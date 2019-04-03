Дачники без воды: Купить насос за 1,8 млн рублей для полива предлагают членам 20 СНТ Бердска

Слишком дорого обходится содержание дач в Бердске
Третий день председатели садоводческих обществ, расположенных за Гуменкой по дороге на водозабор обсуждают ситуацию с водой. 21 СНТ рискуют остаться в нынешнем дачном сезоне без воды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», качавшая дачникам воду своим насосом много лет, решила отказаться от этого бизнеса. Теперь ищут варианты, как «напоить» более 5 тыс. бердских дачников.
По словам председателя СНТ «Мечта» Елены Аргенской, муниципальный Комбинат бытовых услуг отказался поставлять воду в те садоводческие товарищества, что «сидели» на насосе «Аквы». Хотя КБУ снабжает водой по своим сетям 8 дачных обществ в районе водозабора.
Дачники решили выбрать 6 наиболее активных председателей, которые и будут от имени всех, попадающих под обезвоживание, вести переговоры с властью. Очередная встреча назначена на 3 апреля.
— Сегодня будем общаться непосредственно с представителем «Аквы» — что он нам может предложить, на какие условия согласится. Он ссылается на то, что был арбитражный суд и ему запретили перекачку воды. С «Аквой» имели договоры 21 СНТ. Теперь они остались без воды, — рассказала Елена.
По ее словам, глава Бердска Евгений Шестернин накануне заявил дачникам, что город не обязан снабжать их водой. И предложил искать выход из положения. Например, создать ООО и взять на себя всю ответственность за водоснабжение.
— А какое решение принимать, если КБУ отказывается поставлять нам воду? «Аква» оценила свое имущество в 1,8 млн рублей. Фирма предлагает нам взять в аренду или выкупить насосы. Как вы себе это представляете? Дачи и так для людей стали очень дорогие. А сейчас вообще станут неподъемными! Трубы СНТ прокладывали за свой счет, но документы не сохранились, — прокомментировала Елена Аргенская.
Представитель компании «Аква» Леонид Кириллов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что распределение воды по СНТ перестало быть выгодным, поэтому фирма от него отказывается. Насосная станция выставлена на продажу, но пока желающих ее купить не нашлось.
Между тем, к 9 мая в Бердске официально стартует дачный сезон. Горожане потянутся на дачи. Но воды у них не будет. Аргенская при этом утверждает, что «Аква» была обязана предупредить дачников об одностороннем расторжении договора за год.
— Они не имеют права нас оставить без воды, должны этот сезон снабжать водой, — категорична Елена, отметив, что на сегодняшнюю встречу дачники намерены взять с собой юриста.
Ее беспокоит и то, что нечем будет тушить пожары — воды нет. Далеко не все дачи стоят на берегу Гуменки и Обского моря. СНТ обязали создавать искусственные противопожарные водоемы, но, как оказалось, их нечем будет заполнить — воды нет.
Скважины сделать, по мнению Аргенской, не реально:
— У меня в «Мечте» 8 улиц, 50 участков. Не представляю, как каждому пробурить скважину. Кроме ого ее не хватит на полив. Имеющие скважину все равно пользуются услугами «Аквы». Это очень серьезная проблема.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тоже участвует в переговорах. По его оценке, есть несколько вариантов выхода из «засушливой» ситуации. Один из самых приемлемых — «дачникам организоваться и купить насос». Но тогда им нужно договариваться с РЭС по энергомощностям. Да и дорого.
Захаров сделал акцент на том, что решение вопроса с водой лежит на самих дачниках. И они сами в первую очередь должны проявить свою организованность.
1,8 млн — это выйдет в пределах тысячи на каждого.
Вполне бюджетно.
Но проблема в другом: необходимо содержать, ремонтировать и менять трубы!!!
А это совсем другие деньги.
Там все также как и в ЖКХ: если не вкладываться постоянно, потом уже будет поздно.
Сейчас проблема далеко не только в насосе….
P.S. Тем кто хотел дачку прикупить — пора шевелиться: скоро начнут скидывать неликвид, потому что дача без воды нафиг никому не нужна
8 6
если правда что 5 тысяч дачников, то выйдет 360р на каждого!
