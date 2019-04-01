Без воды остались 15 дачных обществ Бердска перед началом сезона

Бердские дачники могут остаться этим летом без воды. Угроза обезвоживания нависла над теми СНТ, что находятся за Гуменкой в направлении к водозабору. Дело в том, что компания «Аква», владеющая небольшой насосной станцией на территории дачных обществ отказалась от предоставления услуг, продав оборудования. Так утверждают бердчане, постоянно живущие на дачах.

Представитель компании «Аква» Леонид Кириллов сегодня, 1 апреля, подтвердил эту информацию «Курьер. Среда. Бердск». Распределение воды по СНТ перестало быть выгодным, поэтому фирма от него отказывается. Насосная станция выставлена на продажу, но пока желающих ее купить не нашлось.

Между тем, к 9 мая в Бердске официально стартует дачный сезон. Горожане потянутся на дачи. Но воды у них не будет.

— Нам говорят, что город никогда не поставлял воду на дачи. Хотя вода по трубам течет от городского водозабора. Но стоит насос, который перекачивает воду дальше — по нескольким СНТ. Но поскольку его продают, непонятно, кто теперь будет давать воду в дачный сезон, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Аргенская, круглый год живущая в СНТ «Мечта».

У нее есть собственная скважина. Но она переживает за соседей, особенно стариков. По оценке Елены, обезвоженными останутся не менее 15 садовых товариществ за Гуменкой. По ее мнению, предприниматели отказываются от поставки воды из-за ржавых труб:

— А КБУ тоже не хочет брать на себя ответственность.

Сегодня, 1 апреля, тему обезвоживания дачников обсудят на встрече представителей СНТ с мэром Бердска Евгением Шестерниным.

— Может быть, глава поспособствует: заставит КБУ давать воду или оформят аренду насосной станции на дачников. Собирать деньги с дачников, чтобы выкупить насос, вряд ли получится. Попробуй с бабушки возьми какие-то деньги… Я не представляю, что произойдет, когда люди будут приезжать на дачи, а там воды нет! — переживает Елена.

Представитель «Аквы» сообщил, что муниципальный Комбинат бытовых услуг готов предоставить «точку врезки», чтобы давать воду дачникам напрямую:

— Дачники должны заключать договоры с КБУ и от него получать воду.

Такого же мнения придерживается вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. По его оценке есть несколько вариантов выхода из «засушливой» ситуации.

— Дачники могут обратиться за заключением договора к КБУ, им покажут точку подключения. Второй вариант — никто не запрещает пользоваться скважинами, которых много на дачах. Обское море рядом — вода есть. Можно дачникам организоваться и купить насос. Хотя тогда им придется брать мощности по электроэнергии — насос ведь работает на электричестве. Можно определить лидером какое-то дачное общество, остальные будут с ним рассчитываться. Вариантов много, будем обсуждать, — прокомментировал Захаров.

Но он сделал акцент на том, что решение вопроса с водой лежит на самих дачниках. И они сами в первую очередь должны проявить свою организованность.