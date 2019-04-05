Нет воды на дачах: За счет дачников качать воду на 20 тыс. участков в СНТ предлагает власть Бердска

Несколько собраний председателей СНТ Бердска с чиновниками по поводу водоснабжения дачных обществ, прошедших в начале апреля, результатов не дали. Пока не удалось договориться, каким образом 21 садоводческое товарищество в районе водозабора на Обском море будут получать воду с течение дачного сезона-2019.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», много лет своими насосами перекачивающая воду для дачных участков двух десятков СНТ, отказывается от этого бизнеса. Власть предлагает дачникам самим взять на себя ответственность за воду.

Между тем, уже 9 мая на дачи потянутся первые дачники. И в этот день, как правило, дают «пробную воду», чтобы определить целостность труб, увидеть протечки и вовремя отремонтировать водопровод. А 15 мая официально начинается поливной сезон — с этого времени воду дают по заранее установленному графику.

— Никакого решения не принято. Нам предлагают брать насос в аренду или купить в складчину. Все. Цена вопроса сейчас 1,6 млн рублей. Води и так была дороже, чем отпускает КБУ, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель СНТ «Мечта» Елена Аргенская, подчеркнув, что речь идет как минимум о 20 тыс. дачниках, имеющих участки за Гуменкой в районе водозабора.

По ее словам, летом СНТ превращаются в настоящие жилые деревни, где люди живут постоянно. И оставить их без воды — настоящее преступление. Елена Аргенская считает, что теперь нужно договариваться между собой председателям дачных обществ — кто что скажет, какое примут решение. Собраться планируют до 15 апреля.

— Когда встает вопрос о сборе денег, возникают проблемы. Мало того, что придется вкладываться в насос, нужно будет получать разрешение на энергомощности и дополнительно платить за электричество. Насосная станция старая, там наверняка предстоит менять оборудование. Сложность в том, много должников. Есть такие, которые по три года не платят членские взносы. Много дач выставили на продажу. Если мы создадим ООО по предложению власти, как будем собирать деньги, я не представляю. Кто возьмет на себя такую обузу? Люди не хотят платить, говорят, им ничего не надо. С боем делаем дороги, свет, остановку. А потом все довольны, — поделилась Елена.

При этом она прекрасно понимает владельцев «Аквы», которые отказываются от убыточного бизнеса — их право и их законное решение. Единственное, что «могут предъявить» дачники предпринимателям, это то, что они заранее не предупредили о расторжении договора. Возможно, это понудит «Акву» качать воду хотя бы несколько месяцев в 2019 году.

— Мы каждый год заключали договор с «Аквой» на поливочный сезон. Юристы сказали, что фирма должна была за год предупредить о расторжении договора. Я понимаю, что заставить заниматься этим бизнесом человек не хочет. У него есть свои причины. А садоводы нас теперь «достают». Раньше они говорили, что вода слишком дорогая. Сейчас готовы и дорого платить, только воды нет, — констатирует Аргенская.

Ее беспокоит опасная пожарная ситуация: дачи стоят впритык. Спасутся только те, у кого на участках есть скважины. А таких единицы.

Компания «Аква», владеющая небольшой насосной станцией на территории дачных обществ отказалась от предоставления услуг по перекачке воды. Представитель «Аквы» Леонид Кириллов подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск». Распределение воды по СНТ перестало быть выгодным, поэтому фирма от него отказывается. Насосная станция выставлена на продажу, но пока желающих ее купить не нашлось.

Город воду не дает никому. Это делает муниципальный Комбинат бытовых услуг. Именно к нему, как рассказал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, обращается любое юрлицо за водой.

— Делают заявку КБУ на потребление воды, запрашивают технические условия, а тот ищет точку подключения к сетям. В том числе и дачникам. Но там есть проблема. Сети СНТ находятся выше, чем трубы Комбината. Там нужна перекачка. КБУ даст точку подключения, но вода сама без насоса до дачных участков не дойдет. Дачникам надо думать: они сами обслуживают насос, делают скважины, вода может быть привозная. Может, им нужно договориться «Аквой», чтобы она еще какое-то время поработала, на каких условиях. Это предмет переговоров, а не ультиматума. Если уйдем в суды, картошка вообще не вырастет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Он утверждает, что администрация в рамках своих полномочий делает все возможное, не уходит от проблем дачников. Но и «кошмарить» бизнес не имеет права — заставить «Акву» работать. По словам Захарова, сформирована рабочая группа из числа председателей СНТ и чиновников для «переговорного процесса».

— Я предлагаю договориться с Кирилловым на приемлемых условиях, чтобы он поработал еще сезон. А за это время дачники пусть подумают над организацией своего предприятия, берут все в свои руки, ответственность на себя. В СНТ «Слава», например, пробурили скважину, сами ее обслуживают, включают воду, когда им надо. Может, и другим пойти по этому пути? — пояснил вице-мэр.

Насосную станцию и трансформатор для дач за Гуменкой в свое время устанавливал БЭМЗ. Покупка и обслуживание их самими дачниками, по оценке Владимира Захарова, обойдется каждому в несколько десятков рублей.