Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Светлана Недосвятий мама 12-летнего школьника. По словам бердчанки, на протяжении 2018 года у ее сына, учившегося в бердской школе №1, наблюдалось пищевое расстройство желудка. Светлана Викторовна увязала болезнь ребенка с публикацией «Курьер. Среда.Бердск» о возможном кормлении протухшим мясом воспитанников детсадов №9, 15 и 24, а также первой школы продукцией мясного цеха ООО «МТК МК».

-Пару раз сын пропускал несколько учебных дней из-за плохого состояния здоровья. У него была рвота, понос, вялое состояние. Он просто лежал на кровати и не мог пошевелиться. Сначала я думала, что он лукавит, прогуливает уроки таким способом. Но позже поняла — ребенок не выдумывает. Мы обращались к врачам, которые диагностировали пищевое расстройство, но причину найти не могли. Мы улетали в отпуск, пару недель сын не появлялся в школе, у него улучшилось здоровье, появились силы. Мы перевелись в другую школу, никаких проблем с животом теперь нет. Он регулярно питался в столовой школы — организм у моего ребенка растущий, он занимается в спортивной секции. У меня нет сомнений, что проблема была в некачественном мясе. К тому же многие родители из нашего класса признались, что их дети также, как и мой сын, недомогали. Руководство школы уверяло, что пару раз им привозили несвежее мясо, но оно не попадало в школьную столовую, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Недосвятий сегодня, 8 февраля.

Напомним, что информационный портал SMI 8 провел собственное журналистское расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

Видео SMI 8



Как следует из документальных исследований, зеленовато-желтое мясо обрабатывали, накачивая смесью «Мастер Микс-42», а затем увозили в ООО «Союз», расположенный в Первомайском районе Новосибирска и также осуществляющий поставку мясных изделий по госконтракту в детсады №24, 9 и 15 и школу №1 Бердска. «Мясные деликатесы» поступали в детские сады и горбольницу Новосибирска

Директор бердского управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщала «Курьер. Среда. Бердск» 29 января, что 30 августа 2018 года из Следственного отдела по городу Обь Новосибирской области СК РФ в адрес управления образования поступал запрос об информации по организации питания в школьных и дошкольных учреждениях. При этом Тузова заверила, что на столы в детсадах и школах поступает качественная еда, без полуфабрикатов от сторонних организаций.

Жанна Леонидовна рассказала, что в школе №1, детсадах №9 «Теремок», №15 «Ручеек» и №24 «Пчелка» Бердска в 2018 году были заключены контракты с поставщиками мясной продукции: ООО «СОЮЗ», ООО «МясоТорг», ИП Прокин С.А. 9 января 2018 года детский сад №15 заключил прямой договор на поставку мясной продукции с ИП Прокин С.А. В январе 2019 года новых контрактов заключено не было, действуют контракты с 2018 года с ИП Прокин С.А.

-Образовательные организации Бердска самостоятельно осуществляют приобретение пищевой продукции через контракты и прямые договоры закупки продуктов питания. Кроме того, организация питания в образовательных организациях города осуществляется самостоятельно посредством столовых полного цикла, что исключает использование полуфабрикатов — котлет, тефтелей так далее от сторонних организаций, — ответила на письменный запрос Жанна Тузова.

Бывший работник «МТК МК» рассказал, что мясо в производственный цех поступало испорченным и исключительно ночью, а санитарные условия оставляли желать лучшего. Он подтвердил, что заплесневелое мясо, валяющееся на земле, руководитель компании отправлял в детсады, школу и горбольницу Новосибирска.

Светлана Недосвятий настроена решительно: она обратится с заявлением в прокуратуру, чтобы получить достоверные сведения об организации питания в школе №1 в 2018 году.

Справка

Общая численность обучающихся в школах Бердска по состоянию на 01.12.2018 составляет 12 749 человек, из них охвачены горячим питанием 11 805. Из них 2785 человек льготной категории.