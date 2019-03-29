Подозревает в обмане власть из-за отказа в пикете известный морж Панасюк из Бердска

Известный морж Бердска Виталий Панасюк продолжает пытаться спикетировать мэрию. Сегодня он в третий раз подал заявку на согласование акции в горадминистрацию, но уже на 4 апреля. По словам самого Панасюка, он собирается поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный аквайс-спортсмен обеспокоен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также считает нужным затронуть проблему обманутых дольщиков. Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

-Первая заявка на пикет была на 28 марта, но мэрия отписались, что в этот день заявлен другой пикет, предложив Виталию переместиться с пикетчиками на Праздничную площадку возле кинотеатра «Орион».

-Я специально пришел на это место и время, снял видео и фото, где не обнаружил пикета никакого. То ли сильно врут мне, то ли по-детски, то-ли так нагло… Не знаю, как это расценить. Я переписал заявку на 2 апреля. Но мне ответили, что в этот день и время на площади Горького будет работать тяжелая уборочная техника. Но там абсолютно чистый асфальт! Что там убирать ? Я съехидничал, предложил встретиться в то время, и посмотреть на многочисленные бульдозеры и тракторы. Как я понял пикет мэрии очень не удобен. Написал заявку на другое число, посмотрим, что получится. Мы заявили его с 17.00 на 18.00, как раз в это время работники администрации будут выходить с работы. Им наверняка будут задавать вопросы СМИ, которые придут на пикет. Пока на следующую запланированную дату я не получил ответа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк сегодня, 29 марта.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник отдела общественных связей Светлана Кичайкина, 28 марта пикет на площади Горького не состоялся по причине того, что заявители передумали его проводить.

-За день до запланированной даты заявители принесли уведомление об отказе в проведения пикета. 2 апреля согласно плана на площади состоится уборка, ведь там гуляют родители с детьми, летают голуби. Есть необходимость привести площадь в порядок после зимы, — резюмировала Светлана Сергеевна.

По ее словам, уборку центральной площади Бердска запланировали еще в предыдущем месяце.

Напомним, бердский городской суд 25 марта удовлетворил иск горадминистрации к известному аквайс-спрортсмену Виталию Панасюку о его выселении из маневренного фонда. Теперь он должен освободить часть помещения в одноэтажном доме №6 на ул. Панфилова.

Представитель жилотдела мэрии Татьяна Михайлова пояснила, что договор о проживании Панасюка на условиях социального найма истек еще в 2018 году. Но добровольно покидать жилище он отказался. А муниципального маневренного фонда не хватает для действительно нуждающихся — малоимущих, погорельцев, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Судья Оксана Лихницкая рассматривала дело и выносила вердикт без ответчика. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк, он не был извещен о дате судебного заседания. Теперь у сторон есть месяц на подачу жалобы в суд высшей инстанции. Что и намерен делать Панасюк.

На сайте суда информации не было, мне никто не звонил, повесток не присылал. И вот суд решил меня выселить, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк, заявив, что он, по рекомендации адвоката будет подавать апелляцию и ждать решения областного суда.

И все это время, может быть, несколько месяцев, он будет продолжать занимать квадратные метры маневренного фонда.

Про мнению Виталия, к нему чиновники относятся предвзято, поскольку «слишком рьяно» требуют освободить помещения. Хотя, говорит, соседи 12 лет живут в социальном жилье и никто их не выселяет.

-С приставами я, конечно, воевать не буду. Это все-таки государственный орган. Думаю, мы договоримся о дате и я спокойно уйду, — отметил Панасюк. — А до этого времени я собираюсь большую бучу собирать. То, что происходит, — это полный беспредел, — поделился с «курьер. Среда. Бердск» Панасюк.



Как Панасюк остался без крыши над головой

С 2016 года Виталий Панасюк проживал в муниципальной квартире по договору социального найма, заключенному на два года.

Маневренный фонд муниципалитета не может предоставляться гражданам для постоянного проживания. Есть несколько законных оснований временного предоставления такого жилья. Например, переселяют на время капремонта или реконструкции дома, оставшимся без жилья в результате пожара или потопа. В список оснований входит и пункт о предоставлении маневренного фонда во временное пользование, когда на жилье на квартиру или дом обращено взыскание — например, человек перестал платить ипотеку и жилье, находившееся в залоге, забирает банк.

Такая история и произошла с Виталием Панасюком еще в 2013 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выселение аквайс-спортсмена из ипотечной квартиры было долгим и скандальным. Панасюк вставал в пикет у здания Верховного суда в защиту своих жилищных прав и замуровывал дохлых крыс в стенах.

В марте 2015 года Панасюк рассказывал, что по решению бердского суда, его пытаются выселить из квартиры. Банк на тот момент уже продал квартиру должника.

Как сообщал портал «Инфонарод», Виталий взял в ипотеку однокомнатную квартиру, но, потеряв работу, не смог своевременно вносить платежи по кредиту — более 20 000 рублей в месяц. С банком договориться ему не удалось, родственники тоже не смогли помочь ему.

Но Виталий Панасюк решил не отдавать просто так квартиру перекупщикам. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» есть видео, где он замуровывает в стену мертвых крыс.

Панасюк отмечает, что это никак не скажется на санитарии и не помешает соседям. Но такие «вонючие закладки» сделают квартиру для будущих владельцев менее привлекательной.

Позже он рассказывал, что в квартире отключили электричество.

— 21 апреля 2015 года в подъезд дома по ул. Попова, 35А, где расположена квартира, в которой я проживаю, пришли какие-то люди (6 человек), на вопрос соседей, кто они, зачем –не ответили, что делают в подъезде – не объяснили. В результате действий данных граждан моё жилище осталось без энергоснабжения, причём сделано всё было так (УМЫШЛЕННО перепутаны местами фазовые и нулевые провода и т. д.), что в случае отсутствия внимательности при попытке его восстановления могла произойти аварийная ситуация.

Открытое письмо с обращением в прокуратуру и отдел МВД он просил опубликовать «Курьер. Среда. Бердск».

Все-таки Виталию Панасюку пришлось съехать. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. В скором времени ему придется освобождать и эту квартиру.

В «канаве» он жить не будет. Говорит, что найдет кров.