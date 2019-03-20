Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Бердска

Рекомендациипубличных слушаний по проекту решенияСовета депутатов города Бердска«О внесении изменений в Устав города Бердска»,состоявшихся 12 марта 2019 года

Заслушав выступления участников публичных слушаний, рекомендовать:

1. Совету депутатов города Бердска принять решение Совета депутатов города Бердска «О внесении изменений в Устав города Бердска».

2. Комиссии по Уставу города Бердска рассмотреть поступившие на публичных слушаниях предложения:

1) в статьe 22:

— в пункте 43 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;

2) в пункте 14 части 1 статьи 22.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

3) в статье 25:

— изложить абзац 1 пункта 5 в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу на следующий день после их официального опубликования в средствах массовой информации, которые постановлением администрации определены в качестве источников официального опубликования для муниципальных правовых актов города Бердска или обнародования в соответствии со статьей 25.1 Устава города Бердска. Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих муниципальных правовых актах.»;

— дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее 15 дней после дня их принятия (издания), если иное не установлено федеральными законами, настоящим Уставом либо самим муниципальным правовым актом.»;

4) дополнить статью 25.1 абзацами 12 и 13 следующего содержания:

«В подтверждение соблюдения процедуры обнародования муниципального правового акта составляется акт об обнародовании, в котором должны содержаться сведения об обнародовании муниципального правового акта и дате обнародования.

Указанный акт об обнародовании подписывается Главой города и представителями учреждений и организаций, в ведении которых находятся места, используемые для обнародования.»;

5) дополнить статьей 34.1 следующего содержания:

«Статья 34.1. Гарантии осуществления полномочий депутатов, председателя Совета депутатов, Главы города

1. Депутатам, председателю Совета депутатов, Главе города гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.

2. Депутаты Совета депутатов осуществляют свою деятельность в следующих формах:

1) участие в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих группах Совета депутатов;

2) внесение на рассмотрение Совета депутатов проектов муниципальных правовых актов;

3) направление депутатских запросов, обращений депутата;

4) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.

3. Депутатам, председателю Совета депутатов, Главе города гарантируются:

1) право на получение информации;

2) право на посещение:

а) органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области;

б) органов местного самоуправления и муниципальных органов города Бердска;

3) прием в первоочередном порядке:

а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области;

б) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных органов города Бердска;

в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, учредителем которых является город Бердск.

4. Депутатам, председателю Совета депутатов, Главе города, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, также гарантируются:

1) оплата труда;

2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;

3) предоставление служебного помещения (рабочего места), оборудованного мебелью, средствами связи (включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), компьютерной техникой (компьютером, принтером), копировально-множительной техникой;

4) возможность использования служебного автотранспорта.

5. Депутатам, председателю Совета депутатов, Главе города, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе не менее четырех лет, и уволенным (освобожденным от должности) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, гарантируется ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

6. Оплата труда Главы города, депутата, председателя Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из ежемесячного денежного содержания (вознаграждения), ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

7. Главе города, депутатам, председателю Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируется предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не более 13 календарных дней.

При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата, не превышающая двукратного размера ежемесячного денежного содержания (вознаграждения).

8. Депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения Совета депутатов и обратно в целях исполнения своих полномочий.

9. Депутаты, председатель Совета депутатов, Глава города вправе получать копии муниципальных правовых актов города Бердска.

Депутатам Совета депутатов, Главе города заблаговременно сообщается о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение, с обязательным обеспечением всеми необходимыми документами и материалами по этим вопросам.

10. Порядок реализации гарантий депутатам, председателю Совета депутатов, Главе города, определенных настоящей статьей, за исключением гарантий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «а» пункта 3 части 3 настоящей статьи, устанавливается муниципальными правовыми актами Совета депутатов.»;

6) в статье 36:

— в пункте 68 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;

— в пункте 73 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».

Председатель Ж.С. Шурова

Секретарь Т.В. Савельева

Публикация согласно муниципальному контракту МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.

20 марта вышел «Вестник муниципального образования города Бердска», в котором размещена официальная информация администрации Бердска и Совета депутатов. Взять свой экземпляр вы можете по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, в офисах газеты «Курьер.Среда.Бердск», рабочие дни с 9.00 до 18.00.