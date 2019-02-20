Не знают о долгах КБУ его руководители в Бердске

Узнать о долгах бердчан перед Комбинатом бытовых услуг и предприятия перед контрагентами оказалось практически невозможно: финансовый и коммерческий заместители директора КБУ ссылались друг на друга, а Владимир Воспанчук и вовсе заявил, что не владеет информацией.

Все же заместитель главы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова помогла читателям «Курьер. Среда. Бердск» узнать о предварительных долгах предприятия.

Так, на 20 февраля 2019 года дебиторская задолженность КБУ составляет 405 млн рублей, включая безнадежную задолженность. Кредиторская задолженность равна — 371 млн рублей.

По словам директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, цифры каждый день плавают. Достоверно узнать о долгах бердчан не возможно.

Напомним, что в работе бердского отдела судебных приставов в 2018 году находилось 3 173 производства по долгам за коммунальные услуги на общую сумму 76 млн 800 тыс. рублей. За год было фактически завершено 926 производств на сумму 14 млн 800 тыс. рублей, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по Бердску Александр Федотов.

Есть должники, долг которых перевалил за 200 тыс. рублей, но основная масса бердчан задолжала от 15 до 30 тыс. рублей. Среди накопивших долги по коммуналке — асоциальные личности, но их не так уж много, большей частью причиной неуплаты услуг по ЖКХ бердчане называют низкие заработные платы, отметил Федотов. Кто-то платит кредиты, кто-то алименты, на оплату жилья денег не хватает.

Нередки случаи, когда родственники, проживающие в одной квартире перестают платить за коммунальные услуги, потому что их не оплачивают другие. Долг за квартиру копится. Но родные принципиально назло друг другу не оплачивают квитанции.

Многим сложно сразу погасить задолженность полностью, поэтому они ежемесячно вносят определенную сумму в счет уплаты долга. Полный расчет с долгом происходит почти всегда только в том случае, когда собственник продает квартиру. С долгами продать ее невозможно

Эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин на страницах Российской газеты рассказал, как не попасть на чужие коммунальные долги.