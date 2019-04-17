АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 №_1337

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010088:02

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска от 17.01.2019 и, руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010088:02, общей площадью 1080,0 кв.м, расположенном по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, микрорайон «Южный», квартал 7, участок 10, в части уменьшения отступа со стороны ул. Журавлиная с 5 метров до 3 метров, в связи с тем, что площадь земельного участка позволяет обеспечить нормативы, предусмотренные градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить информацию на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципальному контракту МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.