Дачники без воды: Купить насос за 1,8 млн рублей для полива предлагают членам 20 СНТ Бердска

Третий день председатели садоводческих обществ, расположенных за Гуменкой по дороге на водозабор обсуждают ситуацию с водой. 21 СНТ рискуют остаться в нынешнем дачном сезоне без воды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», качавшая дачникам воду своим насосом много лет, решила отказаться от этого бизнеса. Теперь ищут варианты, как «напоить» более 5 тыс. бердских дачников.

По словам председателя СНТ «Мечта» Елены Аргенской, муниципальный Комбинат бытовых услуг отказался поставлять воду в те садоводческие товарищества, что «сидели» на насосе «Аквы». Хотя КБУ снабжает водой по своим сетям 8 дачных обществ в районе водозабора.

Дачники решили выбрать 6 наиболее активных председателей, которые и будут от имени всех, попадающих под обезвоживание, вести переговоры с властью. Очередная встреча назначена на 3 апреля.

— Сегодня будем общаться непосредственно с представителем «Аквы» — что он нам может предложить, на какие условия согласится. Он ссылается на то, что был арбитражный суд и ему запретили перекачку воды. С «Аквой» имели договоры 21 СНТ. Теперь они остались без воды, — рассказала Елена.

По ее словам, глава Бердска Евгений Шестернин накануне заявил дачникам, что город не обязан снабжать их водой. И предложил искать выход из положения. Например, создать ООО и взять на себя всю ответственность за водоснабжение.

— А какое решение принимать, если КБУ отказывается поставлять нам воду? «Аква» оценила свое имущество в 1,8 млн рублей. Фирма предлагает нам взять в аренду или выкупить насосы. Как вы себе это представляете? Дачи и так для людей стали очень дорогие. А сейчас вообще станут неподъемными! Трубы СНТ прокладывали за свой счет, но документы не сохранились, — прокомментировала Елена Аргенская.

Представитель компании «Аква» Леонид Кириллов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что распределение воды по СНТ перестало быть выгодным, поэтому фирма от него отказывается. Насосная станция выставлена на продажу, но пока желающих ее купить не нашлось.

Между тем, к 9 мая в Бердске официально стартует дачный сезон. Горожане потянутся на дачи. Но воды у них не будет. Аргенская при этом утверждает, что «Аква» была обязана предупредить дачников об одностороннем расторжении договора за год.

— Они не имеют права нас оставить без воды, должны этот сезон снабжать водой, — категорична Елена, отметив, что на сегодняшнюю встречу дачники намерены взять с собой юриста.

Ее беспокоит и то, что нечем будет тушить пожары — воды нет. Далеко не все дачи стоят на берегу Гуменки и Обского моря. СНТ обязали создавать искусственные противопожарные водоемы, но, как оказалось, их нечем будет заполнить — воды нет.

Скважины сделать, по мнению Аргенской, не реально:

— У меня в «Мечте» 8 улиц, 50 участков. Не представляю, как каждому пробурить скважину. Кроме ого ее не хватит на полив. Имеющие скважину все равно пользуются услугами «Аквы». Это очень серьезная проблема.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тоже участвует в переговорах. По его оценке, есть несколько вариантов выхода из «засушливой» ситуации. Один из самых приемлемых — «дачникам организоваться и купить насос». Но тогда им нужно договариваться с РЭС по энергомощностям. Да и дорого.

Захаров сделал акцент на том, что решение вопроса с водой лежит на самих дачниках. И они сами в первую очередь должны проявить свою организованность.