0 0
«Они не имеют права нас оставить без воды….»
Ну вообще то имеют.
Муниципалитет ничем не обязан дачникам….
P.S. Прям вспоминается Юго-Западный который тоже много чего хотел
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Юго-западный как раз что хотел то и получил, прописку с коротким адресом, а остальное у них есть все своё. И газ и электричество и дороги и вода. Они никогда об этом не просили
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ой не врите!
они хотели ИЖС, чтобы и воду им городскую провели и дороги город чистил, да и соцобъекты потом требовать проще, как и вывоз мусора и так далее…
А получили просто короткий адрес как во всех СНТ…..
Либо сами себя утешаете, либо просто вообще не в теме!
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«Муниципалитет ничем не обязан дачникам….»
Здесь вы не совсем правы. Из бюджета (областного федерального регионального) выделяются деньги для нужд садовых и огороднических обществ. Существуют программы поддержки дачников. Грамотные муниципальные служащие могут подсказать и помочь воспользоваться этими программами и деньгами. Есть ли они у нас в администрации? Председатели обществ, интересуйтесь!
13 2
Согласен.
Но поймите одну простую разницу между словами
ПОМОЩЬ (поддержка, дотация и так далее)
и ОБЯЗАННОСТЬ!
В статье написано: ««Они не имеют права нас оставить без воды….»»
имеют, причем полное и законное.
Но могут и помочь, хотя не обязаны…
А с таким изначальным гонором, я бы лично сразу посылал ибо нефиг!
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«В статье написано: ««Они не имеют права нас оставить без воды….»»
Читайте внимательно. Эти слова относительно не администрации города, а относительно компании Аква, которая и качала воду дачникам. Если председатель утверждает, что они должны были за год предупредить, то это прописано в договоре. А значит они (Аква) не имеют права оставить дачников без воды.
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если у председателя были основания, она бы их представила.
а поскольку только слова, то ничего они не значат…
да форсмажоров может быть сколько угодно, вплоть до банкротства поставщика и невозможности выполнять обязательства.
пустое дело короче…
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Не выкручивайтесь. Вы были не правы, в комментарии про помощь и поддержку, не разобрав про кого идет речь. Представление оснований председателем — это уже другой вопрос. Все.
3 4
А ну давай-ка конкретно, а?
1. «Он (Аква) ссылается на то, что был арбитражный суд и ему запретили перекачку воды.» — рассказала Елена
То есть у Аквы есть все основание прекратить подачу и это определено СУДОМ!
«Аква» была обязана предупредить дачников об одностороннем расторжении договора за год.
— Они не имеют права нас оставить без воды, должны этот сезон снабжать водой, — категорична Елена»
Елена предлагает Акве нарушить судебное решение?????
Да вы че!!!! это не бред вообще ли?
2. По ее (Елены) словам, глава Бердска Евгений Шестернин накануне заявил дачникам, что город не обязан снабжать их водой.
Мэр явно выражает позиция муниципалитета: НЕ ОБЯЗАНЫ
3. Шестернин предложил дачникам выход: «Например, создать ООО и взять на себя всю ответственность за водоснабжение».
То есть: власть содействует и помогает дачникам в решении проблем.
А теперь мой коммент «Аноним 3 апреля 2019 12:31»
«Они не имеют права нас оставить без воды….»
Ну вообще то имеют (Аква разумеется, поскольку у них решение суда).
Муниципалитет ничем не обязан дачникам….(очевидно)
А теперь, уважаемый, поясните ка: в чем я не прав?
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1. Решение суда в студию.
2. Товарищ, вы прям жаждете оставить дачников без воды? Чем они вам насолили?
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И еще. Администрация, конечно, может содействовать или не проявлять такого желания и собственной инициативы.
Но, если общество напишет заявление с просьбой о содействии, то администрация уже ОБЯЗАНА это сделать.
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ой, да не юлите теперь.
За решениями суда — в суд идите.
Здесь опираемся на те слова, что написано, ок?
а насчет помощи: вообще бред полнейший.
представьте себе заявление «прошу помочь мне деньгами на 100 тысяч миллионов».
у кого там какие обязанности помочь?
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«Товарищ, вы прям жаждете оставить дачников без воды? Чем они вам насолили?»
