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Четвертая экспертиза по оценке стоимости «роковой» земли экс-начальника полиции Бердска решит исход дела

Защита и обвинение попросили суд подключить экспертов Минюста, а не Следственного комитета. Результаты строительно-технической экспертизы участка озвучат до 30 ноября.

1.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Четвертая экспертиза по оценке стоимости роковой земли экс начальника полиции Бердска решит исход дела

Екатерина Песляк и Сергей Проценко в суде

Четвертую экспертизу назначила судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич по оценке рыночной стоимости «рокового» земельного участка бывшего главного полицейского Бердска сегодня, 1 ноября.

В этот раз эксперты федерального Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста России ответят на вопросы судьи и защиты обвиняемых в махинациях с землей Сергея Проценко и Екатерины Песляк. Об этом попросили адвокаты и гособвинитель Анна Белова — оценка земельного участка экспертами криминалистического отдела СУ СК РФ, как показало прошлое судебное заседание, проведена не в полном объеме.

-Судебную строительно-техническую экспертизу в соответствии с законом эксперты должны провести в течение 30 календарных дней с момента вынесения постановления о проведении таковой. Необходимо определить рыночную стоимость земельного участка по адресу: ул. Тимирязева, 7 на 21 августа 2017 года. А также возможность подключения к коммунальным сетям на эту дату, — зачитала постановление судья Татьяна Васюхневич.

Кроме этого, эксперты для своего заключения могут использовать материалы уголовного дела и новые сведения от бердского Комбината бытовых услуг, бердского участка РЭС и управления капитального строительства о возможности оснащения земельного участка всеми необходимыми коммунальными сетями — водо- и теплоснабжением, электричеством и канализацией. Об этих данных суд запросит информацию из обслуживающих город компаний. В новом заключении экспертов появится информация о количестве кустарников и деревьев, расположенных на спорном участке.

Напомним, что экс-начальнику полиции и его дочери инкриминируют часть 4 статью 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Однако, только одна из трех экспертиз по оценке рыночной стоимости признала стоимость «рокового» земельного участка Проценко в 2,1 млн рублей. Остальные две независимые экспертизы показали, что стоимость земли варьируется от 820 тыс. до 860 тыс. рублей.

Четвертая и последняя экспертиза даст реальную рыночную оценку земельного участка, если она окажется ниже заявленной, то суд будет вынужден переквалифицировать статью обвинения. А это может направить ход дела Проценко-Песляк в другое русло.

Следующее судебное заседание состоится 29 ноября. На нем решится вопрос о продлении срока домашнего ареста Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк или об изменении меры пресечения.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ну , вот!
    Счас экспертиза установит реальную цену земли в Бердске ( с поправкой на район и можно продавать свободно, ссылаясь на эту экспертизу)
    И пусть потом кто то вякнет, что типа « жадность» губит !
    И для жителей центра в частном доме с землёй, это тоже не повредит!

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  2. Гость

    Как так? Всего четыре экспертизы — и свободны?! Вроде же семь должно быть? Ну, как с ремонтом муниципальных помещений, когда «удалось доказать», что подсудимые чуть ли не за свои кровные ремонт проводили… — ??? =-O

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  3. Ольга

    Четвертая экспертиза.. И ведь все бесполезно. Справедливости не будет. Стесняюсь спросить, за чей счет банкет? Если за наш, то я против так то, правда нас не спросят. А жаль.

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