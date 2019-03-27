ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 года №10/44

г. Бердск

О графике работы участковой избирательной комиссии избирательного участка

№ 1355 для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах

депутата Совета депутатов города Бердска

В соответствии со статьей 67 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» избирательная комиссия города Бердска Новосибирской области

РЕШИЛА:

1. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1355 организовать проведение досрочного голосования избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва в период с 3 апреля 2019 года по 13 апреля 2019 года.

2. Установить следующий график работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1355 для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Бердска четвертого созыва:

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;

в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1355 Синицыной Е.В. в период проведения досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии обеспечить дежурство одновременно двух членов комиссии с правом решающего голоса.

4. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1355.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации города Бердска в разделе «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее решение в газете «Курьер.Среда.Бердск».

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря избирательной комиссии города Бердска Кожедуб В.А.

Председатель комиссии Н.В. Фокина

Секретарь комиссии В.А. Кожедуб

Публикация согласно муниципальному контракту МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.

27 марта вышел «Вестник муниципального образования города Бердска», в котором размещена официальная информация администрации Бердска и Совета депутатов. Взять свой экземпляр вы можете по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, в офисах газеты «Курьер.Среда.Бердск», рабочие дни с 9.00 до 18.00.