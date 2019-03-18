Бомжи разбегаются из приюта «Шанс» из-за внимания силовиков и СМИ Бердска

Елена Малькова из Твери разыскивает Юлию Д., которую она увидела в репортаже о бердском приюте для бездомных «Шанс». Елена позвонила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, что Юлия работала в ее многодетной семье няней, когда они жили в Москве.

— Как она оказалась в Бердске Новосибирской области, я не знаю. Я попыталась связаться с бердской полицией, которая мне толком ничего не сказали. Я хочу вернуть оттуда Юлию, которая растила моих детей, чтобы как-то помочь этому человеку, — поведала Елена Александровна.

Она полагает, что ее знакомая, уроженка города Иванова, потеряла документы, возможно, ее силой удерживают в приюте для бомжей.

Руководитель «Шанса» Александр Криволуцкий намекнул, что он знает, о ком идет речь, с ним по поводу одной из постоялиц уже связывались «из другого города». Но он наотрез отказался что-либо комментировать и пускать журналистов на территорию реабилитационного центра.

— Люди уже разбегаются. Они слезно просили, чтобы не лезли в их личную жизнь. Они находятся на пути восстановления, и это их задевает, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Криволуцкий. — Мы решили, что больше — никаких интервью.

После публикации в ряде СМИ о «тюремных условиях» в приюте для бомжей «Шанс» там побывали представители Следственного комитета, прокуратуры, регионального минтруда, бердской соцзащиты и даже приезжал мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Дайте работать. Что там еще смотреть. Уже в прокуратуру идут документы по клевете. Есть юрист, адвокат, который работает, — заявил руководитель «Шанса».

А позже пригрозил вызвать СК, чтобы его оградили от журналистов, которые пытаются проникнуть на частную, по его словам территорию трехэтажного здания №1 на ул. Промышленной, где расположен приют для бомжей.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал, что Следственный комитет проводит проверку по факту опубликованная статьи «Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске» о постояльце приюта, который якобы голодный и грязный сбежал к гражданской жене, но без пенсии на карте.

Руководитель бердского следственного отдела СКР Станислав Лейба сообщил 13 марта, что СК инициировал проверку. Свою проверку «по публикации в СМИ» начала и прокуратура, рассказал сегодня, 18 марта, прокурор Бердска Роман Сивак. Заявление о клевете, по его словам, в бердский надзорный орган пока не поступало.

В понедельник «Курьер. Среда. Бердск» все-таки удалось пообщаться с постояльцами «Шанса» через глухой бетонный забор. Они рассказали, что сейчас в приюте проживает 16 человек. Трое, куривших на крыльце мужчин, заявили, что им нравится жить в центре реабилитации, что их хорошо кормят, постельное белье меняют, насильно не удерживают. Позволяют выходить за закрытые на замок ворота, в том числе на работу.

— Работаем, где кто найдет какую-нибудь работу, — рассказали обитатели «Шанса».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», работу предоставляют некоторым в том числе и в приюте одновременно с проживанием. Это тем, кому некуда деваться, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Впрочем, как отметила директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева, в обозримом прошлом вакансии из «Шанса» не поступали и туда безработных не направляли.

Приют для бездомных «Шанс» официально внесен в реестр министерства труда и созащиты Новосибирской области как поставщик социальных услуг. Всего в списке 138 организаций 50 из которых негосударственные и немуниципальные.

Бердский «Шанс» зарегистрирован как автономная некоммерческая организация поддержки незащищенных слоев населения с 26 ноября по двум адресам: Бердск, ул. Попова, 3 (кв. 11, 12) и Бердск, ул. Промышленная, 1. Исполнительный директор Криволуцкая Олеся Анатольевна. Вид деятельности — полустационарная форма социального обслуживания, предоставление социально-бытовых и социально-психологических услуг. Приют рассчитан на 60 мест.

Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Нина Кучинская, ее гражданский муж сначала пропал, а через два месяца оказался на пороге ее квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, трико прилипали к коже. Он плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют, и увезли его, рассказывала сожительница.

По ее словам, мужчина был помещен в частный приют против своей воли, по заявлению сестры и якобы по рекомендации местной службы соцзащиты.

— Чтобы вызволить оттуда Александра мне пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик и не бомж. Когда, наконец, его отдали мне, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. Директор учреждения заявил мне, что это плата за услуги. Всего за 50 дней проживания в приюте Александру начислили больше 40 тыс. рублей, и по сей день за ним числится долг, — рассказывала Нина.

Кучинская приезжала в приют, чтобы посмотреть, как живет Александр и она была неприятно удивлена: приют стоит за забором, везде висели замки. За два часа, проведенные в здании, женщина замерзла. Но включать обогреватель, по словам Нины, было запрещено — постояльцы ждали комиссию. По словам бердчанки, за все время пребывания в приюте парализованного мужчину никто не мыл, не менял белье. На его теле появились паразиты и непонятная сыпь. Сама комната очень маленькая, в ней грязно, сыро и холодно. Из мебели – одни кровати в два этажа. С питанием тоже плачевно. Пища скудная: каша утром, в обед и вечером, хлеб порционный, рассказала Нина Кучинская.

— Я привезла продукты, которые Саша любит: мандарины, печенье, кусочек колбасы. Так он в нее вгрызся прямо с целлофаном! Его соседи по комнате все голодные были, даже хлеб не ели. В следующий свой визит я напекла пирогов, купила лапшу быстрого приготовления и увезла жителям приюта, — вспоминает Нина Кучинская.

Руководитель «Шанса» Александр Криволуцкий опроверг заявление пенсионерки. По его словам, у приюта нет расценок и тарифов на услуги, поэтому затраты на содержание некоторых постояльцев приюту возмещает министерство соцразвития, а пенсионеры «вносят некоторую сумму за проживание».

— Это раздутая выдумка, сестра Александра умоляла не отдавать его Кучинской. Да, сестра Саши обращалась к нам 27 декабря 2018 года, просила, чтобы мы его приютили. На улице холодно, а он бомжевал, да еще и со сломанной рукой. Женщина сослалась на то, что пожилая и тяжело больная, да и живет в Алтайском крае. Идти Саше было некуда, хоть у него были при себе документы. Мы оговорили плату за услуги, никаких долгов за мужчиной нет, он оплачивал социальные услуги с пенсии в соответствии с договором, подписанным им и прожил у нас два месяца, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Криволуцкий.

Руководитель «Шанса» заверил, что постояльцев приюта никто не держит силой, тюремного режима нет. Вот только Александр — инвалид, заботясь о нем, на прогулках его всегда сопровождала помощница. Ведь парализованный мог упасть и ударить голову. Она же, по рекомендациям врача, обтирала пенсионера, переодевала, ухаживала за рукой в гипсе.

-Вы поймите: у нас приют для бездомных — это не 5-звездочный отель! Этим людям некуда идти, они никому не нужны. Не могли мы его бросить, оставить замерзать на улице, но мы не принимаем инвалидов. В виде исключение заботились о нем. Было сопровождение в больницу, выезды, уход за ним. Оплачивали за Александра все с пенсии. Все договоры и бумаги он подписал, согласился, что все расходы будут оплачены с пенсии. По сути, у нас живут многие бесплатно. В долг что ли жить? Никаких вшей нет ни в приюте, ни у Александра. Я буду опровергать все вещи, которые написаны Кучинской, — констатировал Криволуцкий, заявив сначала, что ему нечего скрывать от журналистов и он готов открыть двери.

Тем временем Нина Кучинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что с Александром все хорошо. Она приняла его в свою квартиру, отмыла его и накормила. Пара живет на обе пенсии.