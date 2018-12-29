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Протухшим мясом кормят детсадовцев и школьников в Бердске?

В СМИ появилась информация о том, что в мясном цеху ООО «МТК МК» готовили полуфабрикаты из протухшего мяса. Продукцию развозили в детсады № 24, 9 и 15, а также школу №1. Власть заверила: детская еда проходит жесткий контроль.(ВИДЕО)

29.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео SMI 8 6 коммент.
 
Протухшим мясом кормят детсадовцев и школьников в Бердске?

Роспотребнадзор запретил ООО «МТК МК» поставлять мясо

Информационный портал SMI 8 провел собственное журналистское расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

Роспотребнадзор Новосибирской области вынес предписание компании в виду грубых нарушений в мясном цехе, производство было приостановлено, а его учредителю выписан административный штраф в размере 100 000 рублей. Однако мясной цех продолжает работу, утверждает портал.

-Выявленные факты в процессе проверки установили тяжелейшее состояние производственного контроля внутри предприятия, отсутствие должного санитарно-гигиенического статуса. И несоответствие всех технических регламентов на получение в конечном итоге мясного изделия, — рассказал журналисту SMI 8 руководитель пресс-службы управления ветеринарии региона Юрий Шмидт.

Как следует из документальных исследований, зеленовато-желтое мясо обрабатывали, накачивая смесью «Мастер Микс-42», а затем увозили в ООО «Союз», расположенный в Первомайском районе Новосибирска и также осуществляющий поставку мясных изделий по госконтракту в детсады №24, 9 и 15 и школу №1 Бердска. Мясные деликатесы поступали в детские сады и горбольницу Новосибирска.

Бывший работник «МТК МК» рассказал, что мясо в производственный цех поступало испорченным и исключительно ночью, а санитарные условия оставляли желать лучшего. Он подтвердил, что заплесневелое мясо, валяющееся на земле, руководитель компании отправлял в детсады, школу и горбольницу Новосибирска. Владелец ООО «МТК МК» Рустам Саттаров отказался комментировать обстановку в его производственном цехе.

Видео SMI8

Начальник управлении образования Бердска Жанна Тузова заверила «Курьер. Среда. Бердск», что вся продукция, поступающая в детсадовские и школьные кухни, проходит не одну проверку.

-У нас запрашивали информацию о том, кто заключал контракт с этой компанией, но мне нужно посмотреть документы, тогда я смогу сказать точную информацию об этом. Все продуктовые поставки в детсады и школы, проверяет специальная комиссия. Тухлое мясо не могло попасть на кухни в школьные и дошкольные учреждения. У нас очень жесткий контроль: если есть какие-то подозрения на некачественный продукт питания, то он сразу же возвращается поставщику, — констатировала Жанна Тузова.

Она пообещала дать более подробную информацию «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 29 декабря.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    А чем вы думаете, наивные вы наши, кормили раньше детей ваших?

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. ФАГ

    А вы что хотели, чтобы частник кормил ваших деток свежим мраморным мясом. Еще в первое своё правление путин ясно высказался, чтобы «бизнес не кошмарили».
    Ну а дети! Так «государство им ни чего не должно», родители их для себя рожали, вот пусть и беспокоются.
    И где наши кинорежиссеры? Можно было хороший фильм создать, а скульпторам заказать пятиметровую скульптуру чиновника с надписью золотыми буквами: «Граждане России, государство вам ничего не должно!» Скульптуру поставить на Красной площади.
    К нам туристы со всего света поперли бы, поглазеть на российский чудо.

    Thumb up 5 Thumb down 7

  3. Денис

    Почему все видео осенние? От куда парень (бывший сотрудник ООО МТК МК) знал куда поставляются полуфабрикаты сделанные из их мяса, если закадровый голос несколько раз повторил, что все мясо поставлялось на предприятие ООО Союз? Он и там тоже работал , да ещё и отгрузочной документацией?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Наталья

    Моя дочь постоянно рыгала от котлет в саду ,сейчас перестала есть(24д/с)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    «Все продукты проходят проверку». Как? Когда? На каком этапе? Вряд ли кто-то в садовской кухне стоит и пробу снимает или анализы в пробирках делает.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Ирина

    Многие продукты питания государство исключило из перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации. Ветеринарные свидетельства выдаются онлайн. Фактически нет никакой гарантии на качество продукции, поступающей потребителю. Потребитель еще должен грамотно, за свой счет и в установленные сроки доказать, что ему поставили некачественный товар. Роспотребнадзор уже поднимал тему фальсификата на продуктовом рынке, но ФАС игнорирует проблему.

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