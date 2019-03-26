Пикетировать мэрию запретили известному моржу Панасюку чиновники Бердска

Пикет в защиту жилищных прав граждан знаменитый бердский морж Виталий Панасюк перенес на более поздний срок. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аквайс-спортсмен собирался пикетировать бердскую мэрию 28 марта. Соответствующее уведомление он заранее принес в городскую администрацию — за неделю до акции.

Панасюк намерен поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный морж обеспокоен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также намеревается затронуть проблему обманутых дольщиков.

Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

Но в понедельник, 25 марта, чиновники ему сообщили, что в назначенное время площадь перед горадминистрацией будет занята. Виталию предложили переместиться с пикетчиками на Праздничную площадку возле кинотеатра «Орион».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Панасюк, его этот вариант категорически не устраивает.

— В понедельник звонят из администрации, говорят забрать ответ. Но ведь пикет носит уведомительный характер. Согласовывать с властью его не надо. Но она имеет право обсуждать со мной какие-то вещи при непредвиденных обстоятельствах, — полагает Виталий Панасюк. — Мне говорят, площадка занята.

Посовещавшись с еще двумя организаторами акции, решили не уходить с заявленного места.

— Ведь мы пикетируем именно мэрию по вопросам жилищной политики, — появг=нил Панасюк.

Поэтому решили назначить для акции другой день — 2 апреля, предварительно. С 17.00 до 18.00. Виталий с единомышленниками намерен 28 марта приехать на площадь Горького с видеокамерой и запечатлеть, какое мероприятие там будет проходить в это время, удостовериться, что чиновники его не обманули.

Ему не смогли пояснить в мэрии, будет ли заявленная для пикета площадка занята 2 апреля. Но он уверен, что, его просто вытесняют с «лобного места».

— То, что перенесли на более поздний срок, я даже доволен — будет больше времени на подготовку. Я подал заявку на 2 апреля. Требования те же. Пока не знаю, отправят нас на Праздничную площадку или нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк.

Поводом для протестной акции стало выселение по суду Панасюка из маневренного жилья. Бердский суд 25 марта признал его незаконно проживающим и обязал съехать.

Подробности — в ближайшее время.