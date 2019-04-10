Официальная информация администрации г. Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019 №_1204

Об определении количества торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции на универсальном рынке

ООО «Бердский рынок»

В целях поддержки сельхозпроизводителей и создания условия для конкуренции на розничном рынке, руководствуясь статёй 15 Федерального закона от 30.12.2006 № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Новосибирской области от 10.04.2007 № 39-па «О предоставлении торговых мест на розничных рынках в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить количество торговых мест, предназначенных для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на розничном универсальном рынке ООО «Бердский рынок» в количестве не менее 20% по отношению к общему количеству торговых мест на универсальном рынке.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Бердска от 30.06.2011 № 1561 «Об определении количества торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции на универсальном рынке».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г