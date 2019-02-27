Занизившего в 3 раза цену «роковой земли» экс-начальника ОМВД Бердска эксперта требует допросить мэрия

Сегодня, 27 февраля, в Бердском городском суде представитель мэрии как потерпевшей стороны озвучил свою позицию по последней экспертизе стоимости земельного участка, по которому обвиняют в махинациях бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в предыдущем заседании 21 февраля после длительного перерыва суд огласил итоги экспертизы, проведенной минюстом. Цена земли сократилась в 3 раза раза — с 2,1 млн рублей до 790 тыс. Представитель администрации, присутствовавший в процессе, попросил время, чтобы сформировать позицию по новой цене.

В сегодняшнем заседании сотрудник управления земельных отношений мэрии Бердска Наталья Гончарова не согласилась с выводами эксперта. По ее мнению, стоимость сильно занижена. Гончарова полагает, что проводившие экспертизу необоснованно сравнивали участки не с аналогами, а с землей в Новосибирске и «пригороде». Тогда как сумма 2,1 млн рублей «родилась» на основе сравнений с участками Нового поселка, где находится спорный участок, принадлежащий Екатерине Песляк.

-Цена земельного участка уменьшена в три раза. В соответствии с заключением эксперта от 31 января 2019 года рыночная стоимость участка составляет 790 тыс. Я считаю, что данные выводы экспертизы вызывают сомнения. Был использован метод сравнительного анализа, но как таковых аналогов не представлено, — аргументировала Гончарова.

Она отметила, что первоначальная судебная экспертиза, которую проводили специалисты Следственного комитета сравнивала аналогичные участки в бердском Новом поселке.

-Я считаю. что экспертиза не позволяет объективно оценить стоимость земельного участка. Считаю, что требуется пояснение эксперта, — высказалась представитель потерпевшей стороны.

Автор видео Анастасия Солодкова



Впрочем, адвокат Сергея Проценко напомнил о существовании письма генпрокурора России Юрия Чайки, который ставит вопрос о незаконности судебных экспертиз, проводимых сотрудниками Следственного комитета.

Кроме того, отметили, что первая экспертиза основывалась на сравнении с участками с уже существующими сетями.

Гособвинитель Анна Белова согласилась с заявлением потерпевшей стороны и попросила суд вызвать на допрос государственного эксперта Дударика, чтобы задать ему вопросы.

Судья Татьяна Васюхневич удовлетворила ходатайство помощника прокурора и назначила следующее заседание на 4 марта.

Дело Проценко

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.