Вовсе нет: и сам дачник.
Помочь должна быть реальной.
И отсутствие пустых надежд — тоже помощь.
Вот я и говорю: выкиньте пустые надежды и ДЕЙСТВУЙТЕ: через месяц вода нужна, а не слова и разбирательства.
по тысячи с участка (на выкуп как мэр предложил) — это вполне реально. Даже за счет перераспределения целевых взносов кстати на этот год (изменения бюджета).
Вот это — помощь.
А ваши пустые слова — это воздух, который даже шансов не имеет реализоваться — только время зря потеряете и нервы
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У вас прям словесный понос открылся. Речь о водоснабжении 21 общества, а вы про какие-то 100 т. млн. одному человеку.
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3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в:
1) осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, связи или по подключению к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и водоотведения; организации машинно-технических станций, фондов проката, магазинов посредством принятия решений о заключении договоров на выполнение соответствующих работ государственными и муниципальными предприятиями, об организации и о проведении конкурсов программ и инвестиционных проектов развития инфраструктур территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, об осуществлении совместных проектов развития инфраструктур территорий таких объединений, оплаты доли затрат на содержание инфраструктур в случае, если данные инфраструктуры предназначены для обслуживания населения соответствующих территорий или если объекты инженерной инфраструктуры таких объединений приняты в установленном порядке на баланс органов местного самоуправления и организаций;
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ну вот советом и посодействовали
а оплачивать и обеспечивать — не обязаны
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Если дали совет, должны и дальше содействовать в том, что насоветовали.
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может еще и сопли подтирать и грядки полоть вам еще?
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Сопли у вас, видимо, еще не просохли. О чем с вами говорить?
4 2
А Кириллов хорошо выждал и сообщил о продажи. Весна, работа с землей, поливы Теперь то новые законы. Вот и бегут. Все сейчас платежи через счета, вот и не выгодно стало.
10 0
Приплыли . Дача и так дорогое удовольствие пенсионерам ,а тут вообще ? Бабульки трудились в своё удовольствие ,а без воды не Туды и не сюды. Нашли на ком наживаться. Так хорошо начиналось 30 -25 лет назад. Дачу или участок получили от организации и она же помогала своим работникам прижиться . Собирали урожай для себя и отдыхали там же. Постарели и пинок под зад -Ни кому не нужны.
15 2
Колодец вам поможет
2 4
Интересно, а почему люди считают что земля (дача) должна быть дешевой и бесплатной?
Вообще то это не так….
2 11
Потому что люди помнят, что земли для дач давались в помощь населению, когда была нехватка продовольствия, например. Это была забота о народе. А забота государства не должна быть платной. Действующие власти этого не понимают, видимо. И хотят вырвать последний кусок изо рта.
12 2
да мало ли что было 50 лет назад!
неужто нельзя понять что даже страну уже той давно нет и мир живет по другим законам и правилам*
1 13
а что изменилось? Была нехватка продовольствия, а сейчас денег на это продовольствие!
7 1
Кстати, а земельный налог , который мы платим , он ведь идет в бюджет города, а значит, у города все же должна быть хоть какая-то обязанность перед дачниками, разве не так ?
8 0
И то верно. Если с россиян не драть три шкуры за всё — то за счёт чего будет Сирия, Крым, Киргизия, росгвардия, мультики с ракетами и прочие атрибуты «рая»?
10 2
Дачники это жители многоэтажных домов,часть из них за снос частного сектора,с девизом «Не хотим жить в деревни!!!»
Хочется спросить «как чувствуете себя тов дачники, со своими проблемами? когда всем пофиг на вас?»
2 12
Так же, как и жители Ю.-Западного, Которые никому не нужны, а денежки за земельный налог ина имущество, будьте добры платите в казну
2 2
А какие общества конкретно обслуживал насос Аква? Просто написано, 21 СНТ, а какие именно?
4 2
А скажите, в какие конкретно общества осуществлялась подача воды через насос компании Аква? Просто написали что 21 СНТ,а 8 запитаны от МУП КБУ.
4 0
Чувство, что кому-то приглянулась дачная земля. Видимо скоро будут прессовать всеми возможными способами.
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