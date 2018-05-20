Обрушился третий дом из-за грунтовых вод в Бердске

Третий дом в Бердске разрушился из-за постоянного подтопления грунтовыми водами. На этот раз пострадали жители ул. Толбухина. По счастливой случайности никто не пострадал. Хотя семь обитателей дома, в том числе трое детей, рискуют провалиться в подпол следом за стеной и печкой каждую минуту.

ЧП произошло ранним утром 18 мая, когда все спали, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» глава семейства Вячеслав Петров. Дом, который принадлежит его матери, живущей здесь же, конечно, старый — ему лет 50. 17 мая вечером стена начала осаживаться и отслаиваться. У ночью, под утро, все развалилось. Летом без печи обойтись можно, а зимой никак — она отапливает дом.

Но проблемы, по словам его супруги Натальи, начались года 4 назад, когда сдали в эксплуатацию многоэтажные дома на ул. Гагарина, что неподалеку.

Как считают пострадавшие, фундамент многоквартирных домов перекрыл русло подземным рекам и вода теперь скапливается на соседних улицах частного сектора. По этой же причине ранее обрушились еще два дома. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 апреля выпала стена дома на ул. Октябрьской, в начале мая без внешней стены оказался жилой дом на ул. Мира. Они находятся недалеко от ул. Толбухина.

Автор видео Анастасия Солодкова

— Здесь стояла кирпичная печка. Она обвалилась вместе со стеной в подпол. Видите, там вода по всему периметру. Глубина метра полтора. Только в одном месте есть земля — мы недавно насыпали, — показывает Вячеслав, вынимая шлаг из погреба. — Подполом давно не пользуемся. Пять насосов уже сгорели, потому что постоянно откачиваем воду. И бесполезно. За ночь опять набирается полный погреб.

Тонкий шланг от дома №55 на ул. Толбухина прокинут в водоотводную канаву. Как и у десятков соседних домов.

-Дом фактически стоит на воде, угол просел, крыша вздулась, стены повело так, что дверь не закрывается, все стены шатаются. Вот от печки осталась только труба. Что успели из кирпичей, вынесли на улицу. Пол набух от постоянной влаги, — рассказывают в один голос Петровы, с опаской и с осторожностью двигаясь по комнатам. Под ногами как будто мягкий пенопласт, закрытый линолеумом — так намокли деревянные доски.

Петровы не просят у власти ни жилья, ни денег. Они сами готовы ремонтировать свой дом. Но справиться с грунтовыми водами самостоятельно они не в силах. И считают, что раз это проблема, которая уже становится чрезвычайной ситуацией, приобрела городские масштабы, муниципалитет должен что-то сделать. Они слышали о планах администрации по строительству дренажной системы для откачки и понижения уровня подземной реки. Но говорят им об этом уже не один год. Вроде уже и бетонные полукольца сгрузили неподалеку от ул. Толбухина — на ул. Искитимскую. «Они там уже месяц валяются». Вероятно, чтобы «процесс пошел», должна случиться беда, рассуждают Петровы.

— В прошлом году нам предлагали помощь — глины привезти. А зачем мне глина, если у меня вода стоит в подполе. Кроме того, под домом идет магистральный водопровод. Как я его могу засыпать? В доме находиться опасно. Дом подмывает и подмывает, — констатирует Наталья Петрова.

Ее супруг начал сооружать капитальную пристройку к дому. Но она уже вся перекосилась и пошла трещинами. Стройку остановили — бесполезное занятие.

— Стены полопались, потому что грунт оседает. Хотя бетон там у меня хороший. Заморозил стройку. Все стоит колом. Будем ждать, когда откачают воду, — сокрушается Вячеслав, надеявшийся этим летом переехать с семьей в новый дом, по соседству со старенькой мамой.

-В выходной день с удовольствием бы в огороде покопались. Но у нас там болото, — показывает Наталья. До теплицы дойти не смогла — утонула. — В своем доме и без огорода…

Автор видео Анастасия Солодкова

Часть кирпичей обвалившейся печки успели спасти. Сложили их возле дома, вдруг пригодятся.

А бревна у основания жилого дома уже в труху превратились от постоянной сырости, показывает Вячеслав то, что скрывает сайдинг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осушение Бердска уже началось. Для локального понижения уровня грунтовых вод будет создано несколько объектов системы «лучевого» дренажа. Строительство систем осушения осуществляет ОА СГСТУ «Виогем» из Белгорода. Представители фирмы уже приехали в Бердск.

На территории города по проекту предстоит построить пять «лучевых» дренажных колодцев. Вся установка состоит из, собственно, колодца и горизонтальных скважин, сходящихся от границ осушаемого участка к центру колодца. Один колодец рассчитан на осушение 15 га земли. Первый колодец будет построен у перекрестка улиц Мира и Гагарина. Максимальный срок работ — 4 месяца.

Начало работ, связанных с выкапыванием колодца, запланировано на третью декаду мая. К тому времени на объекте поставят забор и подведут нужные коммуникации.

Предполагается, что в первую очередь будут осушены улицы Октябрьская, Гагарина, Мира, Рабочая, Павлова, Красноармейская и Берёзовая. Кроме того, прекратится затопление подвальных помещений в близлежащих многоэтажных домах, в частности на ул. Гагарина, сообщил начальник бердского управления капитального строительства Алексей Егошин.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», белгородская компания выиграла конкурс на освоение 24 млн рублей. Это первый этап осушения городской территории. Но Бердску не хватает 60 млн рублей для сооружения полноценной дренажной системы для полного отвода грунтовых вод.