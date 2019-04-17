Официальная информация администрации г. Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019 № 1218

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора

Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток»

В соответствии с Положением о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей предприятий и учреждений муниципальной формы собственности, утвержденным постановлением администрации города Бердска от 04.02.2014 № 401 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей предприятий и учреждений муниципальной формы собственности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток» (далее по тексту – конкурс).

2. Утвердить порядок проведения конкурса (приложение № 1), состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток» (далее – комиссия) (приложение № 2).

3. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта» Ашихминой С.В.:

1) направить информацию о проведении конкурса в средства массовой информации;

2) организовать приём заявлений и предоставление необходимой информации о порядке проведения конкурса претендентам;

3) организовать работу комиссии по проведению конкурса.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по социальной политике) Носова С.А.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Бердска

от 08.04.2019 № 1218

ПОРЯДОК

проведения конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток»

1. Конкурс проводится не ранее 30 дней со дня опубликования объявления о конкурсе в газете «Курьер.Среда.Бердск», на официальном сайте администрации города Бердска и предусматривает два этапа.

2. На первом этапе осуществляется прием документов для участия в конкурсе.

Основные квалификационные требования:

• высшее образование;

• опыт работы в сфере деятельности организации;

• опыт работы на руководящей должности;

• трудовой стаж не менее 5 лет.

3. Обязательным условием для участия в конкурсе является предоставление следующих документов:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя комиссии по проведению конкурса;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа;

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы или нотариально;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы или нотариально;

6) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

4. Указанные документы в течение 30 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в газете «Курьер.Среда.Бердск» и на официальном сайте администрации города Бердска предоставляются секретарю комиссии

(ул. Горького, 9, кабинет № 47).

5. После приема документов в течение 15 календарных дней комиссия

проводит проверку соответствия квалификационным требованиям сведений,

представленных претендентами на замещение вакантной должности. В случае установления в ходе проверки документов несоответствия квалификационным требованиям гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в допуске к конкурсу.

6. Второй этап проводится для граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее — кандидаты). О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса сообщается дополнительно, но не позднее, чем за 15 календарных дней до его начала.

7. На втором этапе комиссия на основании предоставленных кандидатами документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, а также по результатам индивидуального собеседования с кандидатами оценивает их знания, навыки и умения (профессиональный уровень).

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего числа её членов. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании, в отсутствие кандидата. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

9. Заседание комиссии оформляется протоколом, содержащим информацию о работе комиссии и принятых ею решениях. Протокол подписывается председателем комиссии, его заместителем, секретарём и всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии с приложением всех материалов, подготовленных для проведения конкурса.

Любой член комиссии, который не согласен с её решением, вправе в письменной форме выразить особое мнение, которое прилагается к протоколу комиссии.

10. Решение комиссии направляется Главе города для принятия окончательного решения.

Глава города в течение месяца со дня завершения конкурса заключает трудовой договор и назначает на должность директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города Бердска

от 08.04.2019 № 1218

СОСТАВ

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности

директора Муниципального бюджетного учреждения

Спортивная школа «Восток»

Носов

Сергей Анатольевич

—

заместитель главы администрации (по социальной политике), председатель комиссии;

Ашихмина

Светлана Васильевна

—

директор муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта», заместитель председателя комиссии;

Голикова

Роза Владимировна

—

секретарь муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта», секретарь комиссии;

Блинов

Валерий Александрович

—

председатель совета директоров подведомственных учреждений муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта»;

Бортникова

Марина Александровна

—

начальник юридического отдела администрации;

Скоробогатов

Анатолий Алексеевич

—

председатель тренерского совета города Бердска (по согласованию);

Талыбова

Ирина Сергеевна

—

главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта»;

Томченко

Михаил Ильич

—

председатель ветеранов города Бердска (по согласованию);

Янина

Маргарита Анатольевна

—

начальник отдела трудовых отношений администрации.

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г