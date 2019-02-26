Протухшее мясо: Не жалуются на пищевое отравление ученики школы №1 Бердска

Директор школы №1 Марина Комарова вчера, 25 февраля, ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о школьном питании, развеяв домыслы о возможном отравлении учеников школы протухшим мясом.

Так, по сведениям руководства школы в 2017-2019 годах учебное заведение не возвращало продукты питания с подозрением на их не лучшее качество. Ученики не обращались в медкабинет школы с жалобами на пищевое отравление в 2018 году. Все же подтвердила, что СУ СК России по Новосибирской области города Обь 30 августа 2018 года запрашивал информацию о поставке продуктов питания в школу.

-Никто из учащихся и их родителей не обращался. Справок с диагнозом пищевое отравление или иное заболевание, связанное с дисфункцией желудочно-кишечного тракта ни по одному учащемуся не представлено, — говорится в письменном ответе директора школы № 1.

Школьную еду проверяют

Как выяснилось, в число поставщиков продуктов питания в 2018 году вошли АО «Бердский хлебокомбинат», ООО «Кармента», ИП Прокин С.А., ООО «Птицефабрика бердская», ООО Авсень-8, ООО «Санаторий Рассвет»,Ю ИП Кубасво, ИП Грошин, ООО ТД Черногорский, ИП Гутникова М.В., ООО «Союз», ООО «Кондитер», ООО «Сибирская птица», ООО «Мир кур».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что информационный портал SMI 8 провел собственное журналистское расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

Директор бердского управления образования и молодежном политики Жанна Тузова сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что в декабре 2018 года специалисты управления провели плановую проверку организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях города. Проверка выявила, что в целом в общеобразовательных организациях обеспечен систематический и эффективный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к организации горячего питания обучающихся.

Она подчеркнула, что в школах и детсадах обязательно организуется внутренний производственный контроль пищи. В образовательных организациях Бердска утверждены бракеражные комиссии для внутреннего контроля за поступающими продуктами питания. В состав комиссии входят, как правило: заведующий столовой, руководитель структурного подразделения образовательной организации, представитель администрации школы, медицинский работник по согласованию. Жанна Тузова заверила, что в бракеражные комиссии входят родители, а это позволяет проводить независимый мониторинг и оценку качества горячего питания в школах.

Безопасность детского питания подтвердила и директор школы №1 Марина Комарова. Так, экспертом по приему продуктов питания приказам назначен заведующий столовой, а алгоритм проверки продуктов питания поступающих в столовую проходит согласно СанПин.

Мясо на склад поступает в замороженных блоках в картонной упаковке. При поступлении производится входной контроль на целостность и герметичность упаковки, соответствие наклейки ярлыков на упаковке с указанием наименования предприятия-изготовителя, адреса изготовителя, вида категории и сорта мяса, даты изготовления и срока реализации, номер упаковщика, массы продукта, а также наличие сопроводительных документов — ветеринарное свидетельство и товаротранспортные накладные.

-Далее проводится органолептическая оценка поступающего продукта с отметкой в журнале «Водной контроль поступающего сырья». При соответствии указанных пунктов экспертом на товарную накладную ставится оттиск «Экспертиза проведена положительно». При несоответствиии одного из указанных пунктов продукты на склад не принимаются, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Марина Геннадьевна.

А был ли мальчик?

После публикации журналистского расследования SMI8 в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мама ученика школы № 1. Бердчанка связала информацию о возможном кормлении протухшим мясом подопечных школ и детсадов, предположив, что ее сын по этой причине страдал расстройством желудка.

Однако сегодня, 25 февраля, женщина сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ее слова искажены. Она лишь предположила, что здоровье ее сына страдало из-за школьного питания. Бердчанка в первые обращалась в СМИ, поэтому не предполагала, что ее история будет опубликована. Акцентировала внимание на то, что переход в другою школу никак не связан со здоровьем ее сына. Бердчанка не собирается обращаться в прокуратуру, чтобы выяснить о качестве школьного питания. Данную информацию можно расценивать как опровержение.

Справка

В 2018 году заключены контракты на приобретение продуктов питания на сумму 4 886 085 рублей. Из них сумма конкурсных контрактов 1 400 525 рублей. Сумма прямых контрактов в 2018 году составила 3 485 559 рублей.

В 2019 году заключены контракты на приобретение продуктов питания на сумму 1 565 769 рублей. Контракты на конкурсной основе будут заключены 1 марта 2019 года.

В 2018 год у была представлена целевая субсидия за счет средств областного бюджета на организацию питания отдельных категорий детей в сумме 1 194 195 рублей или 119 419 рублей в один месяц.

Из бюджета Бердска в 2018 году на организацию питания отдельной категории учащихся представлено 481 436 рублей или 48 143 рублей в месяц.