КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру/89138984582/ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 8-9137665850 Светлана
Продам 3-х комн. кв-ру
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск не будет кладбищем: 40 га земли отвели для могил

Жалобы примет омбудсмен от жителей Бердска

Twitter штрафуют за отказ хранить данные пользователей в России

Сталкеры-патриоты пройдут полосу препятствий в Бердске

Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Увеличить цену на игристое вино предложил Минфин

Туман окутает Бердск и трассу Р-256

Бесхозное здание без окон и дверей горело в Бердске

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Набор книг для мам «Мое солнышко» повторно издан в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Пикетировать мэрию запретили известному моржу Панасюку чиновники Бердска

Ему предложили проводить акцию против существующей жилищной политики подальше от здания администрации — на Праздничной площадке. Виталий Панасюк сменил время, но не место.

26.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Пикетировать мэрию запретили известному моржу Панасюку чиновники Бердска

Виталий Панасюк — один из самых эксцентричных спортсменов региона, именно он переплывал Обь под Бугринским мостом в подарок к дню рождения президенту Путину

Пикет в защиту жилищных прав граждан знаменитый бердский морж Виталий Панасюк перенес на более поздний срок. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аквайс-спортсмен собирался пикетировать бердскую мэрию 28 марта. Соответствующее уведомление он заранее принес в городскую администрацию — за неделю до акции.

Панасюк намерен поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный морж обеспокоен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также намеревается затронуть проблему обманутых дольщиков.

Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

Но в понедельник, 25 марта, чиновники ему сообщили, что в назначенное время площадь перед горадминистрацией будет занята. Виталию предложили переместиться с пикетчиками на Праздничную площадку возле кинотеатра «Орион».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Панасюк, его этот вариант категорически не устраивает.
— В понедельник звонят из администрации, говорят забрать ответ. Но ведь пикет носит уведомительный характер. Согласовывать с властью его не надо. Но она имеет право обсуждать со мной какие-то вещи при непредвиденных обстоятельствах, — полагает Виталий Панасюк. — Мне говорят, площадка занята.

Посовещавшись с еще двумя организаторами акции, решили не уходить с заявленного места.
— Ведь мы пикетируем именно мэрию по вопросам жилищной политики, — появг=нил Панасюк.

Поэтому решили назначить для акции другой день — 2 апреля, предварительно. С 17.00 до 18.00. Виталий с единомышленниками намерен 28 марта приехать на площадь Горького с видеокамерой и запечатлеть, какое мероприятие там будет проходить в это время, удостовериться, что чиновники его не обманули.

Ему не смогли пояснить в мэрии, будет ли заявленная для пикета площадка занята 2 апреля. Но он уверен, что, его просто вытесняют с «лобного места».

— То, что перенесли на более поздний срок, я даже доволен — будет больше времени на подготовку. Я подал заявку на 2 апреля. Требования те же. Пока не знаю, отправят нас на Праздничную площадку или нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк.

Поводом для протестной акции стало выселение по суду Панасюка из маневренного жилья. Бердский суд 25 марта признал его незаконно проживающим и обязал съехать.

Подробности — в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Оставят без горячей воды 1 апреля центр Бердска Бердск не будет кладбищем: 40 га земли отвели для могил Жалобы примет омбудсмен от жителей Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    На свалке Виталий провести пикет на тему социального жилья намного эффективнее. Там и единомышленников найдёт

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика