предосторожности не соблюдаются.

Для того, чтобы пожарить шашлычки даже на собственной даче, вам потребуется: оборудовать место вдали от дома, бани или сарая, выкопать яму от 30 см глубиной и диаметром до 100 см, пользоваться мангалом или другими емкостями объемом до 1 кубического метра, очистить место для костра от всех горючих материалов, отделить его вскопанной полосой шириной от 40 см.

От огня, разведенного в яме, до строений должно быть как минимум 50 метров, до деревьев — минимум сто метров.

Важно: если объявлен противопожарный режим, штормовое предупреждение или скорость ветра оказывается более 10 метров в секунду, разводить костер и жарить шашлыки запрещено.

Оставлять огонь без присмотра запрещено. В идеале иметь под рукой огнетушитель либо ведро с водой или песком.

Источник: https://deita.ru/ru/news/za-shashlyki-na-dache-budut-shtrafovat-na-5-tysyach/