Протухшим мясом кормят детсадовцев и школьников в Бердске?

Информационный портал SMI 8 провел собственное журналистское расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

Роспотребнадзор Новосибирской области вынес предписание компании в виду грубых нарушений в мясном цехе, производство было приостановлено, а его учредителю выписан административный штраф в размере 100 000 рублей. Однако мясной цех продолжает работу, утверждает портал.

-Выявленные факты в процессе проверки установили тяжелейшее состояние производственного контроля внутри предприятия, отсутствие должного санитарно-гигиенического статуса. И несоответствие всех технических регламентов на получение в конечном итоге мясного изделия, — рассказал журналисту SMI 8 руководитель пресс-службы управления ветеринарии региона Юрий Шмидт.

Как следует из документальных исследований, зеленовато-желтое мясо обрабатывали, накачивая смесью «Мастер Микс-42», а затем увозили в ООО «Союз», расположенный в Первомайском районе Новосибирска и также осуществляющий поставку мясных изделий по госконтракту в детсады №24, 9 и 15 и школу №1 Бердска. Мясные деликатесы поступали в детские сады и горбольницу Новосибирска.

Бывший работник «МТК МК» рассказал, что мясо в производственный цех поступало испорченным и исключительно ночью, а санитарные условия оставляли желать лучшего. Он подтвердил, что заплесневелое мясо, валяющееся на земле, руководитель компании отправлял в детсады, школу и горбольницу Новосибирска. Владелец ООО «МТК МК» Рустам Саттаров отказался комментировать обстановку в его производственном цехе.

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Начальник управлении образования Бердска Жанна Тузова заверила «Курьер. Среда. Бердск», что вся продукция, поступающая в детсадовские и школьные кухни, проходит не одну проверку.

-У нас запрашивали информацию о том, кто заключал контракт с этой компанией, но мне нужно посмотреть документы, тогда я смогу сказать точную информацию об этом. Все продуктовые поставки в детсады и школы, проверяет специальная комиссия. Тухлое мясо не могло попасть на кухни в школьные и дошкольные учреждения. У нас очень жесткий контроль: если есть какие-то подозрения на некачественный продукт питания, то он сразу же возвращается поставщику, — констатировала Жанна Тузова.

Она пообещала дать более подробную информацию «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 29 декабря.