Экспертиза снизила цену «роковой земли» до 790 тыс. рублей экс-начальника полиции Бердска

20 февраля после длительного перерыва возобновился судебный процесс на делу бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. С 1 ноября 2019 года проходила четвертая экспертиза стоимости земельного участка, в махинациях с которым обвиняют обоих фигурантов. На этой экспертизе настояли адвокаты подсудимых, а судья Татьяна Васюхневич согласилась, поскольку три предыдущие не внесли ясность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одна из трех экспертиз по оценке рыночной стоимости признала стоимость «рокового» земельного участка Проценко в 2,1 млн рублей. Остальные две независимые экспертизы показали, что цена земли варьируется от 820 тыс. до 860 тыс. рублей.

Последняя экспертиза еще более занизила реальную стоимость земли. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинитель Анна Белова. Эксперты оценили спорный участок в 790 тыс. рублей. Предполагалось, что если сумма окажется ниже заявленной, то суд будет вынужден переквалифицировать статью обвинения. А это может направить ход дела Проценко-Песляк совсем в другое русло.

Судя по всему, так и произойдет, поскольку первоначально обвинение настаивало на ущербе городу в размере 2,1 млн рублей. В реальности такой суммы усомнилась судья, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Защита попросила пригласить потерпевших, чтобы выяснить их отношение к результатам экспертизы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Белова. Она напомнила, что потерпевшими признаны спикер горсовета Валерий Бадьин и чиновник из управления земельных отношений.

Следующее судебное заседание состоится 27 февраля. Тогда и выскажутся представители потерпевшей стороны.

Эксперты федерального Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста России ответили на вопросы судьи и защиты обвиняемых в махинациях с землей Сергея Проценко и Екатерины Песляк. Об этом попросили адвокаты и гособвинитель Анна Белова — оценка земельного участка экспертами криминалистического отдела СУ СК РФ, как показало прошлое судебное заседание, проведена не в полном объеме.

-Необходимо определить рыночную стоимость земельного участка по адресу: ул. Тимирязева, 7 на 21 августа 2017 года. А также возможность подключения к коммунальным сетям на эту дату, — зачитала постановление судья Татьяна Васюхневич.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочеь Екатерину Песляк обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.