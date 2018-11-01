Четвертая экспертиза по оценке стоимости «роковой» земли экс-начальника полиции Бердска решит исход дела

Четвертую экспертизу назначила судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич по оценке рыночной стоимости «рокового» земельного участка бывшего главного полицейского Бердска сегодня, 1 ноября.

В этот раз эксперты федерального Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста России ответят на вопросы судьи и защиты обвиняемых в махинациях с землей Сергея Проценко и Екатерины Песляк. Об этом попросили адвокаты и гособвинитель Анна Белова — оценка земельного участка экспертами криминалистического отдела СУ СК РФ, как показало прошлое судебное заседание, проведена не в полном объеме.

-Судебную строительно-техническую экспертизу в соответствии с законом эксперты должны провести в течение 30 календарных дней с момента вынесения постановления о проведении таковой. Необходимо определить рыночную стоимость земельного участка по адресу: ул. Тимирязева, 7 на 21 августа 2017 года. А также возможность подключения к коммунальным сетям на эту дату, — зачитала постановление судья Татьяна Васюхневич.

Кроме этого, эксперты для своего заключения могут использовать материалы уголовного дела и новые сведения от бердского Комбината бытовых услуг, бердского участка РЭС и управления капитального строительства о возможности оснащения земельного участка всеми необходимыми коммунальными сетями — водо- и теплоснабжением, электричеством и канализацией. Об этих данных суд запросит информацию из обслуживающих город компаний. В новом заключении экспертов появится информация о количестве кустарников и деревьев, расположенных на спорном участке.

Напомним, что экс-начальнику полиции и его дочери инкриминируют часть 4 статью 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Однако, только одна из трех экспертиз по оценке рыночной стоимости признала стоимость «рокового» земельного участка Проценко в 2,1 млн рублей. Остальные две независимые экспертизы показали, что стоимость земли варьируется от 820 тыс. до 860 тыс. рублей.

Четвертая и последняя экспертиза даст реальную рыночную оценку земельного участка, если она окажется ниже заявленной, то суд будет вынужден переквалифицировать статью обвинения. А это может направить ход дела Проценко-Песляк в другое русло.

Следующее судебное заседание состоится 29 ноября. На нем решится вопрос о продлении срока домашнего ареста Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк или об изменении меры пресечения.