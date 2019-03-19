Махинации с землей: Эксперт с Урала пятый раз оценит участок экс-главы ОМВД Бердска

Процесс по делу о махинациях с землей бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк обещает затянуться. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич на заседании 19 марта удовлетворила ходатайство гособвинителя и потерпевшей стороны о назначении пятой экспертизы. Последние выводы эксперта о стоимости участка в Новом поселке площадью 104 кв. метра в 790 тыс. рублей показались суду неубедительными, а цена — заниженной.

Ведь изначально сумма ущерба муниципалитету оценивалась в 2,1 млн рублей. Напомним, что другие экспертизы тоже существенно снизили первоначальную стоимость земли — до 820 тыс. и 860 тыс. рублей. На этот раз экспертизу будет проводить Уральский региональный центр судебно-медицинской экспертизы Минюста России, расположенный в Екатеринбурге.

На этом настаивала замначальника юридического отдела мэрии Бердска Наталья Гончарова, представляющая в процессе потерпевшую сторону. По ее мнению, ссылки предыдущего эксперта на то, что в Бердске не формирован рынок недвижимости и невозможно найти участки, аналогичные тому, что приобрели Песляк и Проценко, не соответствует действительности.

Простым мониторингом интернета она нашла 6 похожих земельных участков в новом поселке. А в целом по Бердску их гораздо больше. Гончарова попросила приобщить к материалам дела земли, выставленные на продажу по цене от 950 тыс. до 3,6 млн рублей. Впрочем, на большинстве участков, несмотря на отсутствие строений, есть коммуникации.

Автор видео Анастасия Солодкова



Защита Проценко и Песляк возражала: дескать, скриншоты с разных сайтов не имеют отношения к делу. По мнению адвоката Николая Муштина, эксперт Евгений Дударик представил квалифицированное обоснование стоимости земли в 790 тыс. рублей.

— Нет смысла превращать судебный процесс в изучение интернета. Рыночная цена — это та. По которой осуществляется продажа или есть предложения. Но предложение на рынке не означает, что участок по такой цене будет куплен, что он автоматически соответствует спросу. Потерпевшая сторона пытается доказать, что ущерб причинен больше. Но надо исходить из методики, а не с точки зрения желаний и жажды наживы конкретных людей, которые выставляют свои объекты недвижимости на продажу, — возражал Муштин, не считая информацию в интернете объективной.

Гособвинитель Анна Белова поддержала потерпевшую сторону и ходатайствовала о назначении повторной экспертизы — пятой по счету в уголовном деле Проценко-Песляк. По мнению Беловой, эксперт Дударик на прошлом судебном заседании не привел аргументированные выводы в пользу цены в 790 тыс. рублей, применил неверную методику расчетов для исследования.

— Возникли сомнения в обоснованности выводов, основанных на сравнительном подходе, на изучении справочника. Эксперт фактически не сравнивал участок на ул. Тимирязева, 7 с объектами-аналогами. Эксперт назвал Бердск пригородом, расположенным в 100-километровой зоне от Новосибирска, но не подтвердил это документами. Бердск является самостоятельным мунициальным образованием, находится в курортной зоне на берегу Обского моря с транспортной и другой инфраструктурой, — аргументировала помощник прокурора.

По ее мнению, эксперт необоснованно занизил цену участка, необоснованно сослался на отсутствие в Бердске сложившегося рынка недвижимости. Поэтому назвала сомнительными выводы Дударика.

Автор видео Анастасия Солодкова



И снова адвокаты Сергея Проценко и Екатерны Песляк возражали. По мнению Николая Муштина, из-за множества экспертиз судебный процесс необоснованно затягивается. Как он полагает, желание доказать виновность Проценко и Песляк, настаивание на завышенной в три раза, с его точки зрения, стоимости участка в 2,1 млн рублей, которую определила экспертиза Следственного комитета, «является банальным нарушением расследования уголовного дела».

— Слишком много было отведено времени на сбор доказательств виновности. Мне хочется напомнить, что и презумпцию невиновности, и разумные сроки ведения дела пока в Российской Федерации не отменены, ими следует руководствоваться. Все недоработки органов предварительного расследования трактуются исключительно в пользу обвиняемых, — провозгласил Муштин.

Он полагает, что сомневаться в выводах эксперта Дударика нет основания. «Обидное для многих бердчан» утверждение, что Бердск является пригородом Новосибирска, по сути верно, отметил адвокат. Не доверять справочникам, которые использовал эксперт в своей оценке, нет основания, полагает Николай Муштин:

— Говорить о том, что была какая-то необъективность или предвзятость со стороны представителя ГУПа, не приходится. Он использует то, что дают ему другие организации. Он никаким образом на определение средней рыночной стоимости земли не влияет.

Адвокат напомнил, что оценка земельного участка, проведенного по заказу администрации Бердска приближена к цифре последней экспертизы — 860 тыс. рублей. Защита беспокоится, что Уральский центр будет слишком долго делать экспертизу — сколько, «одному богу известно».

— Продлевать ради этого процесс еще на несколько месяцев, я полагаю, нет никакой необходимости, — заявил Муштин.

Автор видео Анастасия Солодкова



Земельный бизнес?

Пока судья Татьяна Васюхневич находилась в совещательной комнате, Николай Муштин высказал свое видение: красная цена участку Проценко 1 млн рублей:

— Он с видом на овраг, а не на озеро или лес, темный и влажный.

Если цена окажется ниже 1 млн, то Проценко и Песляк могут смягчить наказание — осудить не по 4-й, а по 3-й части ст. 159 УК РФ.

Защита направляла в полицию заявление с просьбой проверить «мошенническую схему» с арендой и перепродажей земли, на которой несколько человек делает бизнес. Но в возбуждении уголовного дела отказано — нет состава преступления. Хотя у некоторых дельцов есть по несколько участков, и они явно берут землю для перепродаже. Предположить, почему «взяли» именно Проценко, они не могут.

По словам Натальи Гончаровой, люди и сейчас обращаются в мэрию за арендой земли. Как только появляется заявка, объявляют аукцион. Прямые продажи почему-то не практикуются.

Как и предполагала защита, из-за назначения новой экспертизы судебный процесс затягивается. Следующее заседание назначено на 27 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к этому времени заканчивается очередной срок домашнего ареста обоих фигурнатов дела о махинациях с землей.

Проценко и Песляк продлен домашний арест еще на 3 месяца — до 28 мая.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.