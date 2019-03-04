Эксперт: «Роковая» земля экс-начальника полиции Бердска дешевая из-за отсутствия в городе рынка недвижимости

Сегодня, 4 марта, в Бердском городском суде допросили эксперта, который оценил «роковую землю» экс-начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последняя, четвертая по счету экспертиза определила стоимость участка, из-за которого бывшего главного полицейского города обвиняют в махинациях, в 790 тыс. рублей. Это в три раза дешевле, чем первоначально установленный следствием ущерб муниципалитету.

Эксперт минюста РФ Евгений Дудурик в подробностях объяснил суду, как он оценивал земельный участок в Новом поселке, как сформировалась именно такая стоимость. На его допросе настаивали гособвинитель и представитель потерпевшей стороны — мэрии, которые, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не согласились к серьезным удешевлением земли.

Дударик в ходе оценки использовал метод информационно-строительного анализа. Он выезжал на место, осматривал участок, чтобы ответить на вопросы суда: обеспечен ли участок коммуникациями, есть ли возможность присоединения к сетям и находятся ли на земле деревья и кустарники.

По его словам, он обнаружил только растительность, никакой инженерной инфраструктуры нет. И эксперт сделал вывод, что в ретроспективе — на 2017 год, когда земля перешла в собственность Екатерины Песляк, дочери Сергея Проценко, там ничего не было.

-Этого нет сейчас, можно говорить, что и в прошлом этого не было, — ответил Дударик на вопрос помощника прокурора Анны Беловой.

Автор видео Анастасия Солодкова



При оценке участка Проценко-Песляк эксперт использовал аналитические данные агентства РИТ-Аналитик, которая собирает и анализирует информацию об объектах недвижимости Новосибирска и Новосибирской области.

— Я пришел к выводу, что рынок земли в Бердске не развит. Его как такового нет. Не доверять этому источнику нельзя. Они профессионально осуществляют сбор по всем земельным участкам, расположенным в Новосибирской области… Исследования использовали аналоги участков Новосибирска и пригорода, предложенных к продаже. Мы говорим о пустых участках, на которых нет строений, подключений, улучшений, что влияет на стоимость земельного участка, — рассказал Евгений Дударик.

Он настаивал на том, что земельный участок, проходящий по уголовному делу Проценко-Песляк, является пустым. Это и стало основополагающим для определения цены.

Эксперт брал за основу аналогичные участки в Советском районе Новосибирска и пригорода — на границе с Новым поселком. Бердск он назвал по отношению к Новосибирску пригородом, поскольку он даже не учитывается отдельно как муниципальное образование в статистике (в отличие, например, от Искитимского района).

— Земельный участок расположен в непосредственной близости к Советскому району Новосибирска. Поэтому стоимость участка определялась как среднеарифметическая цен участков в направлении Советского района и пригорода, — пояснил эксперт, отметив, что пригород — это все, что находится за пределами Новосибирска в пределах примерно 100 км. Пригород включает в том числе Бердск.

По Бердску стоимости земли не было, поскольку участки не продают, заявил Дударик:

— Не с чем сравнивать. Вы думаете, так много по Бердску выставлено земельных участков на продажу? Это очень и очень проблематично. Нет рынка. Говорить о том, что рынок существует слишком громко и преждевременно. Данных нет. Поэтому близость к Советскому району говорит о его ориентации и стоимости.

Он смотрел предыдущие экспертизы, где указывались участки, которые сравнивали для определения цены спорного участка. Но эксперт не нашел этому подтверждения:

— Я бы посмотрел эти аналоги, чтобы сопоставить с объектом исследования. Но не нашел их.

Представитель потерпевшей стороны, сотрудник отдела земельных отношений бердской мэрии Татьяна Гончарова спросила свидетеля, учитывал ли он при оценке инфраструктуру, имеющуюся вокруг участка — дороги, проезды, школы и прочее. По словам Дударика, это само собой разумеется в исследовании.

Автор видео Анастасия Солодкова



Возможность присоединения коммуникаций — не значит, обеспеченность ими участка. Рядом проходит линия электропередач, в 500 метрах есть возможность подключения к канализации. Но по факту ничего этого на спорном участке нет. Это все надо подводить.

— В данном исследовании наличие построек и мощностей по электроснабжению и воде не учитывалось. В силу того, что их там нет, — настаивал эксперт. — Я не нашел аналогов в Новом поселке. Участки с построенными домами не сопоставимы в данном случае, потому что наш земельный участок пустой, там только растительность.

Евгений Дударик пояснил, что участки, обеспеченные коммуникациями, стоят значительно дороже.

Сделав анализ, эксперт определил цену квадратного метра земли, из-за которой Сергей Проценко и Екатерина Песляк сели на скамью подсудимых, в 779,58 рубля. Это определилось среднеарифметическим вычислением, с учетом коэффициента «на торг» — 14,8%. Участок имеет площадь 1014 кв. метров. Получилось 790 тыс. рублей.

Напомним, что первые три экспертизы были значительно «дороже» — от 2,1 млн до 860 тыс. рублей за участок.

Следующее заседание по уголовному делу Проценко-Песляк судья Татьяна Васюхневич назначила на 19 марта.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.