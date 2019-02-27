Под арестом до конца мая останется обвиняемый в махинациях с землей экс-начальник полиции Бердска

В судебном заседании по уголовному делу против экс-начальника бердской полиции Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк судья Татьяна Васюхневич продлила меру пресечения обоим фигурантам.

Проценко и Песляк останутся под домашним арестом еще на 3 месяца — до 28 мая. Об этом в суде ходатайствовала гособвинитель Анна Белова. Она аргументировала тем, что ранее судебное следствие не успеет закончиться до 28 февраля, когда истекает очередной срок ареста.

-До этого времени судебное следствие не закончится, приговор не будет вынесен. Полагаю, что те обстоятельства, на которые опирался суд при избрании меры пресечения 29 ноября, до сегодняшнего времени сохраняются, — высказалась помощник прокурора Бердска.

Суд не только продлил содержание подсудимых под домашним арестом, но и сохранил все наложенные на них ограничения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сегодняшнем заседании суд заслушал позицию потерпевшей стороны на результаты последней экспертизы. Мэрия не согласилась с тем, что стоимость земельного участка, из-за которого Проценко и Песляк обвиняют в мошенничестве, снизилась в три раза.