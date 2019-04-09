Выгребную яму в 2,5 метра за 2 часа полностью затопили грунтовые воды в Бердске

Дежавю наступило весной 2019 года у всех жителей домов частного сектора, которые пострадали в прошлом году от затопления грунтовыми водами. Более того, все в один голос заявляют, что в этом году воды стало больше.

Насосы без перерыва круглые сутки качают воду из подполов, напоры из шлангов похожи на фонтаны. Но суше в домах от этого не становится. Напротив, еще более мокрыми стали приусадебные участки. Если в 2018-м камыши росли только на огородах, то сейчас в болото превратились дворы.

Беспредел грунтовых вод

Вячеслав Петров из дома №55 на ул. Толбухина еще в прошлом году собирался возвести пристройку из сибита. Не случилось — все деньги ушли на устранение последствий потопа. Пришлось укреплять накренившийся в сторону огорода деревянный дом, покупать печку, менять перекосившиеся двери. Старые, кстати, лежат теперь во дворе в качестве мостков. А пристройка пошла трещинами. Стены покосились, от чего лопнули пластиковые окна.

— Стекла полопались, — показывает Вячеслав. — Стену, которая впритык к пристройке, всю выперло наружу. Это уже новые разрушения. Пол в доме восстановил за зиму. А весной опять все столбы поплыли, опоры рухнули. Если бы не наводнение, я бы еще в прошлом году семью переселил в пристройку.

В доме Вячеслава прошлой весной в подпол, наполненный водой, провалилась печка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Восстанавливать ее не стали — боятся, что снова рухнет. Хотя, говорит, подпол, насколько смогли, засыпали глиной.

Его супруга Наталья демонстрирует скорость прибывания грунтовой воды. Новая вырытая выгребная яма (к старой не пройти — стоит в воде) полностью заполнилась водой за 2 часа. Глубина ямы составляет 2,5 метра. Она так и стоит как непригодный для использования бассейн.

— Жутко ночью, когда ложимся спать. Звуки нехорошие. Боимся. Рухнуть-то крыша, может, и не рухнет — я ее подпер. Но пол и стены ходуном ходят, — проводит экскурсию Вячеслав. — Если честно, стало гораздо хуже, чем мы ожидали. Воды больше, чем в 2018 году раза в три. А еще второй волны паводка с Алтая не было. Когда пойдет вода с Алтая, нас снесет вместе с этой избушкой.

В доме, где живут трое взрослых и двое детей, страшно наступать на пол. Он, как живой, «шевелится» под ногами. Вода в этом году дошла до гаража, затопив и его. Смотровую яму закрыли. А само строение нельзя даже в качестве склада использовать — все промокнет.

Как пришла большая вода

— Слава делает основание, домкратами поднимает, кирпичи ставит, а дом потом все равно осаживается, в землю уходит. Где ни копни, везде вода. Бабушка три года назад картошку пошла выкапывать, а из земли фонтаном вода хлынула, — констатирует Наталья.

Года 3-4 назад впервые пошла вода. Наталья отправила детей за капустой. А они кричат: мама, вода! С тех пор грунтовые воды стали постоянными спутниками Петровых, а также их соседей и жителей еще нескольких улиц частного сектора перед Микрорайоном.

Они связывают появление «большой воды» с возведением высотных домов на ул. Гагарина. Такого же мнения придерживаются жители соседней ул. Искитимской, где ушли в небытие 12 КамАЗов грунта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— На ул. Октябрьской, которая рядом со «свечкой», вообще стены попадали. Там раньше озеро было. Его осушили, — рассказал Вячеслав, отметив, что, конечно, ни за что бы не купил этот дом в 2007 году, зная, что его будет топить грунтовым водами. Дому как минимум 40 лет. А состояние его, как будто, 140. — Не разваливается, потому что деревянный. Был бы из сибита, давно бы рухнул. Бревно длинное, 6-метровое, его трудно порвать.

Петровы знают, что дренажная система, призванная отвести грунтовые воды в том числе от их дома, пока не функционирует. Но Вячеслав не питает особых надежд на нее.

— Я ходил, смотрел, как строят дренажные колодцы. Они сами все время полные воды — под завязку. Ничего никуда не качают. По паспорту объекта, тот колодец, который рядом с нами, запустят летом. А мы уже плывем! — поделился Вячеслав.

И. о. руководителя управления капстроительства Бердска Юрий Бекетов заверил, что эффективность дренажной системы можно будет будет ощутить в конце лета, когда начнут функционировать все пять колодцев. Пока построены только два. Остальные в процессе монтажа. По словам Бекетова, если понадобиться, будут строить еще два дренажных колодца, а лучи направят туда, где особенно топит.

Вечный ремонт

Как немного спадет вода, Петровы снова будут ремонтировать дом, хотят укрепить фундамент, но сначала нужно найти точку опоры.

— Если ничего не будем делать, дом рухнет за пару месяцев. Крыша падает. Металлическую дверь настолько перекосило, что мы зимовали с огромной дыркой в проеме. Плитка на кухне вся обвалилась — ее выперло. В этом году я снова осталась без огорода, овощи покупать придется. Брали пропитку от плесени. А толку нет. Делать хороший ремонт не имеет никакого смысла, — считает Наталья.

Она очень переживает за здоровье детей-школьников, которые вынуждены жить в постоянной сырости.

Семья Петровых надеется, что и в этом году власть окажет помощь пострадавшим от затопления грунтовыми водами. В 2018-м администрация выделила им 30 тыс. рублей. На эти деньги они купили новую печку, которую пока не рискуют ставить, а все сбережения ушли на ремонт разрушенного водой дома.

Автор видео Анастасия Солодкова

